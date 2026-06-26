「スターツ出版単行本」新刊2作品 6月28日（日）発売！優しい奇蹟に感泣…ファンタジー小説＆話題のモキュメンタリーホラー

スターツ出版株式会社

小説投稿サイト「ノベマ！」を運営するスターツ出版株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：関根赴治）は、単行本新刊２作品を、6月28日（日）より発売いたします。

■スターツ出版 単行本新刊情報>> https://novema.jp/bookstore/other/20260628

■小説投稿サイト『 ノベマ！』 https://novema.jp/

『おみおくり食堂で最後のお別れを』

著者：水瀬さら、イラストレーター：いとうあつき

本体価格：1500円+税、ISBN： 978-4-8137-9644-2

【あらすじ】 天国に一番近い飲食店――おみおくり食堂。後悔を抱えて、迷子になった死者だけが訪れる場所。この店に来た人間は、少しだけ生きていた時間に戻ることができる。ルールは三つ。『一、戻れるのは最後の食事時間』『二、どんなことをしても死ぬ運命は変えられない』『三、自分が死ぬことを生者に伝えてはならない』 最後の食事を終えたら、死者は再びこの店に帰ってくる。胸に抱えた後悔を手放して――。「さあ召し上がれ」長いしっぽの料理長は、今日もお客が来るのを待っている。おいしくて、切なくて、幸せな、最後の一皿を味わってもらうために。

『この度、ご懐妊いたしました』

著者：西羽咲花月

本体価格：1500円 +税、ISBN： 978-4-8137-9645-9

【あらすじ】妊娠4000週目を迎えました

元気なわが子がいれば、私たちは無敵です

真実を知りたいのであれば、カバーをめくってください・・・

完璧な夫、愛らしい子供、絵に描いたようなマイホーム・・・

完璧に見えたそれらはすべて虚像だった

どうか彼らを見つけても関わらないでください

◆お問い合せ先：スターツ出版株式会社 広報担当 白土 TEL:03-6202-0311 Mail: contact-stp@starts-pub.jp

◆PDFはこちら

https://prtimes.jp/a/?f=d607-2193-ad4ca7a8017de8e81f34355ac7f2c3e2.pdf