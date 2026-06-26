岡山の夏のおすすめ情報を公開！桃やぶどうのフルーツ狩りや涼スポットをご紹介

岡山県

「晴れの国おかやま」は、晴れの日が多く、温暖な気候と豊かな自然に育まれた食材、そして各エリアごとに独自の文化が息づいています。岡山県の魅力はグルメだけに留まらず、「スポーツ」「アート・体験」「観光スポット」など、近年注目を集めるコンテンツが目白押しです。

今回、夏の旅行シーズンに合わせて、岡山県で楽しめるおすすめの観光情報をご紹介いたします。 収穫期を迎える最高品質の桃やぶどうのフルーツ狩り、夏の暑さを忘れさせる神秘的な洞窟散策、そして青く輝く瀬戸内海を高台から望む絶景スポットなど、今しか味わえない岡山県の魅力が満載です。

この夏はぜひ岡山県へお越しください。

岡山後楽園「夏の幻想庭園」開催！

※写真提供:岡山後楽園

日本三名園のひとつ「岡山後楽園」を特別に夜間開園し、美しくライトアップ。優美な光に包まれた、まるで夏の幻のような異空間を満喫できます。和文化体験などのイベントも開催されます。

開催時間:8月1日～8月23日

18:00～21:30（入園は21:00まで）

HP:http://genso-teien.okayama.jp/

白桃パフェで品種をたくさん食べようキャンペーン

※写真提供:とっとり・おかやま新橋館

鳥取県・岡山県のアンテナショップ「とっとり・おかやま新橋館」内にある「ビストロカフェ ももてなし家」にて、期間中に様々な白桃の品種のパフェが登場。それらを食べて６スタンプを集めると先着（25名様）、抽選（25名様）の計50名に白桃関連景品を進呈します。

開催時間:７月10日～８月31日

HP:https://www.torioka.com/

岡山県のおすすめ情報

【全県エリア】フルーツ狩り※写真提供:岡山県観光連盟※写真提供:岡山県観光連盟

「晴れの国」の愛称で親しまれる岡山県は、全国トップクラスの雨の少なさと瀬戸内海の穏やかな気候のもと、卓越した栽培技術を持つ生産者によって高品質なフルーツが生産されていることから「くだもの王国」として知られています。

一口食べれば濃厚さと甘みに誰もが驚く、そんな極上のフルーツが育ち、岡山県を代表する「清水白桃」や、全国1位の栽培面積を誇る「ピオーネ」など、多彩なフルーツが楽しめます。

岡山県の桃やぶどうは夏が旬となっており、県内各地でフルーツ狩りを楽しむことができます。これらのフルーツは、それぞれ他県にはない独自の工夫や特徴を兼ね備えています。

【夏が旬の果物】※写真提供:岡山県観光連盟

桃

他県の桃は、赤みを帯びた色をしているのが一般的ですが、岡山県の桃は直射日光を当てないよう果実１つ１つに丁寧に袋をかけることで、果皮が薄くて白い上品な果実に仕上げるのが特徴です。

※写真提供:岡山県観光連盟

ブドウ

今年生産から140年を迎えるマスカット・オブ・アレキサンドリアをはじめ、大粒で種無しのピオーネ、シャインマスカット、岡山県オリジナル品種のオーロラブラックなど、バラエティ豊かなブドウを楽しむことができます。

※写真提供:岡山県観光連盟

ブルーベリー

岡山県で栽培面積がNo.１の吉備中央町を中心に、8月中旬くらいまでブルーベリー狩りができます。またこの時期にはジャムなどの加工品も多く出回ります。

おすすめのフルーツ狩りスポットは下記よりご覧ください。

岡山観光WEB:https://www.okayama-kanko.jp/business/feature/fruits

【備前エリア】

犬島（岡山市）※写真提供:岡山県観光連盟

岡山市東部、宝伝の沖約3kmに浮かぶ犬島は、「瀬戸内国際芸術祭」の舞台にもなっている島です。近代産業遺産でもある銅の製錬所跡を再生した「犬島精錬所美術館」や、犬島の集落で展開される犬島「家プロジェクト」など、アートの島として注目を集めています。島の豊かな自然を満喫しながらのキャンプやシーカヤック体験などの楽しみも充実。

所在地:〒704-8153 岡山県岡山市東区犬島

休業日: なし（島内施設の休業日は別途ご確認ください）

HP:https://www.city.okayama.jp/higashiku/0000011372.html

牛窓（瀬戸内市）※写真提供:岡山県観光連盟

「日本のエーゲ海」と称される青い海と空、そんな美しい瀬戸内海を見渡すオリーブ園、ノスタルジックな町並みなど、岡山県南を代表する人気観光地。干潮時に砂の道が現れ3つの島が弓形につながる「黒島ヴィーナスロード」は恋人たちのパワースポットとして知られるなど、デートにもおすすめな場所です。

所在地:〒701-4302 岡山県瀬戸内市牛窓町牛窓412-1

休業日:なし

HP:https://www.okayama-kanko.jp/feature/1067/page

【備中エリア】

満奇洞（新見市）※写真提供:岡山県観光連盟

県の天然記念物に指定されている全長約450mの鍾乳洞。1929年に歌人与謝野鉄幹・晶子夫婦が「奇に満ちた洞」と詠んだことから、満奇洞（まきどう）と呼ばれるようになりました。静寂に包まれた洞内はカラフルなLEDでライトアップがされているため神秘的な雰囲気で、夏でも涼しく過ごせます。

所在地:〒719-2721 岡山県新見市豊永赤馬2276-2

休業日:なし

HP:https://www.city.niimi.okayama.jp/kanko/spot/spot_detail/index/77.html

北木島（笠岡市）※写真提供:岡山県観光連盟

フェリーで片道1時間、笠岡諸島の中心に位置する、笠岡諸島で最も大きな島です。古くから「北木御影石」で知られる「石の島」として有名で、2019年には日本遺産に認定されました。かつての石工場を改装した観光拠点「K‘s LABO」内にあるストーンミュージアムでは、石切りの歴史を学べるほか、島の随所で採石場跡の岩肌と湖面の絶景を楽しめます。

所在地:〒714-0301 岡山県笠岡市北木島

休業日:なし

HP:https://www.kasaoka-kankou.jp/island/kitagishima

OKAYAMA GLAMPING SORANIA（倉敷市）※写真提供: OKAYAMA GLAMPING SORANIA

『空と混ざりあう、わたしの時間。』をコンセプトに、倉敷の空や景色を堪能しながらアウトドアが楽しめるグランピング施設。泊まれるだけでなく、日帰りでのBBQも可能。食材やBBQに必要な機材も施設が用意するので、手ぶらでご家族・友人と楽しめます。この夏は本棟前にミストを導入！冷房完備のグランピングテントでの日帰り利用もでき、ボードゲームや外遊びグッズの貸し出しも可能なので、お子様をお連れの方も安心して利用できます。

所在地： 〒710-0042 岡山県倉敷市二日市762-2

休業日：なし

HP: https://sorania.jp/

【美作エリア】

横野滝（津山市）※写真提供:岡山県観光連盟

下流から一の滝・二の滝・三の滝と呼ばれる三つの滝で構成されています。それぞれに異なった趣があり、夏は天然の山のクーラーでひんやりしています。横野滝近くにある「もみじ亭」は、山からの天然水を使った流しそうめんが人気で、家族で楽しめるスポットとして県内外から多くの人が訪れます。

所在地:〒708-0801 岡山県津山市上横野2135-1

休業日:なし（もみじ亭は別途）

HP:https://www.tsuyamakan.jp/rcCEUdxa/gZIU0JT7

ひるぜんジャージーランド（真庭市）※写真提供:岡山県観光連盟

蒜山高原の上蒜山ふもとにあり、蒜山三座の雄大な姿と放牧中のジャージー牛がのんびりと草を食む様子が眺められます。さっぱりとしたコクのあるジャージー牛乳を原料とするジャージーヨーグルトやチーズ、ソフトクリームなどが楽しめます。また、夏には丘の斜面にフォトジェニックなひまわり畑が広がります。

所在地:〒717-0501 岡山県真庭市蒜山中福田956-222

休業日:1～2月：1月1日、火・水曜日（祝日の場合は営業）

HP:https://jerseyland.hiruraku.com/

ゆりかごの小径（新庄村）※写真提供:岡山県観光連盟

「日本で最も美しい村」に認定されている新庄村は、村全体が「森林セラピー基地」となっており、全長2kmのセラピーコース「ゆりかごの小径」を森の案内人と散策することができます。県下最大規模のブナ林で有名な毛無山の麓で、小川のせせらぎや小鳥のさえずり、木々の薫りなどを五感で感じられます。

所在地:〒717-0201 岡山県真庭郡新庄村田浪

休業日: なし（ご予約の上、森の案内人と同行してください。）

HP:http://yurikagonokomichi.jp/