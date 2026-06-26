TVアニメ『進撃の巨人』より、調査兵団の「甚平」「カラビナ付きミニポーチ」が登場！〈進撃の日田カフェ〉〈進撃の巨人 in HITA ミュージアムANNEX〉などで先行販売！【株式会社コスパ】

コスパグループ株式会社

TVアニメ『進撃の巨人』より、

調査兵団の紋章「自由の翼」と「Survey Corps」の文字をデザインした「甚平」と、

手のひらサイズで小物入れとして最適な「カラビナ付きミニポーチ」がCOSPA(コスパ)から登場。

これらの商品は2026年8月上旬に〈進撃の日田カフェ〉〈進撃の巨人 in HITA ミュージアムANNEX〉

〈コスパオフィシャルショップ〉〈ジーストア・ドット・コム〉にて先行販売いたします。

TVアニメ『進撃の巨人』先行販売情報

┗ https://www.cospa.com/cospa/event/id/23077(https://www.cospa.com/cospa/event/id/23077?utm_id=wi47pclg&utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=260625shingeki&utm_content=senkou)

商品情報

■調査兵団 甚平カラー：紺カラー：利休鼠

先行販売：2026年8月上旬〈コスパオフィシャルショップ〉〈ジーストア・ドット・コム〉〈進撃の日田カフェ〉〈進撃の巨人 in HITA ミュージアムANNEX〉

サイズ：中（M～L）/大（XL～XXL）

カラー：紺/利休鼠

価格：13,750円（税込）

通気性・吸水性が抜群。

手軽に羽織れる和装ウェア。

・肌に張り付きにくく、通気性に優れたサラッと感のある「しじら織り※1」を採用。

・肩と袖をつなぐ部分の千鳥かがり風の仕様は、通気性を確保。

・上着1か所、パンツ2か所にポケットを備えスマホや財布などを収納できるので、ちょっとしたおでかけの際に便利です。

・サイドスリット入りで、動きやすさをサポートします。

・パンツはウエストゴムとドローコード仕様で、幅広い体型にフィットします。

・ルームウェアとしてリラックスしたい時や夕涼みや散歩などでの着用もおすすめ。

※1「しじら織り」とは...

生地の表面に「シボ」と呼ばれる独特の細かい凹凸を作り出す技法。

凹凸があることで肌に触れる面積が少なく、汗をかいても肌に生地が張り付きにくくなる特徴があります。

■調査兵団 カラビナ付きミニポーチ

先行販売：2026年8月上旬〈コスパオフィシャルショップ〉〈ジーストア・ドット・コム〉〈進撃の日田カフェ〉〈進撃の巨人 in HITA ミュージアムANNEX〉

サイズ：直径約7cm

価格：1,320円（税込）

イヤホンなどの小物入れに最適！

・中身を取り出しやすい形状の手のひらサイズのポーチです。

・本体には、鞄やベルトループへの取り付けに便利なカラビナつき！

・ちょっとした小物入れとしてもオススメ。

【基本予約受付期間】～2026年6月7日（日）

※基本予約受付期間後は、準備数が無くなり次第、予約終了となります。

※その他コスパが出展するイベントおよび一部店舗でも先行販売する場合がございます。

※先行販売分は数量に限りがございます。予めご了承ください。

※COSPA(コスパ)通販サイトでご注文の場合には、一般販売時期にお届けいたします。

----------------------------------------

(C)諫山創・講談社／「進撃の巨人」The Final Season製作委員会

----------------------------------------

■関連リンク

・【COSPA（コスパ）】／TVアニメ『進撃の巨人』商品情報はこちら

┗ https://www.cospa.com/cospa/itemlist/id/03588/mode/title(https://www.cospa.com/cospa/itemlist/id/03588/mode/title?utm_id=vdl0ecz1&utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=260625shingeki&utm_content=goods)

・TVアニメ『進撃の巨人』先行販売情報

┗ https://www.cospa.com/cospa/event/id/23077(https://www.cospa.com/cospa/event/id/23077?utm_id=wi47pclg&utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=260625shingeki&utm_content=senkou)

発売元：株式会社コスパ

ブランド：COSPA(コスパ)

┗ 作品やキャラクターへの愛を表現できるグッズやアパレルを展開。Tシャツを中心に、幅広い世代に向けて多彩な商品を提供しています。

※商品の写真および画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合があります。

※商品は素材（生地等）・仕様が予告なく変更いたします。

※画像・テキストの無断転載、及びそれに準ずる行為を一切禁止致します。

◆COSPA（株式会社コスパ）公式SNS

・公式X：@cospa_inc ／ https://x.com/cospa_inc

・Instagram ／ https://www.instagram.com/cospa_inc/

・YouTube ／ https://www.youtube.com/@cospa_inc

◆商品に関する詳細、お問合せ先

コスパポータルサイト https://www.cospa.com/

お問合せ先 https://www.cospa.com/inquiry （お問合せフォーム）

株式会社コスパでは、ゲームやアニメ、マンガなど多彩なタイトルの公式ライセンス商品を幅広く展開。毎週の新商品は「Tシャツ」などのアパレルや「つままれ」などのグッズをはじめ、公式コスチュームなど、今では年間2,500アイテム以上を世におくり出し続けています。

《展開ブランド》

公式キャラクターアパレル・グッズ

「COSPA(コスパ)」https://www.cospa.com/cospa/

「二次元コスパ」https://www.cospa.com/nijigencospa/

公式キャラクターコスチューム

「COSPATIO(コスパティオ)」https://www.cospa.com/cospatio/

「COSYUME(コスユメ)」https://www.cospa.com/cosyume/