世界初！ハイスペ男性の企業別特徴や恋愛傾向を紹介する新メディア「東京ハイスペ男子」を公開

株式会社トゥエンティトゥハイスペ男性の企業別特徴や恋愛傾向を紹介する新メディア「東京ハイスペ男子」

合コンマッチングアプリ「コンパイキタイ」を運営する株式会社トゥエンティトゥ（本社：東京都渋谷区、代表取締役CEO：鈴木 悠史）は、2026年6月26日にハイスペック男性に関する情報を発信する恋愛メディア「東京ハイスペ男子」を公開したことをお知らせします。ハイスペ男性の企業別特徴を紹介する恋愛メディアは世界初となります。

ハイスペ男子特化の恋愛メディア「東京ハイスペ男子」： https://twentytwo.jp/

メディアをローンチする背景

近年、恋愛や婚活において「年収が高い」「有名企業に勤務している」といった、いわゆるハイスペック男性への関心は高まり続けています。マッチングアプリやSNSの普及によって相手のプロフィール情報を確認しやすくなった一方で、その人が実際にどのような価値観を持ち、どのような職場環境で働いているのかを知る機会は決して多くありません。



同じ高年収層であっても、総合商社、外資系コンサルティングファーム、金融機関、メーカー、IT企業では社風や働き方が大きく異なります。そのため、企業名だけでは見えてこない社員の人柄や恋愛傾向を知りたいというニーズが、恋愛市場のなかで年々高まっています。



こうした背景を受けて公開したのが、「東京ハイスペ男子」です。



本メディアでは、ハイスペック男性が勤務する企業ごとの特徴や社員像について、企業研究や公開情報の分析に加え、実際のユーザー動向などをもとにわかりやすく解説しています。企業の概要や待遇だけでなく、その会社で働く男性にどのような傾向が見られるのか、どのようなコミュニケーションスタイルを持つ人が多いのかといった、恋愛や出会いの観点から見た情報を発信していきます。

「東京ハイスペ男子」について

ハイスペ男子特化の恋愛メディア「東京ハイスペ男子」

「東京ハイスペ男子」は、ハイスペック男性が勤務する企業ごとの特徴や社員像、恋愛傾向、合コンでの評判などを紹介する恋愛メディアです。企業名や年収だけではわからない“人となり”に焦点を当て、読者がよりリアルな視点で企業や社員を理解できる情報を発信しています。



「東京ハイスペ男子」では、大手企業や人気企業で働く男性社員について、下記の情報を紹介しています。

会社の特徴

社員の年収

社員の働き方

社員の性格

恋愛傾向

合コンの様子

結婚生活

家事の役割分担

子育ての役割分担

単なる企業紹介ではなく、「恋愛・出会い」という視点から情報を整理していることが特徴です。

例えば、「商社マンはどんなタイプが多いのか」「コンサル社員は恋愛でどのような印象を持たれているのか」「IT企業の男性はどんな価値観を持つ傾向があるのか」といった情報を、企業分析やユーザー動向をもとに発信しています。

合コン視点でハイスペ男性を分析

トヨタ自動車社員の特徴とは？自動車メーカー社員と結婚後の家事分担や子育て（記事例）

「東京ハイスペ男子」の最大の特徴は、合コンという独自の視点から企業分析を行っている点です。



株式会社トゥエンティトゥは、合コンマッチングアプリ「コンパイキタイ」を運営しています。日々、多くのユーザーが出会いを求めて利用するなかで、「商社勤務の男性は盛り上げ上手だった」「コンサルティング会社の社員は話が論理的だった」「メーカー勤務の男性は誠実な印象だった」といったさまざまな声が寄せられています。



「東京ハイスペ男子」では、社員の特徴や性格傾向だけでなく、合コンでの評判や口コミについても掲載しています。



そうしたリアルな出会いの場で語られる印象や評価に着目し、企業ごとの社員像を紹介しています。

どのようなタイプの男性が多いのか、女性からどのような印象を持たれやすいのかといった情報を通じて、恋愛や婚活の参考になるコンテンツを提供していきます。

恋愛メディアとしてだけでなく、企業理解にも貢献

トヨタ自動車社員の恋愛傾向とは？自動車メーカー社員の合コン事情や好みのタイプ（記事例）

本メディアは恋愛や婚活を目的とした読者だけでなく、「就職活動中の学生」「転職希望者「企業研究を行うビジネスパーソン」にとっても、企業文化や社員像を知る参考情報として活用いただけます。

企業の公式サイトや採用ページでは見えてこない“出会いの現場での評判”を整理して発信することで、読者がより立体的に企業や働く人を理解し、企業の魅力や特徴を、より生活者目線で伝える新しい企業理解メディアとしての役割も目指しています。

今後の展望

トヨタ自動車社員の特徴とは？自動車メーカー社員の年収・働き方・性格（記事例）

株式会社トゥエンティトゥでは今後、大手企業だけにとどまらず、成長企業や専門性の高い企業も含め、掲載企業数の拡充を進めていく予定です。より多くの企業について社員像や特徴を分析し、「どのような人が、どのような環境で働いているのか」をわかりやすく伝えることで、恋愛、婚活、キャリア選択のすべてに役立つ情報プラットフォームの構築を目指してまいります。

株式会社トゥエンティトゥについて

株式会社トゥエンティトゥ

株式会社トゥエンティトゥ(TWENTYTWO, Inc.)は「市場創造」をビジョンに掲げるIT企業です。

「コンパイキタイ」で実現したいのは、「出会いをもっと自然に、楽しいものにする」ことです。

マッチングアプリが世の中に浸透していき、疲れを感じるユーザーが増えているからこそ、「楽しく感じる」出会いの場を作ることに重点を置いたマッチングアプリを開発・運営しています。

株式会社トゥエンティトゥは、マッチングアプリの業界団体である一般社団法人日本マッチングアプリ協会の会員です。

＜会社概要＞

所在地 ： 〒151-0072 東京都渋谷区幡ヶ谷3丁目39番12号 渋谷ウェストビル1階

代表者 ： 代表取締役CEO 鈴木 悠史

設立日 ： 2023年1月6日

事業内容 ： 合コンマッチングアプリ「コンパイキタイ」の開発・運営

ホームページ： https://www.twentytwo.co.jp/

一般社団法人日本マッチングアプリ協会について

一般社団法人日本マッチングアプリ協会

一般社団法人日本マッチングアプリ協会は、マッチングアプリ業界の健全な発展と利用者が安心してサービスを利用できる環境の整備を目的とするマッチングアプリの業界団体です。

＜協会概要＞

名称 ： 一般社団法人日本マッチングアプリ協会

Japan Online Dating Organization, Inc.(略称：JODA)

所在地 ： 〒150-0043 東京都渋谷区道玄坂1丁目10番8号 渋谷道玄坂東急ビル 2F-C

代表理事 ： 鈴木 悠史

設立日 ： 2025年1月6日

ホームページ： https://www.joda.jp/

問い合わせ ： info@joda.jp

合コンマッチングアプリ「コンパイキタイ」とは

合コン幹事同士のマッチングサービス「コンパイキタイ」

「コンパイキタイ」は、主に合コン幹事同士のマッチングを行うサービスです。

スマホ・PCなどのデバイスを問わずご利用いただけるように、Webブラウザでの提供となっています。独自機能である「会社名検索機能」や、ユーザー同士が相互に評価を行う「評価・口コミ機能」があり、税込1,650円から使うことができます。

審査を通過したユーザーは、複数人の合コンを行いたい場合は「コンパイキタイ」、1対1のデートを行いたい場合は「デートイキタイ」をお相手に送ることができます。

「コンパイキタイ」または「デートイキタイ」が相互に送られた場合に限り、メッセージのやり取りができる仕組みとなっています。

グループマッチングアプリ(複数人での恋活・婚活マッチングを行うアプリ)には、グッドウィルプランニング社「concoi(コンコイ)」、Vikona社「JOIN US(ジョイナス)」、Timeleft SAS社「Timeleft(タイムレフト)」、バチェラーデート社「The4(ザ・フォー)」などがありますが、「コンパイキタイ」は利用率No.1(※)、利用者増加率No.1(※)のアプリとなっています。

サービスページ： https://gotocompa.com/about/(https://groupdatingapp.com/)

合コン・街コンサービス比較メディア「グループマッチング研究所」とは

合コン・街コンサービス比較メディア「グループマッチング研究所」

「グループマッチング研究所」は、合コン・街コンサービス比較を行うマッチングアプリメディアです。合コンマッチングサービスや街コンサービスなど複数人のマッチングサービス(グループマッチング)に特化しており、様々なコンテンツを発信することで合コン・街コンに行きたいユーザーがサービスを探す手助けを行います。

合コン・街コンサービス比較メディア「グループマッチング研究所」：https://groupdatingapp.com/

マッチングアプリデータベース「Dating Base(デーティングベース)」とは

マッチングアプリデータベース「Dating Base(デーティングベース)」

「Dating Base」は、マッチングアプリのユーザーやアプリ開発事業者、メディアなどに向けて、アプリ情報を網羅した高品質なデータベースです。本データベースは、PC・スマホ・タブレットなどデバイスを問わずにご利用いただけます。ユーザーは、キーワード検索機能やカテゴリー機能を活用して、自分に適したマッチングアプリを簡単に検索でき、効率的な情報収集が可能です。アプリ事業者は、アプリの特徴や分類を参照することで、競合分析や市場動向の把握に活用できます。

マッチングアプリデータベース「Dating Base(デーティングベース)」： https://app.or.jp/

合コン完全攻略メディア「合コンの達人」とは

全ての合コンを成功に導く最強の実務マニュアル「合コンの達人」

「合コンの達人」は、全ての合コンを成功に導く最強の実務マニュアルです。

マニュアルの通りに合コンを開催するだけで、参加者の満足感を上げることができます。

合コン完全攻略メディア「合コンの達人」では徹底的に実務に則した誰でもできる「体系的なノウハウ」を完全網羅しているため、マニュアルの通りに行えば合コンを成功に導くことができます。

合コン完全攻略メディア「合コンの達人」： https://groupdate.jp/

インバウンド向け恋愛メディア「DatingApp JAPAN」とは

インバウンド向け恋愛メディア「DatingApp JAPAN」

「DatingApp JAPAN」は、インバウンド向け恋愛メディアです。

日本人の日常生活に興味を持っている訪日外国人旅行者に対して正確な情報を発信し、日本人との交流を含めてより充実した旅行体験を提供することを目指しています。

20カ国の言語に対応しており、英語・日本語・中国語(簡体字)・中国語(繁体字)・スペイン語・アラビア語などで記事を読むことができます。

インバウンド向け恋愛メディア「DatingApp JAPAN」： https://datingapp.jp/

企業擬人化メディア「働く男子図鑑」とは

企業擬人化メディア「働く男子図鑑」

「働く男子図鑑」は、会社ごとの社風や男性社員の特徴を、ビジュアルとテキストの両面から分かりやすく可視化したウェブメディアです。

「大手銀行男子はスーツで誠実系」「ベンチャー男子はカジュアルで自由人」など、各企業の特徴を象徴する擬人化キャラクターを掲載し、直感的に「その会社で働く男性像」を理解できるようにしています。

企業擬人化メディア「働く男子図鑑」： https://man.twentytwo.jp/

企業擬人化メディア「働く女子図鑑」とは

企業擬人化メディア「働く女子図鑑」

「働く女子図鑑」は、会社ごとの社風や女性社員の特徴を、ビジュアルとテキストの両面から分かりやすく可視化したウェブメディアです。

「総合商社の語学堪能キャリア女子」「広告代理店のセンス重視プロデューサー女子」など、各企業の特徴を象徴する擬人化キャラクターを掲載し、直感的に「その会社で働く女性像」を理解できるようにしています。

企業擬人化メディア「働く女子図鑑」： https://woman.twentytwo.jp/

※ ハイスペ男性の企業別特徴を紹介する恋愛メディアにおいて、2026年6月自社調べ