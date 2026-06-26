「HAKUHODOふるさとBiz」、地域産業を支援するアーティスト協働型での特産品開発プロジェクト第三弾として、人気アイドルグループ STU48×日本水産業支援プロジェクトをスタート

株式会社博報堂

株式会社博報堂（本社：東京都港区、代表取締役社長：名倉健司、以下 博報堂）は、自治体や地域事業者とともに地域の新収益・新価値創造に挑戦する「HAKUHODOふるさとBiz」において、著名タレントやアーティストと協働し地域産業を支援する特産品開発プロジェクトを展開しています。本取り組みの第三弾として、人気アイドルグループ「STU48」との協働で、日本水産業を支援する「SeaToUプロジェクト」を開始し、6月26日よりオリジナル鯛ほぐし「S鯛U（エスタイユー）瀬戸内黄金比 真鯛ほぐし」を販売いたします。

HAKUHODOふるさとBizでは、地域産業に新たな収益機会を創出する持続可能なビジネスモデルの構築を目指して、タレント・アーティスト協働型での特産品開発プロジェクトを展開しています。2025年8月にはガールズバンド「SILENT SIREN」との協業による地域の日本ワイン事業者支援、同年11月にはアイドルグループ「OCHA NORMA」との日本茶事業者支援に取り組んできました。

このたび、第三弾として人気アイドルグループ「STU48」をパートナーとした日本水産業支援プロジェクト「SeaToUプロジェクト」を開始します。

近年、漁業・養殖業の生産量は、担い手不足や海洋環境の変化などにより減少傾向となっており、国内での消費量も減少し続けています。こうした中、瀬戸内地方の7つの県（山口県・広島県・岡山県・兵庫県・愛媛県・香川県・徳島県）を拠点とするSTU48は、グループにとって大切な場所・瀬戸内から漁業の魅力を発信し、ゆくゆくは日本の水産業を盛り上げていける存在を目指しています。

SeaToUプロジェクトの一環として、全国に「瀬戸内の声」を届けるため、グループの拠点の一つである岡山県の事業者とのコラボレーションにより開発したオリジナル鯛ほぐし「S鯛U 瀬戸内黄金比 真鯛ほぐし」を、6月26日より販売いたします。本商品はメンバー自身が瀬戸内の名産の素材を試食し、鯛ほぐしに合うものを組み合わせて開発したもので、メンバーがネーミング、プロモーションにも参画しています。

HAKUHODOふるさとBizは今後も、さまざまな地域の日本水産業事業社との連携を視野に入れ、特産品開発に留まらず、多様な手法で日本水産業の振興に取り組んでいきます。さらに、日本の地域産業の価値を未来につなぐ新たなビジネス創出に挑戦してまいります。

＜SeaToUプロジェクトについて＞

瀬戸内の加工品業者とコラボ商品開発を通じて、瀬戸内の魅力を発信していくプロジェクトです。

「STU48 が、日本の海を箱推し！」

メンバー自ら地域や漁業の現場へ飛び込み、見つけた魅力をまるごとおいしく詰め込みました。

この取り組みにご一緒いただけそうな自治体様・事業者様はぜひお問合せください。

hakuhodo-furusato-biz@hakuhodo.co.jp （博報堂 生活者インターフェースデザインセンター）

<参考情報>

■ 日本水産業プロジェクトパートナーアーティスト「STU48」について

国内6番目のAKB48姉妹グループとして2017年3月に誕生。「瀬戸内」エリアを本拠地とし、「１つの海、７つの県」を中心に活動するAKB48グループ初の広域アイドルグループ。瀬戸内（SeToUchi）の頭文字からSTU48（エスティーユー フォーティエイト）と命名される。9月16日には14枚目のシングルを発売予定。

https://sp.stu48.com/

■ 日本水産業プロジェクト コラボレーション事業者「株式会社小倉商店」について

小倉商店は、大正8年に岡山魚市場内で水産卸事業者として創業し、長年、瀬戸内の魚を扱い続けてきた水産物仲卸・加工会社です。日々、水揚げされる魚の状態を見極め、仕入れを行っています。派手な味付けではなく、魚本来の旨味をどう活かし、皆様に届けるかを大切にしています。瀬戸内は、漁師との距離が近い地域です。さらに瀬戸内の旨いが集まる場所に我々は位置しています。だからこそ、水揚げから加工までを丁寧につなぎ、最高の状態で皆さまに届けることができます。私たちが大切にしているのは、天然・国産にこだわり、足し算ではなく素材を活かすこと。瀬戸内の海の恵みを、できるだけそのままのかたちで食卓へ届けること。それが小倉商店のものづくりの姿勢です。

https://www.setouchi-ogura.com/

■ 「S鯛U 瀬戸内黄金比 真鯛ほぐし」商品情報

天然真鯛ほぐしに、伊吹いりこの澄んだ旨味、瀬戸内レモンの爽やかな香り、藻塩のやさしい塩味を重ねました。海の旨味と柑橘の余韻が調和する「瀬戸内黄金比」で仕上げた、新しい真鯛ほぐしです。

・商品名：「S鯛U 瀬戸内黄金比 真鯛ほぐし」

・価格：店舗販売 1,980円（税込）／ECサイト 2,980円（税込・送料込）

■ 販売場所

小倉商店EC：https://www.setouchi-ogura.com/items/147575527

■ 「S鯛U 瀬戸内黄金比 真鯛ほぐし」販売会について

・日時：2026年8月7日（金）※時間は決定次第ご案内いたします

・場所：天満屋 岡山本店「てんちか」

・参加メンバー：STU48 内海 里音さん、尾崎 世里花さん

・内容：上記メンバーによる商品の販売会を実施いたします。

※開催時間や参加方法などの詳細につきましては、「ふるさとBiz」サイト（ふるさとBiz｜株式会社博報堂による商品開発(https://furusato-biz.com/)）またはSTU48公式サイト（STU48 OFFICIAL WEB SITE｜STU48 FAN CLUB(https://sp.stu48.com/)）にてご確認ください。

■ 「HAKUHODO ふるさとBiz」について

「クリエイティビティで、地域に収益を。」というスローガンを掲げ、地域の有形無形の資産にクリエイティビティで付加価値をつけ、地域に新しい価値創造を興し地域収益へと繋げる活動体。独自カリキュラムを活用しながら、地域課題解決に対応いたします。

https://furusato-biz.com/