大ヒット作品 『あの花が咲く丘で、君とまた出会えたら。Another』文庫で発売! 「スターツ出版文庫」新刊6作品　6月28日(日)発売

スターツ出版株式会社

スターツ出版株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：関根赴治）は「スターツ出版文庫」の新刊6作品を、6月28日（日）より発売いたします。

■作品情報 https://novema.jp/bookstore/starts/202606

『あの花が咲く丘で、君とまた出会えたら。Another』

著者：汐見 夏衛、イラストレーター：ふすい

本体価格：710円+税、ISBN：978-4-8137-1948-9

全11篇、『あの花が咲く丘で、君とまた出会えたら。』の”その後”が読める珠玉の短編集。

【あらすじ】「もし、生まれかわれるなら――今度こそ、君の側にいよう」白昼夢 ― 佐久間彰。／「あなたと出会ったことで、私は変わった。あなたの想いが、私を変えたんだ」水鉄砲 ― 加納百合。／「千代ちゃん、どうか幸せになってくれ。君は絶対に幸せになる」三日月 ― 石丸智志。／「いつかまた必ずお会いできると信じて、ずうっと待っていたの。もう一度あなたに会える日を…」夏の空 ― 中嶋千代。 それぞれの物語に号泣！

『君が遺した命の歌が、遥か遠くへ咲きますように』

著者：青海野 灰、イラストレーター：ふすい

本体価格：710円+税、ISBN：978-4-8137-1949-6

【あらすじ】高校生のハルトは夢と親友を失い、夜の公園に一人でいた。すると、夜空に真っ白な花火が上がり、同時に近くから少女の悲鳴が聞こえる。そこで出会ったのは、1945年からタイムスリップしてきた、目の見えない少女サキだった。戦時中を生きるサキが現代に来た理由を探るうちに二人の距離は近づいていく。つらい境遇にあっても明るく懸命に生きるサキと過ごす日々の中で、ハルトは忘れていた“生きること”への想いを取り戻していくが……。ラスト、ふたりを繋いだ想いの意味が、長岡まつり大花火大会の夜に明かされる。

『成仏するまで憑きあって』

著者：茉白いと、イラストレーター：きりうみ

本体価格：700円+税、ISBN：978-4-8137-1950-2

【あらすじ】 「成仏するために、俺の青春に付き合って！」 本当は心優しいのに、見た目が怖すぎて誤解されがちな紫苑。人と深く関わらず平穏に学校生活を送るはずが、突然現れたのは、我が道を行く超ポジティブ幽霊・千歳だった。唯一その姿が見える紫苑は、千歳から勝手に友達認定されて…。最初は渋々付き合っていた紫苑。しかし、遺された時間を全力で楽しみ、自分が幽霊であることなんて気にしない千歳の姿に感化されていき――。紫苑の退屈だった日常が色づいていく。しかし、また同時に別れの時も近づいていて…。

『氷の花嫁２ ～笑顔を失った能面少女は永遠の愛を誓われる～』

著者：シアノ、イラストレーター：水野かがり

本体価格：740円+税、ISBN： 978-4-8137-1951-9

【あらすじ】両親を妖魔に奪われ、記憶と笑顔を失った紗良は、「氷の能面少女」と蔑まれてきた。織女神の加護を宿す彼女は、黒須家当主の最強軍神・夜刀と婚約し笑顔を取り戻す。彼の出張に同行し翡翠沢を訪れるが、夜刀の元見合い相手に蔑まれ、己の無力さに思い悩むことに。さらに、翡翠沢を支配する岩永の罠により、妖魔が巣食う禍山へと誘拐されてしまう。絶体絶命の危機の中、紗良は自身に宿るもう一つの加護「治癒の力」と守布で奇跡を起こす。駆けつけた夜刀に救い出され、絆を深める二人。やがて紗良の出生の秘密も明らかになり――？「君を愛してる」数々の試練を乗り越えた少女と最強軍神は、指輪を交わし永遠の愛を誓い合う。

『数合わせの最下妃ですが、竜帝の世継ぎを授かりました』

著者：時岡継美、イラストレーター：御子柴リョウ

本体価格：690円+税、ISBN： 978-4-8137-1952-6

【あらすじ】玉蘭は元平民で、後宮入りした最下位の妃候補。後宮内で虐げられていたが、何故か美麗の皇帝・皓月のお渡りがあり、子を身籠ってしまう。唯一の味方である妃候補・揚揚に相談すると、身の安全のため、しばらく懐妊したことは黙っているよう勧められ、その通りにしていたが…。揚揚は玉蘭を裏切り、偽装懐妊で皓月の気を引こうとして!?さらには、揚揚に殺人未遂の濡れ衣まで着せられてしまう玉蘭。絶体絶命のピンチの中、皓月だけは一途に玉蘭を愛し、全てをかけて守ってくれて――。後宮大逆転シンデレラストーリー。

『捨てられ令嬢と闇の軍神の甘い契約』

著者：蓮水 涼、イラストレーター：mokoppe

本体価格：720円+税、ISBN：978-4-8137-1953-3

【あらすじ】国の災いを占ってきた名家の分家・桜木家に生まれた志乃は忌み嫌われる能力を持ち、「化け物」と虐げられていた。17歳になったある日、妖魔が住む森に捨てられてしまい襲われているところを、星を閉じ込めたような瞳が美しい最強の軍神・篝に救われる。「俺がお前を拾ってやる」と屋敷に連れ帰られた志乃は居場所を見つけていく中で隠れた能力を引き出される。能力を利用されるだけと思っていたのに「一生離すつもりはないから、覚悟しておけよ？」と、なぜか篝に愛を注がれ――!?契約から始まる和風シンデレラ物語！

【スターツ出版の小説投稿サイト】

■野いちご https://www.no-ichigo.jp/

小説を「読む」「書く」ことが、無料でできるサイト。恋愛、感動、ファンタジー、ホラーなどを掲載されています。

■ベリーズカフェ https://www.berrys-cafe.jp/

恋愛、ファンタジー作品を中心に掲載。女性向けの恋愛作品が人気で、投稿作品の中から書籍化やコミカライズもしています。

■ノベマ！ https://novema.jp/

ライト文芸、キャラ文芸を中心に青春・恋愛、異世界、ファンタジー、ヒューマンドラマなど、幅広いジャンルの作品を掲載しています。

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