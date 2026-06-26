寄付100% 地域還元のクラファン「楓工務店 ならスマイルリレー」第2回、参加団体の募集スタート

アイニコグループ株式会社

アイニコグループ株式会社（代表取締役：田尻 忠義、本社：奈良県奈良市、以下：当社）が展開する住宅事業ブランド「楓工務店」は、奈良県内で活動する非営利団体や学校・部活動、スポーツチーム、文化団体、まちづくり団体などの資金調達を応援する寄付型クラウドファンディングプログラム「楓工務店 ならスマイルリレー」の第2回参加団体募集を、2026年6月26日（金）より開始いたします。

企画背景

当社は奈良で創業し、地域の皆様に支えられて成長してきました。住まいづくりを通じて暮らしに向き合う中で、少子高齢化や子どもの貧困、文化継承、環境保全など、「家づくり」だけでは解決できない地域課題が数多く存在することを実感しています。

一方で、こうした課題の最前線で活動する団体は、資金不足や発信力の課題から、継続的な活動が難しくなるケースも少なくありません。そこで当社は、市民・企業・行政が垣根を越えて協力し、地域課題を支える新たな仕組みとして、2025年に寄付型クラウドファンディング「楓工務店 ならスマイルリレー」を立ち上げました。

第1回では奈良県内で活動する11の非営利団体が参加し、675名の支援者から総額920万3,000円の寄付が集まりました。子どもの居場所づくりや介護人材育成、障がい者支援、地域文化の継承など、多様な活動への共感が広がり、奈良の地域課題解決を後押しする取り組みとなりました。

この成果を通じて、地域には応援したい活動や挑戦が数多く存在し、それらを支える仕組みへのニーズがあることを改めて実感しています。そこで2年目となる今回は、従来の非営利団体に加え、学校・部活動・スポーツチーム・文化団体・まちづくり団体などへ対象を拡大します。地域に根ざした活動を行う多様な組織を応援することで、奈良の未来をともに育んでいくことを目指します。

ならスマイルリレーの概要

「楓工務店 ならスマイルリレー」は、コングラント株式会社（本社：大阪市西区、代表取締役CEO：佐藤 正隆）が提供する「寄付DXシステム」を活用した、社会貢献型クラウドファンディングです。

参加団体には2026年11月2日～2027年1月17日の期間にクラウドファンディングに挑戦していただきます。最大の特徴は、当社が決済手数料を全額負担するため、集まった寄付が「100%そのまま」団体の活動資金となる点です。また、准認定ファンドレイザーによる伴走サポートや、地元団体と連携した奈良県内への広報・PRも行い、はじめてクラウドファンディングに挑戦する団体でも安心して取り組める体制を整えています。

【プログラムの3つの特徴】- 楓工務店が決済手数料を全額負担、寄付金100%を活動資金へ寄付者の想いを1円も無駄にすることなく、集まった寄付金をそのまま活動資金として届けます。- 地元団体と連携した広報・PRサポート資金調達だけでなく、活動の認知向上や支援者とのつながりづくりを後押しします。- 准認定ファンドレイザーによる伴走サポート「何から始めればいいか分からない」という団体も、寄付募集の基本から実践まで安心して取り組めます。

第2回「楓工務店 ならスマイルリレー」募集要項

タイトル：楓工務店 ならスマイルリレー（第2回）

概要：決済手数料0％で寄付金100％を地域へ届ける、奈良・京都南部発の寄付型クラウドファンディング

主催：楓工務店（アイニコグループ株式会社）

協力：コングラント株式会社

クラウドファンディング実施期間：2026年11月2日（月）～ 2027年1月17日（日）

【参加条件】- 地域制限：奈良県または京都府南部に所在地を有する団体・組織であること- 説明会への参加：企画説明会へのご参加、またはその録画を事後視聴していただけること- システムの導入：コングラント寄付決済システムを導入していただけること（フリープランも可）- 勉強会への出席：当社が主催する勉強会（全2回）に原則出席していただけること【スケジュール】- オンライン説明会：2026年7月末まで複数日程にて随時開催中（※個別調整・録画視聴も可能）- - 6月30日（火）11:30～12:00- - 7月3日（金）10:00～10:30- - 7月8日（水）18:30～19:00- - 7月15日（水）19:00～19:30- - 7月21日（火）11:30～12:00- - 7月23日（木）11:00～11:30※上記日程でご都合が合わない場合は、別途個別調整や録画データの事後視聴も承ります。- 参加申請・調査票の提出締め切り：2026年7月26日（日）まで【お申し込み方法】

少しでもご興味をお持ちの方は、ぜひお気軽にオンライン説明会へご参加ください。



▽説明会お申し込みフォーム

https://forms.gle/cb2p8ESqk3hQUSoa9

ならスマイルリレー公式ページ

https://congrant.com/jp/corp/kaedekoumuten/index.html

当社代表のコメント

アイニコグループ株式会社

代表取締役 田尻 忠義

「昨年度は675人もの方々から温かいご支援をいただき、奈良で活動する11団体の挑戦を後押しすることができました。『ならスマイルリレー』は単なる資金調達の場ではなく、地域で頑張る人たちの想いと、それを応援したい人たちの想いをつなぐ取り組みです。第2回では対象をさらに広げ、学校や部活動、スポーツチーム、文化団体、まちづくり団体など、地域を支えるさまざまな活動にも参加していただけるようになりました。奈良の未来をより良くしたいという想いを持つ皆様とともに、新たな笑顔のリレーをつくっていければと思います」

コングラント株式会社について

コングラント株式会社は、ソーシャルセクターと企業向けに寄付決済を中心とする「寄付DXシステム」を提供しています。寄付募集・決済・CRMなどNPO経営に必要なすべてをワンストップで提供し、導入団体は3,300団体以上、寄付流通総額は110億円を突破しました。企業・従業員の寄付DXを推進する事業も展開し、大企業の人的資本に関連する開示項目の改善・発展に貢献しています。

https://congrant.com/jp/index.html

【会社概要】

アイニコグループ株式会社は、「笑顔を創造し続ける」という企業理念のもと、奈良・京都南部を中心に、注文・分譲住宅、リフォーム、不動産、保育、介護、民泊、企業向けIT/DX研修支援事業や業務管理SaaS事業（BOXJOB）など、幅広い事業を展開しています。私たちは、家づくりだけにとどまらず、お客様の暮らしそのものを豊かにし、地域社会に貢献することを目指しています。

名称：アイニコグループ株式会社

設立：2007年

代表：田尻 忠義

本社：〒631-0806 奈良市朱雀3丁目1-7





【アイニコグループ事業】

■楓工務店

https://www.kaedekoumuten.jp/

■トチナラ

https://www.tochinara.jp/

■ココチエデザインラボ

https://www.cocochiedesignlab.jp/

■楓リフォーム

https://www.kaedekoumuten.jp/lineup/renovation/

■ガイソー奈良店

https://www.gaiso-nara.co/

■きたえるーむ奈良帝塚山

https://kitaeroom.com/shop/post-144.shtml

■きたえるーむ奈良西ノ京

https://kitaeroom.com/shop/post-159.shtml

■放課後等デイサービス「かえでFC」

https://sites.google.com/kaedekoumuten.jp/kaedefc/

■働きがい改革研究所

https://www.kaedekoumuten.jp/company/group/kenshu/

■古都泊

https://www.kaedekoumuten.jp/company/group/kotohaku/

■リールキッズ楓保育園

https://www.kaedekoumuten.jp/company/group/hoikuen/

■SaaS事業 BOXJOB

https://web.boxjob.jp/

【FAQ】

Q1. 「楓工務店 ならスマイルリレー」とは何か？

A1. アイニコグループ株式会社の住宅事業ブランド「楓工務店」が主催する寄付型クラウドファンディングです。奈良で活動する団体の資金調達を支援し、決済手数料を楓工務店が全額負担することで、寄付額の100％が団体の活動資金となります。

Q2. 第2回はどのような課題を解決するのか？

A2. 地域課題に取り組む団体が抱える資金調達や情報発信の課題解決を支援します。第2回では非営利団体に加え、学校・部活動・スポーツチーム・文化団体・まちづくり団体まで対象を広げ、支援範囲を拡大します。

Q3. 他のクラウドファンディングとの違いは何か？

A3. 主催企業の楓工務店が決済手数料を全額負担する点、准認定ファンドレイザーによる伴走サポートがある点、地元団体と連携した奈良県内への広報・PRを行う点が特徴です。

【要約】 アイニコグループ株式会社は、住宅ブランド「楓工務店」主催の寄付型クラウドファンディング「ならスマイルリレー」第2回参加団体募集を2026年6月26日より開始。第1回は11団体・675名・920万円超を達成。第2回は学校・部活動・スポーツチーム・文化団体・まちづくり団体などへ対象を拡大します。