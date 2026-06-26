フジパン新ブランド誕生！エアー!?で演技した綾瀬はるかさんの表情に注目！『エアほおばる幸せ』篇　（6/28-6/30で全国放送）

フジパン株式会社

フジパン株式会社（名古屋市）は、２０２６年７月１日（水）より、新ブランド『フジパンPREMIUM』を始動いたします。それに伴い、ティザーCMを６月２８日から６月３０日の３日間、全国で放送いたします。

『フジパンPREMIUM』はパンのおいしさとは何かを考え、パンのおいしさの原点でもある「生地のおいしさ」にこだわったシリーズです。

【エアほおばる幸せ篇】【エアほおばる幸せ篇】

■CM概要

主演：綾瀬はるか

タイトル：『エアほおばる幸せ篇』 １５秒

放送開始日：２０２６年６月２８日（日）

放送エリア：全国（北海道・沖縄は除く）

■CMストーリー

綾瀬はるかさん出演のその演技は、新しいフジパンブランドの始まりをお伝えします。

新しいブランド「フジパンPREMIUM」の始まりを…

■CMの見どころ

パンのCMでありながら、実際のパンが登場しないユニークな演出。

商品が無い中でも、エアでパンを食べたり、香りをかいだり

ちょっぴり恥ずかしい素振りも見せながら、とにかく、

そこには本物のパンが存在しているかのよう。

美味しそうにほおばるシーンも必見です。

■出演者プロフィール

綾瀬 はるか（Haruka Ayase）

１９８５年３月２４日生まれ／広島県出身／血液型・B型

ドラマ『世界の中心で、愛をさけぶ』で脚光を浴び、以降、『ホタルノヒカリ』、NHK大河ドラマ『八重の桜』、『奥様は、取り扱い注意』、『義母と娘のブルース』、『天国と地獄～サイコな二人～』、『ひとりでしにたい』など話題作への出演が続く。映画『ハッピーフライト』、『おっぱいバレー』、『海街diary』、『今夜、ロマンス劇場で』、『はい、泳げません』、『レジェンド＆バタフライ』、『リボルバー・リリー』、『ルート 29』、『人はなぜラブレターを書くのか』、『箱の中の羊』など数多くの作品で主演・ヒロインを演じている。

■フジパン株式会社 会社概要

【代表者】安田 智彦（ﾔｽﾀ゛ﾄﾓﾋｺ）

【設立】 ２００６年７月３日

【資本金】４億円

【事業内容】パン、和洋菓子の製造・販売

フジパン公式Webサイト :https://www.fujipan.co.jp/フジパン公式X :https://x.com/neobata_fujipanフジパン公式Instagram :https://www.instagram.com/honjikomi_fujipan