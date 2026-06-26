【神谷町で、沖縄を感じる夏。】神谷町エリア「LAVAROCK」「GGCo.」×沖縄県名護市　名護市食材を使用した夏メニューを7月限定販売

森トラスト・ホテルズ＆リゾーツ株式会社

森トラスト・ホテルズ＆リゾーツ株式会社（本社所在地：東京都品川区、代表取締役社長：伊達美和子）が展開する、溶岩石でジューシーに焼き上げる本格グリル料理レストラン「LAVAROCK」神谷町と、アーバンテイストなカフェ「GGCo.」神谷町・城山では、2026年7月1日（水）～7月31日（金）、沖縄県名護市のシティプロモーション企画の一環として沖縄県名護市の食材を使用した夏限定メニューを販売いたします（「LAVAROCK」では7月13日（月）～7月17日（金）、7月27日（月）～7月31日（金）のランチタイム限定で各日20食）。

アグー豚のタコライスLAVAROCKスタイル

この度、神谷町・城山エリアの「LAVAROCK」「GGCo.」では、神谷町「東京ワールドゲート」を拠点に日本全国の逸品の魅力を国内外に向けて発信する「CoCo JAPAN（ココジャパン） 」プロジェクトと連携し、沖縄県名護市のシティプロモーション「Okinawa Nago 10000 Fans Monthly」の一環として、名護市ゆかりの食材を取り入れた夏限定メニューを展開いたします。

「LAVAROCK」神谷町では、名護市の又吉農園で育てられた希少なアグー豚を使用した「アグー豚のタコライス LAVAROCKスタイル（島豆腐とカーブチーのサルサ添え）」をご用意。旨みのあるアグー豚に、沖縄の食卓に欠かせない島豆腐、爽やかな香りが特徴の沖縄在来種の柑橘・カーブチーを合わせ、夏らしい一皿に仕上げました。

「GGCo.」神谷町・城山では、沖縄本島北部・やんばる地域を主産地とする在来種の柑橘「カーブチー」を使用した「カーブチーソーダ」を販売いたします。分厚い皮をむいた瞬間に広がる芳醇な香りと、穏やかな酸味を活かした、暑い季節にぴったりの爽やかなドリンクです。

【名護食材メニュー概要】

■ 神谷町

販売期間：2026年7月13日（月）～7月17日（金）、7月27日（月）～7月31日（金）

ランチタイム限定、各日20食

アグー豚のタコライス LAVAROCKスタイル 島豆腐とカーブチーのサルサ添え 1,800円

旨みのあるアグー豚を使用したタコライスに、島豆腐とカーブチー香るサルサを添えた、LAVAROCKらしい夏の一皿。スパイス感と柑橘の爽やかな香りが重なる、暑い季節にぴったりのメニューです。

所在地：東京都港区虎ノ門5-13-1 虎ノ門40MTビル 1階

電話番号：03-6452-9640

営業時間：11:30～14:30（LO 14:00）17:00～22:00 （LO 21:00）

定休日：土日祝日

席数：168席（ダイニング76席、シェフズテーブル12席、バーエリア58席、個室 1室22席）

オンライン予約：https://res-reserve.com/ja/restaurants/lavarock-k

WEBサイト：https://www.mt-restaurant.com/lavarock-k/

Instagram：https://www.instagram.com/lavarock.kamiyacho/

■GGCo. 城山・神谷町

販売期間：2026年7月1日（水）～7月31日（金）

カーブチーソーダ 700円

沖縄の在来種の柑橘「カーブチー」を使用した、夏限定のソーダ。

すっきりとした香りと穏やかな酸味が広がる、爽やかな一杯です。

城山店

所在地：東京都港区虎ノ門4-3-1城山トラストタワー1F

電話番号：03-6435-6443

営業時間：8:00～19:00

定休日：土日祝日

席数：100席

神谷町店

所在地：東京都港区虎ノ門4-1-1 神谷町トラストタワー1F

電話番号：03-6381-5309

営業時間：8:00～19:00

定休日：土日祝日

席数：61席

※価格はすべて税込です

※写真はすべてイメージです

◆「 CoCo JAPAN（ココジャパン）」とは

日本全国の逸品の魅力を国内外に向けて発信する「CoCo JAPAN 」プロジェクトは、日本各地の優れた逸品を発掘し、国内外へと羽ばたくサポートを行う事業として、森トラスト株式会社により2022年7月に始動しました。都心でのプロモーション機会の提供、森トラストグループのオフィスやホテル施設を利用したイベントの実施、商談会などの販路拡大や成長支援を通じて、日本全国の「隠れた逸品」を発信していきます。

ホームページ：https://www.cocojapan.jp/

◆LAVAROCK（ラヴァロック） とは

店名の由来である溶岩石（LAVAROCK）の遠赤外線効果により、素材のうまみを最大限に引き出しながら焼き上げる、ジューシーで香り豊かなグリル料理をシグニチャーメニューとするレストランです。居心地の良い佇まいをコンセプトとした空間で、都会的なダイニング体験をお楽しみいただけます。

◆GGCo.（ジージーコー）とは

日常の何気ないシーンの傍らに、上質なコーヒーと香り高いパン、こぼれる笑顔。

どの瞬間も心を躍らせポジティブに過ごしていただきたい…そんな思いをブランドカラーのオレンジに込めました。

豆のクオリティや焙煎法にこだわった淹れたてコーヒー、季節のコンセプト「カフェ de 歳時記」で展開される季節のブレッド、アーバンテイストなインテリアで毎日通いたくなるカフェです。

WEBサイト：https://www.mt-restaurant.com/ggco/

Instagram：https://www.instagram.com/ggco.official/