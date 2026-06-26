【BREX With】セブン-イレブン・ジャパン 出張授業を実施

株式会社栃木ブレックス

宇都宮ブレックスは、6月16日(火) 栃木県立足利工業高等学校にて持続可能な開発目標（SDGs）に取り組むプロジェクト「BREX with（ブレックス ウィズ）」の活動の一環として、「宇都宮ブレックス with セブン-イレブン・ジャパン 出張授業」を実施しました。

本活動では、ブレックスのオフィシャルスポンサーである株式会社セブン-イレブン・ジャパンが、BREX withの活動に賛同し、セブン-イレブン・ジャパンがこれまで実施してきた出張授業に宇都宮ブレックスが協力する形で実施しました。



「食事と運動で健康な体をつくろう」をテーマに、第一部としてセブン-イレブン・ジャパンが食事・栄養の指導、第二部としてBREXYディレクターのYUKAとBREXYのHIKARI、SUMIREがチアダンス教室を実施しました。

BREX with(https://www.utsunomiyabrex.com/brex-with/)

ブレックスでは地域や社会から愛されるチームであり続けられるよう、ファン、スポンサー、自治体、メディアをはじめとした地域の皆さまと連携しながら、よりよい社会の実現に向けて、ブレックスとしてできることに全力で取り組んでいきます。

BREX with 特設ページはこちら(https://www.utsunomiyabrex.com/brex-with/)