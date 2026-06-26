オープンが「第38回 ものづくりワールド東京」に出展　新製品『OPEN Vision Core』を発表

オープン株式会社

オープングループ株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：高橋 知道）の子会社であるオープン株式会社（本社：東京都港区、代表取締役執行役員社長：石井 岳之、以下「オープン」）は、2026年7月1日（水）～3日（金）に開催される「第38回 ものづくりワールド東京」に出展いたします。

また本展示会で、新製品『OPEN Vision Core（オープンヴィジョンコア）』を発表いたします。

「第38回 ものづくりワールド東京」は、RX Japan合同会社が主催する製造業ユーザーの課題解決に貢献する製品・技術が一堂に集結する展示会です。開発・製造事例、ロボット・自動化、生成AI活用・DX推進、フィジカルAI、保全DXなどをテーマにした講演のほか、13の構成展を開催し、開発・製造期間の短縮、DX・IT化の推進、コストダウン、脱炭素、工場の省エネ・自動化等のアイデアを見つけられる機会となっています。

オープンは「計測・検査・センサ展」のエリアにブースを設け、ONE AI株式会社（韓国）の協力で実現した新製品『OPEN Vision Core』を初展示します。

ONE AI 株式会社のペク代表は、2025年までインテルでアジア統括チーム長を歴任しており、『OPEN Vision Core』はインテル社が提供するエッジAI技術をプラットフォーム（基盤）として採用しています。

■OPEN Vision Coreについて

OPEN Vision Coreは、製造現場における“目視判断”をAI活用により支援・強化する製品です。工場内の様子（画像）をAIが確認し、外観検査・作業ミス検知・数量確認などの幅広い業務を効率化することが可能です。

- 開発背景

製造業が抱える以下の課題解決を目指し、現場で実際に活用できるAI製品として開発しました。

▶ 人材不足

▶ 熟練技術者の高齢化

▶ 生産性向上

▶ 品質維持

▶ AIおよびデジタル技術活用の障壁となっている以下4点

現場設備との接続性／閉域環境への対応／リアルタイム処理／システム連携の複雑さ

- 製品特長

1. 精度・誤検知

現場データを使用した追加学習・チューニングを内製化で継続できる独自のMLOps

（AIの継続的な育成・運用システム）を提供することにより、確認業務の精度を実用可能な

レベルまで引き上げます。

2. コスト

脱GPUによる圧倒的低コストを実現。OpenVINOを活用し、既存のIntel PC（CPU/iGPU）で

高速推論を実現することで初期投資を抑え、トータルコストの最適化に寄与します。

3. セキュリティ・通信

オンプレミス構成でデータを外部に出すことなく、オフライン動作により通信制約下でも

安定稼働が可能です。

4. 運用定着

オープンが現場目線の運用設計・教育と内製化を伴走支援することにより、

現場主導の継続運用定着化を目指します。

- 適用業務例[表: https://prtimes.jp/data/corp/11515/table/410_1_14b6bc7b7f3d2f86d2ff2264795f7cbe.jpg?v=202606261252 ]

- 期待できる導入効果

1. 業務品質の向上

AIによる判定で、目視対応時に生じていた判断のばらつきを抑え、業務の精度を安定化します。

2. セキュアなAI活用

オンプレミス運用のため、閉域環境でもAI活用が可能になります。

3. コストを抑えた横展開

保守運用コストを抑えた製品のため、複数業務への横展開が期待できます。

4. 現場への定着

ユーザー企業個々の業務フローに合わせた運用設計、さらには導入後の活用フェーズまで

継続的に伴走支援することで、PoCだけで終わらない製品活用を目指します。

■出展概要

・展示会名称：第38回 ものづくりワールド東京

・会期 ：2026年7月1日（水）～3日（金）10:00～17:00

・会場 ：東京ビッグサイト

・主催 ：RX Japan合同会社

・開催概要 ：https://www.manufacturing-world.jp/tokyo/ja-jp.html

▼オープンの展示ブースについて

・小間番号：S3-27（南1ホール）

・展示製品・サービス：OPEN Vision Core、OroSee

■ OroSee（オロシー）とは

OroSeeは、業務の整理・可視化から改善ターゲットの特定までを自動化するAIエージェントサービスです。従来、膨大な時間と人的リソースを要したヒアリング作業をAIが代替し、データドリブンかつ客観的な業務分析を通じて、短期間・低コストでの業務改善を支援します。

詳細はサービスページ：https://open.co.jp/orosee/(https://open.co.jp/orosee/?utm_medium=social&utm_source=facebook&utm_campaign=news&utm_content=-&keyword=-)をご覧ください。

【会社概要】

■オープン株式会社（https://open.co.jp/(https://open.co.jp/)）

・本社所在地：東京都港区西新橋 3-3-1 KDX 西新橋ビル 3 階

・設立 ：2013年7月

・代表者 ：代表取締役執行役員社長 石井 岳之

・資本金 ：3,000万円

・事業内容 ：スマートロボット（RPA、AI）を活用した情報処理サービス、コンサルタント事業、

アウトソーシング事業、デジタルマーケティング、オンライン広告事業

※Intel、インテル、OpenVINOは、Intel Corporationまたはその子会社の商標です。