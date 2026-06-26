JQA無料WEBセミナー「GX-ETSの全体像と第三者確認の最前線」開催のお知らせ

一般財団法人日本品質保証機構

一般財団法人日本品質保証機構（本部：東京都千代田区、理事長：石井 裕晶）は、2026年7月15日（水）に、無料WEBセミナー「GX-ETSの全体像と第三者確認の最前線」を開催いたします。

セミナーの詳細はこちら :https://www.jqa.jp/service_list/environment/topics/topics_env_105.html

GX-ETSとは？

GX-ETSは、日本政府がGX推進法（※1）に基づき導入した法的義務を伴う排出量取引制度です。2023年度から3年間にわたるGXリーグ（※2）での試行的な取り組みを経て、2026年度からはGX-ETS第2フェーズが本格稼働。直近3カ年度平均でCO2の直接排出量が10万t以上の企業に「排出枠保有」や「第三者確認」など法令に基づく義務が生じます。

※1 GX推進法：脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律

※2 GXリーグ：2050年のカーボンニュートラル実現と社会変革を見据えてGXへの挑戦を行い、現在および未来社会における持続的な成長の実現を目指す企業が、同様の取り組みを行う企業群や官・学と共に協働する場。

セミナーのポイント

本セミナーでは、経済産業省様をお招きし、GX-ETS第2フェーズ対象企業に必要な制度上の対応や今後の動向についてご説明いただきます。また当機構からは、第三者確認の重要ポイントについて解説します。第2フェーズ対象企業はもちろん、将来対象となり得るすべての企業に向けて、今後の対応にお役立ていただける情報をご提供いたします。

【一般財団法人日本品質保証機構（JQA）(https://www.jqa.jp)】

1957 年の設立から一貫して日本のものづくりとサービス産業の発展を支援する公正・中立な第三者適合性評価機関。現在、ISO 9001 や ISO 14001 をはじめとするマネジメントシステム規格の総審査件数において国内最多（※）の実績を誇る認証機関であり、また、国家計量標準を産業界へ供給する機関として、計測器の校正を国内最大級の分野で提供する校正機関である。さらに、国内外の法規制や認証制度の指定機関として、電気製品・医療機器・車載機器に関する電気安全の認証・試験、JIS マーク認証を実施するほか、建設材料の試験・検査、カーボンニュートラル等の目標達成を目指す企業活動の審査・評価など、多彩なサービスを提供している。

※JQA 調べ／2026年3 月末時点。