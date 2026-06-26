『～ぴあ Presents～エンタメ業界研究フェス VOL.２』コンテンツステージMC＆出展企業追加！

ぴあ株式会社

平素は大変お世話になっております。このたび、8 月 31 日（月）にぴあアリーナＭＭにて

『～ぴあ Presents～ エンタメ業界研究フェス VOL.2』につきまして、当日の追加出展企業及びコンテンツステージMC情報が解禁となりますため、ご案内申し上げます。

『～ぴあ Presents～エンタメ業界研究フェス VOL.２』

2025年の初開催で 4,000 名もの学生が来場した『エンタメ業界研究フェス』第 2 弾開催が決定!!

エンタメ業界目指す学生に向けて、昨年以上に様々なエンタメ企業が集結＆さらにパワーアップしたエンタメコンテンツをお届けします!!

2026 年 8 月 31 日（月）、ぴあ株式会社はエンタメ業界を目指す学生に特化した業界研究イベントの第 2 弾を開催いたします。

第 1回（昨年9月開催）では、テレビ、映画、音楽、芸能、ライブ制作など、エンタメ界を牽引する 44 社が出展。平日の初開催にもかかわらず約 4,000 名の学生が来場し、会場は圧倒的な熱気に包まれました。

待望の第2弾となる今回、コンテンツステージのMCに松澤ネキ氏が決定！ クリープハイプ・尾崎世界観 ラランド・ニシダトークライブ、NHK連続テレビ小説『風、薫る』を手掛けるプロデューサー NHK・松園武大氏との聞きごたえのあるトークはもちろん、アニメが得意分野である松澤ネキ氏とTOHO animationの製作プロデューサー・松谷浩明氏とのトークでは、アニメ業界を目指す学生必見の深い話を繰り広げていただきます。

また、新たな出展企業として、LDH JAPAN、コーエーテクモホールディングスの出展も決定！エンタメの最前線を「体感」できるパワーアップしたコンテンツも多数ご用意し、夢を追う学生たちの熱い想いと、エンタメ業界の未来をつなぐ充実した 1日をお届けします。

◆ORIGINAL STAGE CONTENTS

『～ぴあ Presents～エンタメ業界研究フェス VOL.２』

～TOHO animationの製作プロデューサーに聞く！

アニメのプロデューサーの仕事～

TOHO animationの製作プロデューサー・松谷浩明さんによるトークショー。アニメ『Dr.STONE』『呪術廻戦』『天穂のサクナヒメ』『ビジネスフィッシュ』などの作品を担当する中で、アニメのプロデューサーとしての仕事内容を、製作現場でのご経験を交えて紐解いていきます。また、松谷さんの就活時代の話から入社、そしてプロデューサーになるまでの道筋もお話いただきます。

＜松谷浩明＞

2018年東宝株式会社に入社。明治大学卒。TOHO animationに所属する前は新卒入社した会社にてキャラクターグッズの営業・DVD／Blu-rayの制作などを経てアシスタントプロデューサーとしてアニメ製作に携わる。東宝入社後のプロデューサーとしての主な担当作品に『Dr.STONE』『呪術廻戦』『天穂のサクナヒメ』『ビジネスフィッシュ』などがある。

NHK朝ドラの舞台裏 ～国民的ドラマはどう作られる？～

毎朝、日本中に届けられる「NHK連続テレビ小説（朝ドラ）」はどのように作られているのか？

見上愛さん、上坂樹里さんW主演の「風、薫る」を手掛けるプロデューサー NHK・松園武大氏 を迎え、名場面を生む撮影の裏側や、何千人もの候補者から選ばれるヒロインオーディションの秘話等、「朝ドラ」の制作現場のリアルと、ものづくりの情熱をプロデューサーが語り尽くします！

＜松園武大（しょうえん たけひろ）＞

香川県出身。大阪外国語大学卒業後、2001年にNHKに入局し、松山放送局赴任。

地域情報番組やドキュメンタリー、バラエティ番組などに携わり、

2005年にスペシャルドラマ「君の知らないところで世界は動く」でテレビドラマ初演出。

2006年にドラマ部に異動。携わった主なドラマに、連続テレビ小説「つばさ」「おひさま」「とと姉ちゃん」

「半分、青い。」「エール」「ちむどんどん」、大河ドラマ「龍馬伝」「光る君へ」、スペシャルドラマ「坂の上の雲」などがある。

クリープハイプ・尾崎世界観 ラランド・ニシダ トークライブ

『ぴあPRESENTS クリープハイプ尾崎世界観とラランド ニシダのダブルスタンダード』がスタジオを飛び出し、特別トークショーを開催！

第一線で活躍するお二人が、エンタメのリアルと働く面白さを語り尽くす、学生必見のプレミアムステージです。

＜クリープハイプ・尾崎世界観＞

1984年11月9日、東京都生まれ。2001年結成のロックバンド「クリープハイプ」のヴォーカル・ギター。

2012年、アルバム『死ぬまで一生愛されてると思ってたよ』でメジャーデビュー。

2016年、初小説『祐介』(文藝春秋)を上梓。その他の著書に『苦汁100%』、『苦汁200%』(ともに文藝春秋)、『犬も食わない』(千早茜氏との共著)、『泣きたくなるほど嬉しい日々に』、『身のある話と、歯に詰まるワタシ』（対談集）。

2021年1月に単行本が発売された中篇小説『母影』は第164回芥川賞の候補作に選出、2024年7月に発売された小説「転の声」では第171回芥川賞の候補作に選出された。

2026年5月に新作EP「仮のまま定着したような愛情で」、6月に『尾崎世界観の書かなかったこと日記』を発売。

＜ラランド・ニシダ＞

1994年7月24日、山口県生まれ。上智大学外国語学部中退

帰国子女（ドイツ～スペイン～日本 神奈川県）

(2018年に退学後、復学面接を受けて2019年に再入学するが、履修登録ミスのため再び2020年に再退学して、6年間かけて高卒となった。）

身長170cm / 93kg / O型（俳優業の際は "ニシダ・コウキ" 名義活動）

Special skill：読書（年間100冊読む）/ 歴史(得意なのは世界史) / 英語(TOEIC900点) / 声量のある綺麗な声 / 好きなことだけをして生きること / 平気で嘘をつく / DMからのテンポ感

Hobby：ギャンブル全般(特に競馬) / マッチングアプリ / 夕方まで寝ること / コーラ / 大食い / エゴサーチ/バレーボール / IQOS / ニシダアド（新規ビジネス）

▼出展企業一例（一部抜粋/順不同）

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映像センター／NHK／ CHホールディングス／共立／劇団四季／サンリオエンターテイメント／

集英社／シミズオクト／ソニーミュージックグループ／テレビ朝日映像／東映／東京テアトル／

東京ドーム／東宝／バップ／バンダイナムコ フィルムワークス／ぴあ／PIA TECH LAB／

ビクターエンタテインメント／フロンティアインターナショナル／ワタナベエンターテインメント／

テレビ朝日／テレビ東京／共同テレビジョン／松竹／JCOM／バンダイナムコ エクスペリエンス ／

A-1 Pictures／コンテンツシード／小学館／ホリプロ／コナミグループ／

インターナショナルクリエイティブ／読売新聞社／西尾レントオール／よみうりランド／

LDH JAPAN／コーエーテクモホールディングス

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※出展にご興味をお持ちの企業様は、下記までお気軽にお問い合わせください。

entame_studyfes@pia.co.jp

▼昨年の開催の様子

『～ぴあ Presents～エンタメ業界研究フェス』『～ぴあ Presents～エンタメ業界研究フェス』『～ぴあ Presents～エンタメ業界研究フェス』『～ぴあ Presents～エンタメ業界研究フェス』

[表: https://prtimes.jp/data/corp/11710/table/4222_1_3b43d22f72e637047881d45a34f78801.jpg?v=202606261252 ]