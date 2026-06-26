GMOクリック証券：CFDに「金/JPY」、「銀/JPY」、「プラチナ/JPY」を追加！

GMOフィナンシャルホールディングス株式会社

GMOインターネットグループのGMOクリック証券株式会社（※1）（代表取締役社長：高島 秀行、以下：当社）は、2026年6月29日（月）より、当社が提供するCFD取引サービスにおいて、商品CFD「金/JPY」、「銀/JPY」、「プラチナ/JPY」の取り扱いを開始しますので、お知らせいたします。

（※1）GMOクリック証券株式会社は、GMOフィナンシャルホールディングス株式会社の連結会社です。

【銘柄追加の背景】

今回の銘柄追加では、商品CFD「金/JPY」、「銀/JPY」、「プラチナ/JPY」の取り扱いを開始いたします。

金（ゴールド）をはじめとする貴金属は、地政学リスクや経済不安時における安全資産として世界的に注目されています。特に金は、近年のウクライナ情勢の長期化や中東情勢の緊迫化、各国中央銀行による購入拡大などを背景に価格が上昇し、2026年1月には国内の金価格が1gあたり3万円を突破して最高値を更新しました。その後も銀やプラチナを含む貴金属市場では活発な値動きが続いており、市場全体への関心が高まっています。

当社はこのような市場環境を踏まえ、価格をより直感的に把握していただけるよう、既存の「米ドル/トロイオンス（USD/oz）」を基準とする貴金属CFDに加えて、新たに「日本円/グラム（円/g）」を基準とする「金/JPY」、「銀/JPY」、「プラチナ/JPY」の取り扱いを開始することとしました。本3銘柄は、既存の貴金属CFDと同様に、0.1枚からの少額取引に対応しています。

当社は今後も、世界中の様々な資産に投資できるCFDの特長を活かし、銘柄ラインナップの拡充を通じて、お客様の投資機会の拡大に貢献してまいります。

【銘柄追加の概要】

■新規銘柄について

＜商品CFD（レバレッジ20倍）＞

■取扱開始日

2026年6月29日（月）

【GMOクリック証券のCFDの特長】

当社のCFDは、たった一つの口座で、金や原油、株価指数や外国株式など世界経済のポイントをおさえた幅広い銘柄に少額から日本円で投資することができます。CFDの主要銘柄（※3）の最小取引数量は0.1枚で、0.1枚のミニCFDなら最低必要証拠金も従来の10分の1となり、さらに少額からのお取引が可能です。取引ツールは、初心者から上級者までストレスフリーにお取引をしていただけるよう、お客様のお取引スタイルに合わせたスマホアプリや高機能PCツールをご用意しています。

（※3）最小取引数量0.1枚の対象銘柄は、株価指数先物・VIX先物を参照原資産とする銘柄、商品CFDの銘柄です。ETF、ETNを参照原資産とする銘柄、株式CFDの最小取引数量は1枚です。

当社では、CFDをより多くのお客様に知っていただくために、主要な銘柄の特徴や価格の変動要因を解説する「CFD銘柄大百科」や、CFDの魅力を分かりやすく解説するページ「はじめてのCFD」をご用意しております。ぜひご覧ください。

・CFD銘柄大百科URL：https://www.click-sec.com/corp/guide/cfd/encyclopedia/

・はじめてのCFD URL：https://www.click-sec.com/corp/guide/cfd/study/

当社は、今後も業界最安値水準の手数料体系を維持するとともに、お客様の多様なニーズにもお応えし、総合的な金融サービスをご提供できるよう取扱商品の充実に取り組みます。さらに、より使いやすく、より利便性の高い最先端の取引システムと革新的なサービスを提供するために邁進してまいります。

【GMOクリック証券株式会社について】

GMOクリック証券株式会社は2005年10月に設立されたインターネット証券会社です。投資をもっと身近で便利にし、いつでも、どこでも、世界中のあらゆる投資商品を簡単に取引できる世界を創ることを目指しています。

【会社概要】 URL：https://www.click-sec.com/

商号 GMOクリック証券株式会社

所在地 東京都渋谷区道玄坂1-2-3 渋谷フクラス

代表取締役社長 高島 秀行

事業内容 金融商品取引法に基づく金融商品取引業

資本金 43億4,666万3,925円

設立年月日 2005年10月28日