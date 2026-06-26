箱根登山電車１００形車両 引退記念企画 第１弾「純金フリーきっぷ」発売のほか、懐かしの行先方向板掲出と車内写真展を開催

株式会社小田急箱根

株式会社小田急箱根（本社：神奈川県小田原市 社長：水上 秀博）は、箱根登山鉄道開業以来、山岳鉄道の象徴的存在として長年にわたり活躍し、多くのお客さまに親しまれている１００形車両（モハ１形・モハ２形）について、２０２８年１月をもって運行を終了します。

１００年を超える歴史を刻み、世代を超えて多くのお客さまの思い出とともに歩んできた１００形車両へのご愛顧に感謝を込めて、運行終了までの期間に各種記念施策を展開してまいります。

第１弾として、箱根登山線が乗り放題となる「純金フリーきっぷ」を２０２６年７月１日(水)より完全受注生産にて発売します。本きっぷは１８カ月間と長期間ご利用いただけるため、引退までの期間、１００形車両の走行を存分にお楽しみいただけます。さらに、定期運行終了後の最終特別列車にご招待します。

また、これまでの歩みを振り返る企画として、１００形車両において、往年のデザインを再現した全９種類の行先方向板を掲出します。

さらに、車内の窓上スペースでは、昭和初期以降の沿線風景や関係者の姿を捉えた写真展「１００形の想いで～変わらないもの 変わるもの～」を開催し、時代の移り変わりとともに走り続けてきた１００形車両を紹介します。

当社では、本施策を皮切りに、運行終了に向けてお客さまとともに１００形車両の歴史を振り返り、その魅力を再発見いただけるような企画を順次展開してまいります。

各施策の詳細は以下のとおりです。

１００形（１０４号・１０６号）箱根登山線乗り放題純金フリーきっぷ車内写真展イメージ

１．１００形完全引退記念 「箱根登山線乗り放題純金フリーきっぷ」発売

（１）利用可能区間 箱根登山線全線 （小田原～強羅間）

（２）有効期間 ２０２６年１０月１日（木）～２０２８年３月３１日（水）

（３）発売金額 ４６８，０００円（税込） ※限定１００枚

（４）発売期間 ２０２６年７月１日（水）～３１日（金）

（５）発売箇所 箱根登山電車 ONLINE STORE（https://htr-merch.stores.jp/）による完全受注生産販売

（６）購入者特典 定期運行終了後の最終特別列車（貸切）にご招待します

２．復刻行先方向板の掲出運行

１００形車両に懐かしの行先方向板を掲出して運行します。

（１）掲出開始時期 ２０２６年７月１日～

（２）対象車両 １００形車両（１０４号・１０６号・１０８号）

（３）掲出スケジュール 箱根ナビ内特設ページ（https://www.hakonenavi.jp/topic/15954/）

にてお知らせいたします。

復刻行先方向板掲出イメージ復刻行先方向板

３．車内写真展第１弾「１００形の想いで ～変わらないもの 変わるもの～」

車内窓上スペースを活用し、自社所蔵の貴重な写真を中心に、昭和初期以降の記録より３４点を展示いたします。

１００形車両が長年変わらぬ姿で走り続ける一方で、塗装の違いや沿線風景、人々の暮らしの移り変わりをご覧いただきながら、時代の変遷を感じていただける内容となっています。

（１）掲出期間 ２０２６年７月１日～２０２６年１２月下旬

（２）対象車両 １００形車両（１０４号・１０６号・１０８号）

展示写真イメージ(昭和５４年)展示写真イメージ(昭和３０年頃)

４．お問い合わせ

株式会社小田急箱根 鉄道部

TEL. ０４６５-３２-６８２３（平日９：００～１７：００）