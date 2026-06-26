【ローソン・ユナイテッドシネマ 開業30周年記念企画】”お気に入りのおもちゃと観る『トイ・ストーリー5』”企画が決定！

株式会社ローソンエンタテインメント

株式会社ローソンエンタテインメントの関係会社である株式会社ローソン・ユナイテッドシネマ（東京都品川区、代表取締役社長：清水 俊英）は、「ローソン・ユナイテッドシネマ」開業30周年の記念企画の一環として、日本公開から30周年を迎えた『トイ・ストーリー』シリーズの最新作、『トイ・ストーリー5』（2026年7月3日(金)公開）とタッグを組んだ特別企画の第2弾を、2026年7月3日(金)より全国のローソン・ユナイテッドシネマ各劇場にて実施いたします。

▶ローソン・ユナイテッドシネマ 30周年ありがとう！特設ページ：https://cp.cinecon.jp/unitedcinemas-30th/(https://cp.cinecon.jp/unitedcinemas-30th/)

「ローソン・ユナイテッドシネマ」の1号店である「ユナイテッド・シネマ大津（旧 OTSU7 シネマ）」は、2026年11月2日(月)に開業30周年を迎えます。これまでご愛顧いただいたお客様への感謝の気持ちを込め、2026年を"30周年イヤー"と位置づけ、エンタテインメントを通じて「"みんなと暮らすマチ"を幸せにする」さまざまな周年企画を展開しています。

現在、周年企画の一環として、日本公開から30周年を迎えた『トイ・ストーリー』シリーズとタッグを組み、2026年7月3日(金)公開の最新作『トイ・ストーリー5』の公開を記念した特別企画を実施しております。このたび第2弾として、”お気に入りのおもちゃと観る『トイ・ストーリー5』”企画の実施が決定いたしました。

本企画は、お気に入りのおもちゃと一緒に映画館で『トイ・ストーリー5』を鑑賞できる内容となっており、入場時に座席指定券と持参のおもちゃを劇場スタッフへご提示のお客様に、『トイ・ストーリー5』のオリジナルシールをプレゼントいたします。また、ローソン・ユナイテッドシネマの公式Xアカウントをフォローいただき、おもちゃと一緒に鑑賞した写真にハッシュタグを付けて投稿すると、抽選で『トイ・ストーリー5』オリジナルグッズが当たるＸ投稿キャンペーンも開催いたします。

ぜひ、お子さまはもちろん、大人のみなさまも、思い出のあるおもちゃや、お気に入りのおもちゃと一緒に映画館で『トイ・ストーリー5』をお楽しみください。

ローソン・ユナイテッドシネマは、変化から新しい価値やエンタテインメントを創出する“ニューコミュニティコンプレックス”として、今後も多くのお客様に「映画を楽しむ喜び」と「全く新しいエンタテインメント体験」をお届けしてまいります。

新作映画『トイ・ストーリー5』公開記念特別企画 第2弾 概要

お気に入りのおもちゃと観る『トイ・ストーリー5』

■お気に入りのおもちゃと『トイ・ストーリー5』をご鑑賞のお客様にシールをプレゼント

お子さまはもちろん、大人のみなさまも、あの頃の思い出＆お気に入りのおもちゃと一緒に

映画館で「トイ・ストーリー５」をご鑑賞ください。

・内容：入場時に座席指定券と持参のおもちゃを劇場スタッフへご提示のお客様に、『トイ・ストーリー5』のオリジナルシールをプレゼントいたします。（自己申告制）

・期間：2026年7月3日(金)～なくなり次第終了

・配布枚数：全国で計30,000枚

・実施場所：ローソン・ユナイテッドシネマ／ユナイテッド・シネマ／シネプレックスの全国38劇場

■Ｘ投稿キャンペーン開催

・内容：ローソン・ユナイテッドシネマの公式Xアカウントをフォローし、各劇場でおもちゃと一緒に鑑賞した写真を、「#LUCおもちゃとみるトイ5」を付けて投稿すると、抽選で『トイ・ストーリー5』オリジナルグッズをプレゼントいたします。

・期間：2026年7月3日(金)～2026年8月31日(月)

・賞品：Tシャツ（Mサイズ）／トートバッグ／ノートの中からいずれか1点

・当選者数：15名様

・実施場所：ローソン・ユナイテッドシネマ／ユナイテッド・シネマ／シネプレックスの全国38劇場

▶【ローソン・ユナイテッドシネマ 開業30周年記念企画】『トイ・ストーリー5』公開記念特別企画 第1弾につきましては、下記よりご確認ください。

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000685.000034304.html

▶『トイ・ストーリー5』公式ページ：https://www.disney.co.jp/movie/toy5(https://www.disney.co.jp/movie/toy5)

▶『トイ・ストーリー』30周年特設ページ：https://www.disney.co.jp/movie/toy5/jp-toystory30th(https://www.disney.co.jp/movie/toy5/jp-toystory30th)

その他、ローソン・ユナイテッドシネマ開業30周年記念企画の詳細については、特設ページをご確認ください。

▶ローソン・ユナイテッドシネマ 30周年ありがとう！特設ページ：https://cp.cinecon.jp/unitedcinemas-30th/(https://cp.cinecon.jp/unitedcinemas-30th/)