新型ベスパ プリマベーラ／スプリントシリーズを発売

ピアッジオ グループ ジャパン株式会社

ピアッジオグループジャパン株式会社（本社：東京都港区芝二丁目、代表取締役：レルヒ・M 健治）は、自由の象徴であり、イタリアならではのスタイルをさらに進化させたベスパの最新モデル『プリマベーラ』 と 『スプリント』 の2026年モデルを発表し、2026年6月26日（金）より、全国のベスパ正規販売店にて受注を開始いたします。

2台の特別仕様車を含む新型プリマベーラ/スプリントシリーズは、時代を超越したエレガンスと洗練されたデザインのアップデートを実施。最新技術を融合させた2026年モデルの新型は、従来の155ccエンジンを174cc へと排気量を拡大した新型180cc I-getエンジンを搭載し、紛れもないイタリアンスタイルで自己表現を高めるための自信とパワーを提供します。

- 新型180ｃｃエンジン2026 プリマベーラ/スプリントのエンジンは、走りのパフォーマンスと経済性を両立させた新型180ccエンジンを採用しています。従来の155ccから174ccへと排気量を拡大し、使用する部品全体の約14％が新設計されています。その結果、出力が12.3HPから14.8HPへと20％向上しているにもかかわらず、燃料消費率※は38.4Km/Lから43.1Km/Lへと12％向上しています。※WMTCモード値- デザインと現代的装備の融合あらゆる旅をより快適にし、車両情報へのシームレスなアクセスを実現するために、ベスパ プリマベーラとベスパ スプリント 2026には、新設計のカラーLCDディスプレイメーターを採用。オプション設定である車両とスマートフォンを接続する最新世代のベスパ MIAマルチメディアプラットフォームとの汎用性をさらに高め、メーターパネルに着信、ショートメッセージ、音楽プレイリストなどを簡単に表示・管理できるようにします。さらにSバージョンには、リモコンキーをポケットに入れたまま車両のハンドルロックの解除、施錠、エンジンの始動が可能なキーレスシステムが搭載されています。- 最新のデザインへとアップデートベスパの不朽の伝統を称え、2026年モデルではブランド創立80周年を記念するエンブレムを新たに採用し、80年にわたる時代を超越したスタイルへの敬意を表す洗練されたディテールと共に、新設計のホイールや新しくなったフロントタイなど、新鮮で現代的な要素によって完成し、ベスパの象徴的なデザイン言語を反映した特徴を生み出しています。さらに全てのバージョンにおいて、レッグシールドのメインスイッチ付近には格納式バッグフックが追加で装備され、日常の移動における実用性を高めています。- 新プリマベーラ/スプリント ラインアップ[表1: https://prtimes.jp/data/corp/41137/table/232_1_fdd415dbfe9cabd4a6afeb527854626f.jpg?v=202606261252 ]

- ベスパ プリマベーラ 125/1802026年モデルのベスパ・プリマベーラは細部に至るまで、ベスパの時代を超越したデザインの伝統を尊重しつつ、現代的な魅力を高めるために、フロントフェンダーのクレストやミラーの形状など、あらゆる改良がなされています。色彩は常にベスパの象徴的なアイデンティティの中核を成しており、2026年モデルのプリマベーラも、洗練されたモダンなカラーパレットでこの伝統を受け継いでいます。ラインナップには、125ccエンジンと新型180ccエンジンの2種類を用意し、定番のイノチェンテホワイトと鮮やかなクリオーゾイエローに加え、エレガントなアボルジェンテベージュとアマビーレグリーンの4色を揃えています。各カラーには洗練されたクロームのアクセントとスタイリッシュなブラックのシートでさらに引き立てられ、スタイル、個性、そして紛れもないベスパらしさが調和した仕上がりとなっています。メーカー希望小売価格プリマベーラ 125 ： 533,500円（消費税10％込）プリマベーラ 180 ： 572,000円（消費税10％込）ボディカラー ： アボルジェンテベージュ、アマービレグリーン、イノチェンテホワイト、クリオーゾイエロー発売日 ： 2026年6月26日（金）出荷開始時期 ： 125／2026年6月、180／2026年8月頃アボルジェンテベージュアマービレグリーンイノチェンテホワイトクリオーゾイエロー

- ベスパ プリマベーラ S 180プリマベーラSは、洗練されたディテールと、上質で現代的なエレガンスを高めるデザイン言語で、その魅力をさらに引き立てます。光沢のある仕上げにブロンズのアクセントを加えることで、過度な装飾を避け洗練された高級感を演出します。プリマベーラSは、ダイヤモンドカットのディテールが施された新デザインのホイールと、表皮をアップグレードしたシートを採用し、より深みのある洗練された外観を実現しています。全体的な調和を完成させるため、ベスパ プリマベーラ S 2026では、フットレストのラバー、ハンドルグリップ、レッグシールドパネルのカラーを新しいブラウンに変更しするなど、細部に至るまでアップデートが施されています。ベスパ プリマベーラ S 2026は、ホワイトイノチェンテとブルーカプリの2色展開です。

メーカー希望小売価格 ： 599,500円（消費税10％込）

ボディカラー ： カプリブルー、イノチェンテホワイト

発売日 ： 2026年6月26日（金）

出荷開始時期 ： 2026年8月頃

カプリブルーイノチェンテホワイト

- ベスパ スプリント 1802026年モデルのベスパ スプリント 180は、伝統とダイナミックなイタリアンデザインのエレガンスを融合させ、ベスパファミリーの中でスポーツ志向なキャラクターを改めて確立させます。この新モデルでは、ボディの左側にスポーティな印象をより際立たせる5本のサイドグリッドを新たに採用しています。モダンな輪郭と洗練されたクロームのアクセント、定番のブラックシート、新デザインのホイールが組み合わされ、大胆で現代的なタッチが加わり、エネルギッシュな個性がさらに際立っています。自信に満ち、表情豊かで、紛れもなくスポーティなベスパ スプリント 180は、イノチェンテホワイト、コンビントブラック、アボルジェンテベージュといった鮮やかなカラーバリエーションで展開されます。

メーカー希望小売価格 ： 572,000円（消費税10％込）

ボディカラー ： アボルジェンテベージュ、コンビントブラック、イノチェンテホワイト

発売日 ： 2026年6月26日（金）

出荷開始時期 ： 2026年8月頃

アボルジェンテベージュコンビントブラックイノチェンテホワイト

- ベスパ スプリント S 180ベスパ スプリント S 180は、最もスポーティなベスパの精神を受け継ぎ、よりシャープで大胆、そして紛れもない自信を感じさせるデザインを採用しています。赤いアクセントがそのダイナミックな姿勢を際立たせ、瞬時にエネルギーと躍動感を与えています。独自の質感を持つ材質を用いた新デザインのシートは、高級感をさらに高めています。刷新されたホイールのデザインとカラーがスポーティな外観を完成させ、ストリートでより力強く印象的な存在感を与えています。強い個性と視覚的なインパクトを求めるライダー向けに設計されたスプリント S 180は、イントレピド グレーとエッセンツィアー レグレーの2色の新色によるカラーオプションが用意されています。

メーカー希望小売価格 ： 599,500円（消費税10％込）

ボディカラー ： エッセンツィアーレ グレー、イントレピドグレー

発売日 ： 2026年6月26日（金）

出荷開始時期 ： 2026年8月頃

エッセンツィアーレ グレーイントレピドグレー

- ベスパ スプリント 180 Officina 8Officina 8はかつて実在した伝説ともいえるPIAGGIO社内の実験部門の名称で、試作車や特別なモデルを製作する部門として数々の特別なマシンを世に送り出してきました。それらの伝説的モデルの雰囲気にインスピレーションを受け、現代のベスパ スプリントとベスパ GTVに、Officina 8の息吹を感じさせるカラーや素材を採用し、細部への仕上げに拘った特別仕様車として『Officina 8』は昨年の2025年に誕生しました。スプリント 180 Officina 8は、ベース車両の仕様変更に併せて180cc版として再登場します。スプリント 180 Officina 8は、マット仕上げのメタリックが特徴的なインダストリアルブルーによるの専用からー“Officina 8 ブルー”を採用。このカラーは当時にタイムスリップしたら見られたであろう、万力や旋盤などの工作機械や、当時の作業服などの作業現場を思い起こさせます。Officina 8のカラースキームは、レッグシールドのモールとヘッドライトおよびリアライトのトリムにはアルミニウムの質感を表現し、ステアリングコラムカバー通称“ネクタイ”にあるホーンのスリットと、ホイールのスポーク部分には真鍮をイメージしたペイント。そしてホイールのリム部分にはダイヤモンドカット仕上げが施されるなど、エレガントなサテン仕上げのボディーと、メタルを表現したアクセントが独創的なコントラストを生み出します。シートにはダブルステッチが施され、、2種類の材質を採用する表皮は磨かれた真鍮リベットの装飾など、そのきめ細やかな仕上げには伝統へのさらなる敬意を表しています。さらにこれらの特別仕様車は、マットブラックで引き締まった数々のディティール同様に、マットブラック仕上げのバーエンドミラーによってスポーティな外観を強調します。

メーカー希望小売価格 632,500円（消費税10％込）

Officina 8主要装備 ： バーエンドミラー、真鍮リベットアクセント付き専用シート、スマートキーシステム、スモールリアキャリア、専用エンブレム

ボディカラー ： Officina 8ブルー

発売日 ： 2026年6月26日（金）

出荷開始時期 ： 2026年8月頃

- ベスパ スプリント 80TH80年前の1946年4月23日に特許の出願をして誕生したベスパの特別な節目を祝し、その原点となる精神を体現するスペシャルエディションの第2弾として「ベスパ スプリント 80TH 」を発表します。ベスパ スプリント 80TH は、先に発売したGTS 80THと同様に伝統を築き上げたスタイル、カラー、ディテールを再構築し、最新のテクノロジーと融合させた特別仕様車です。ベスパは長年にわたりそれぞれの時代を表現するかのように、160種類以上のモデルへと進化を遂げ、その純粋で優美なラインを保ちながら時を経て、スタイル、自由、革新、パフォーマンス、そしてイタリアンスタイルとエレガンスの代名詞となりました。ベスパ スプリント 80THの特別なカラーリングは、1946年の春を彷彿とさせる特別なパステルグリーンを採用しています。戦後復興期の激動と創造性の波に乗り、イタリアとヨーロッパを席巻しようとしていたこの新たな二輪車の登場を象徴しています。グリーンの色合いは、歴史的なアーカイブの中から発掘された最初のカラーコードに由来し、1940年代に遡る、ベスパの象徴的なカラーの1つです。その後、数多くの色が加わり、数十年にわたってベスパのカラフルな世界観が築かれてきました。

メーカー希望小売価格 632,500円（消費税10％込）

80TH主要装備 ： 専用デザインのホイール、ボディと同系色にペイントされたミラー・グラブレール・レッグシールドモール・ハンドルバースイッチカバー・フロントサスペンションリンケージカバー、「80TH」エンブレム、「80 years of ベスパ Est. 1946」バッジ、スマートキーシステム

ボディカラー ： ヴェルデ80TH

発売日 ： 2026年6月26日（金）

出荷開始時期 ： 2026年8月頃

ベスパ スプリント80THへの特別な演出は、戦後間もない当時に実用性と機能性という価値観において、シンプルでありながら革新的だった製品の世界観を反映し、様々なディテールにまで及んでいます。レッグシールドのモールや、パッセンジャーグラブハンドル、バックミラー、ハンドルバースイッチカバー、フロントサスペンションリンケージカバーなどは、ボディカラーと同系色のサテン仕上げにペイントされ、光沢のあるボディのペイントと相まった印象的な仕上がりとなっています。さらに、ステッチ装飾されたシート、レッグシールド内のカバー、そしてハンドルグリップなどが濃いグリーン仕上げによるトーンオントーンによってさらに引き立てられ、このスペシャルエディションはミニマルでありながら大胆なルックスを特徴としています。

「Est. 1946」のグラフィックがさりげなく施されたホイールは専用品で、1946年のベスパ98から始まる初期のベスパからインスピレーションを得ています。こちらもパステルグリーンでペイントされ、当時のプレス成型されたスチールホイールの構造を彷彿とさせ、リム部分にはダイヤモンドカット仕上げが施されたデザインとなっています。

フロントシールドには、伝統のベスパロゴに「80TH」エンブレムがあしらわれ、レッグシールド内側のグローブボックスリッドには、この大切な節目を祝う「80 years of ベスパ Est. 1946」バッジが装着されています。

スプリント 80THは、世界中で愛されているスクーターの歴史に名を刻むべく誕生した特別限定モデルです。スタイル、生きる喜び、そして自由の普遍的なシンボルであるベスパを、2026年6月25日から28日までローマで開催される、史上最大規模のベスパイベントにて盛大に祝福します。

- ベスパについて1946 年、紛争で荒廃したヨーロッパの路上に、創造性と復興への希望に満ち溢れた時代の中でベスパが誕生しました。今年で80 年目を迎える歴史と1,900 万台以上のスクーターを生産した実績で、ベスパは、スタイル、エレガンス、テクノロジーにおいて世界屈指の地位を確立しています。世界的に有名で愛されているブランドは、直近10 年間で約200 万台が生産され、その歴史の中で最も好調かつダイナミックな時期を迎えています。詳しくは、www.vespa.com をご覧ください。1946年量産型第1号モデル「 ベスパ 98」- 主要諸元[表2: https://prtimes.jp/data/corp/41137/table/232_2_6acfeef67a29a92db6bfa88ab17f14f5.jpg?v=202606261252 ]