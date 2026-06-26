ゴンチャのペットボトルから夏にぴったりの新商品が登場！「貢茶 ジャスミンミルクティー」6月30日(火)より全国のセブン-イレブンで期間限定販売

株式会社ゴンチャ ジャパン

株式会社ゴンチャ ジャパン（本社：東京都港区、代表取締役社長：角田淳、以下ゴンチャ）と、キリンビバレッジ株式会社（本社：東京都中野区、代表取締役社長：井上一弘、以下キリンビバレッジ）は、新たに「貢茶 ジャスミンミルクティー」を2026年6月30日(火)より順次、全国のセブン-イレブン限定で販売します。

ゴンチャとキリンビバレッジは、さらなるティーカルチャーの創造を目指し、ティーの魅力をお届けするため、2024年より提携してゴンチャのペットボトル飲料を販売しています。そして、ゴンチャファンの皆さまはもちろん、これまでゴンチャへ来店いただいたことのない方にも、セブン-イレブンで気軽に体験できる上質なティーとしてお楽しみいただいています。

このたび新たに、ゴンチャ店舗で期間限定販売していた人気のフレーバー「ジャスミングリーン ミルクティー」の味わいをイメージし、ペットボトル商品として開発。すっきりとした甘さが特徴の「貢茶 ジャスミンミルクティー」を全国のセブン-イレブンにて期間限定で販売します。店舗商品の上質な味わいを再現するために、希少な特級茶葉のみを使用して華やかな香りを引き立て、コクのあるミルクとバランスのよい味わいに仕上げています。

頑張った日の自分へのご褒美や、毎日のちょっとした贅沢なひとときに、ジャスミンの香りとすっきりとした甘さで夏にぴったりなミルクティーを、ぜひお楽しみください。

ゴンチャとキリンビバレッジは、新しいティーカルチャーの創造を通じて、お客さまの日常にHappinessをお届けし、こころ豊かな社会の実現に貢献します。

【商品情報】

■貢茶 ジャスミンミルクティー

華やかなジャスミンの香りとミルクのコクが重なる上品なご褒美ミルクティー。特級茶葉を100%使用してこだわりの温度で抽出した、香りが際立つ贅沢な味わいです。

すっきりした甘さで夏にも飲みやすく仕上げました。

● 商品名 貢茶 ジャスミンミルクティー

● 容量・容器 400ml・ペットボトル

● 販売店舗 全国のセブン-イレブン（2026年5月末現在 21,942店舗）

※ 一部の店舗では、お取り扱いがない場合がございます。

● 発売日 2026年6月30日(火)より順次

● 販売価格 各188円（消費税抜き希望小売価格）

● 公式WEBサイト https://campaign.gongcha.co.jp/pet-bottle/index.html#jasmine-milk-tea

レビュー投稿で1ケースが当たる！Xキャンペーンを開催

貢茶 ジャスミンミルクティー」の発売を記念し、ゴンチャ公式Xにてレビュー投稿キャンペーンを開催します。お気に入りの楽しみ方や味わいの感想をシェアしていただいた方の中から抽選で100名様に、新商品をたっぷり楽しめる1ケースが当たるチャンスです。みなさまの素敵な投稿をお待ちしております。

【貢茶 ジャスミンミルクティー レビュー投稿キャンペーン】

●開催期間 6月30日(火)～7月5日(日)

●プレゼント内容 「貢茶 ジャスミンミルクティー」1ケース（400mlペットボトル×24本）

●当選者数 100名様

＜参加方法＞

キャンペーン期間中に指定投稿を引用し「#セブンでゴンチャ」をつけて、「貢茶 ジャスミンミルクティー」の感想を投稿してください。

キャンペーンに関する詳細は、ゴンチャ公式 X アカウントから6月30日(火)に投稿する内容をご確認ください。

ゴンチャ公式 X アカウント：@gongcha_japan（https://x.com/gongcha_japan）

ゴンチャについて

台湾発祥の「ゴンチャ（Gong cha）」は、世界約30か国で2,000店以上を展開するグローバルティーカフェです。日本には2015年に上陸し、全国で約200店舗を出店しています。上質な茶葉から湯温・抽出時間にこだわりながらお店で丁寧に淹れたおいしいお茶と、ワクワクする店舗体験を通して、お客様に「いいお茶の時間」をお届けします。

■会社概要

社名 ： 株式会社ゴンチャ ジャパン

代表者 ： 代表取締役社長 角田 淳

本社所在地 ： 東京都港区新橋4-11-1 A-PLACE新橋6階

設立日 ： 2015年3月25日

業務内容 ： ティーカフェ事業の運営(商品開発、直営店・FC店運営)

URL ： https://www.gongcha.co.jp

※ 本リリースの内容は予告なく変更される場合があります。

※ 画像は全てイメージです。