クラフトビールが午後休を豊かに！「SPRING VALLEY BREWERY」から新提案　現代の大人たちへ充実した自分時間を提供する「午後休パスポート」の展開を開始

キリンビール株式会社

キリンビール株式会社（社長 堀口英樹）は、クリスピー・クリーム・ドーナツ・ジャパン株式会社、代官山 蔦屋書店、東京プリンスホテルにご協力をいただきクラフトビールブランド「SPRING VALLEY BREWERY」の夏限定商品「SPRING VALLEY BREWERY フルーティセゾン（期間限定）（以下、フルーティセゾン）」※1の発売にあわせ、半日休暇（午後）（以下、午後休）をテーマとした「午後休パスポート」施策を7月1日（水）より数量限定で展開します。

※1 関連リリース 夏の一休みに、喉を潤し涼やかな気持ちになれる 夏限定「SPRING VALLEY BREWERY フルーティセゾン（期間限定）」を新発売 | 2026年 | KIRIN - キリンホールディングス株式会社(https://www.kirinholdings.com/jp/newsroom/release/2026/0522_01.html)

「フルーティセゾン」で採用しているビアスタイル「セゾン」は、ベルギー発祥で、かつて農家が夏の農作業の合間に喉を潤すために飲んでいたとされています。本施策はこのルーツを現代のライフスタイルに重ね合わせ、令和の日本の大人に対して、ユニークでクラフトビールらしい夏のひとときをご提案したいという思いから誕生しました。また、「お休み」に関する当社の調べによると、「自分のためのお休み」について、取れていると回答した人は約19.9％にとどまり、57.2%が、不足している・取れているがもっと欲しいと回答しています。更に、「自分のためのお休みをとる」にあたり午後休がワークライフバランスや気持ちの面から取りやすいことが分かりました。それらを受けて、夏の午後休をポジティブに推進する「午後休パスポート」を各社様にご協力をいただき、実施する運びとなりました。

「午後休パスポート」は、協力企業のクーポンの他、映画館、リラクゼーション、カラオケ等の午後休に行きたくなる場所が1,000円引きになるカタログ型のクーポンです。

当社は、国内ブルワリーとの共同取り組み、飲食店・量販店での展開、各種イベントなどを通じてお客様とクラフトビールとの接点を創出し、従来のクラフトビールファンだけでなく、クラフトビールをまだ経験したことのないお客様にも体験をいただくことで、次の時代のビールカルチャーの創造に貢献します。

●「SPRING VALLEY BREWERY」ブランド

ビール愛を原点に、「ビールを楽しくする」ブルワリーブランドです。1870年ウィリアム・コープランド氏が横浜に創業した醸造所「スプリングバレー・ブルワリー」に敬意を表してその名を冠し、「常識にとらわれない挑戦から生まれるワクワクするおいしさ体験」をお届けします。

＜午後休パスポート概要＞

●配布開始日

2026年7月1日（水）

●配布場所/条件/特典内容（一例）

クリスピー・クリーム・ドーナツ 東京国際フォーラム店・渋谷シネタワー店

・ドーナツ6個BOXご購入の方へ先着配布

・お好きなドーナツ12個 1,000円引き

スプリングバレーブルワリー東京

・平日11時から16時59分までの間に「フルーティセゾン」を注文いただいた方へ先着配布

・スプリングバレーブルワリー東京/京都にて1,500円以上のご飲食でお会計1,000円引き

東京プリンスホテル

・東京プリンスホテル内の一部レストランを利用された方へ先着配布

・夏の“Relax Afternoon Beer” 1,000円引き

代官山 蔦屋書店

・1号館1階人文フロアレジでお買い物をされた方へ先着配布

・SHARE LOUNGEのご利用 1,000円引き

※いずれもクーポンごとに期間が定められており、上限枚数に達し次第、終了となります。

●内容

協力企業のクーポンの他、映画館、リラクゼーション、カラオケ等の午後休に行きたくなる場所が1,000円引きになるカタログ型のクーポンです。

＜ご協力いただいた企業が推奨する午後休の過ごし方＞

クリスピー・クリーム・ドーナツ・ジャパン株式会社

暑い夏の午後でも食べたくなるような“冷やしてもおいしい”新商品を6月24日（水）より順次発売※します。スイカ・ピーチ・パイナップルの夏に食べたくなる人気のフルーツをドーナツにした期間限定品です。午後休でのお仕事終わりのご褒美や、ご家族への手土産としてドーナツを是非お楽しみください。

※クリスピー・クリーム・ドーナツ店舗以外の一部小売店及び催事は除く。

https://krispykreme.jp/

代官山 蔦屋書店

文学コンシェルジュ間室道子による「午後休」にビール片手に読みたい20 冊の選書本を代官山 蔦屋書店 1号館1階人文フロアに特設ブースを設け展示します。

また、7月7日（火）から7月20日（月）の期間中、シェアラウンジにて「フルーティセゾン」を数量限定でご提供予定です。

https://store.tsite.jp/daikanyama/

東京プリンスホテル

6月24日（水）から9月5日（土）の期間中、メインバー ウインザーにて「夏の“Relax Afternoon Beer” with SPRING VALLEY BREWERY」を実施します。従来のアフタヌーンティーのスイーツやセイボリーに、「フルーティセゾン」を含むクラフトビールを掛け合わせ、これまでになかったアフタヌーンビアという新体験をご提案します。夏の午後、クラフトビールとスイーツのマリアージュが織りなす一味違うおとなのヌン活を是非お楽しみください。

※1日10食限定 ※前日3：00PMまでのご予約制 ※定休日：日曜日

https://www.princehotels.co.jp/tokyo/plan/windsor/night_afternoonbeer/

記

1．商品名「SPRING VALLEY BREWERY フルーティセゾン（期間限定）」

2．発売日/容量・容器/販売地域１.2026年7月7日（火）350ml缶/全国

２.2026年6月1日（月）/15L樽/スプリングバレーブルワリー直営店

３.2026年6月22日（月）/3Lペットボトル/全国(Tap Marche)

４.2026年7月2日（木）/ 1Lペットボトル（キリン ホームタップ）

3．価格（税抜き・希望小売価格）１.245円

4．アルコール分5％

5．純アルコール量１.14ｇ

6．製造工場１.キリンビール 滋賀工場（予定）

２.・３.・４.キリンビール 横浜工場（予定）

以上