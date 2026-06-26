JV-Campusとgacco、オンライン教育基盤・デジタル学習証明・教育コンテンツ流通の連携に向けたLOIを締結

JV-Campus

JV-Campusは2026年6月25日、オンライン学習プラットフォーム「gacco」と、デジタル技術を活用した教育・学習環境の発展および学術知の国内外への活用を推進するため、連携に向けた協議および共同活動を開始することを確認するLetter of Intent（LOI／協力意思確認書）を締結しました。

JV-Campusは、日本の大学・教育機関・企業が有する教育資源や知の魅力を世界に向けて発信するオンライン国際教育プラットフォームです。日本の高等教育全体の国際的な玄関口として、世界中の学習者が日本の教育に触れ、日本で学ぶことを目指す出入口となる「教育版の国際空港ターミナル」を目指しています。

gaccoは、会員数130万人を有するオンライン学習プラットフォームです。gaccoは、様々な学習プログラムを通じて、「問いを立て、関連づける力」を養う多角的な学びの場を提供し、多くのビジネスパーソンや学生に支持されてきました。またgaccoは、全国の大学・企業とのネットワークおよび130万人の受講者基盤を活かし、AI時代に求められる多様な学びの機会を提供するサービスとして発展を目指しています。

JV-Campusは今回の連携を、大学の知を、大学間で共有し、社会へ企業へ世界へ広げる好機と捉えています。両者は、教育分野における新たな価値創出と、持続可能な学習基盤の形成を目指し、情報基盤、教育規格・仕組み、コンテンツ開発・流通等の領域で協議を進めて参ります。

JV-Campusにおける連携の背景

教育のデジタル化により、大学や教育機関が有する教育資源は従来のキャンパス内に閉じたものから、国内外の学習者へ開かれた知的資源へと変化しつつあります。オンライン教育、マイクロクレデンシャル、デジタルバッジ、学習履歴の可視化といった仕組みは、学習者が自らの学びを蓄積し、証明し、キャリアや次の学習機会につなげるための重要な基盤となっています。JV-Campusは、この変化を「開かれた教育市場」への転換と捉え、日本の大学がその市場に戦略的に参加するための共通基盤として構築されています。日本の教育が国際的に選ばれる存在となるために、教育のデジタル化を「協創」の場と捉え、オールジャパンでの発信を進めていくことに取り組んでいます。

また、JV-Campusが担う重要な役割の一つが「教育リソースのクラウド化」です。全国の大学・機関・企業が持つ多様なコンテンツを集積し、国内外に向けて利活用の手段を提供することで、日本の高等教育のコモンズとして発信・展開・共有していくことを企図しています。

今回のLOIは、JV-Campusの大学ネットワークを基礎とする国際教育発信基盤と、gaccoが培ってきた受講者基盤、大学・企業との連携基盤、多角的な学びの設計思想を接続し、日本の学術知を社会と世界へ流通させるための新たな連携モデルの形成を目指すものです。

JV-Campusとgaccoとの連携に関するLetter of Intent（協力意思確認書）

JV-Campus及びgacco（以下「両者」という。）は、デジタル技術を活用した教育・学習環境の発展及び学術知の社会的・国際的展開を推進するため、相互連携に向けた協議及び共同活動を開始する意思を確認する。

両者は、教育分野における新たな価値創出及び持続可能な学習基盤の形成を目指し、以下の領域において連携を検討する。

1．情報基盤に関する連携

両者は、教育・学習活動を支えるデジタル基盤の高度化及び相互連携に関する協力を推進する。

2．教育規格・仕組みに関する連携

両者は、柔軟かつ国際的に接続可能な学習環境の実現に向けて、以下を含む教育規格及び仕組みに関する検討を行う。

- デジタルバッジ、マイクロクレデンシャル等の学習認証- 学習成果の可視化及び相互承認に関する枠組み- 学習履歴管理及び資格情報流通に関する標準化- 大学間・機関間連携を支える教育モデル及び運営手法

3．コンテンツ開発・流通に関する連携

両者は、高等教育機関等が有する教育資源の有効活用及び社会還元を目的として、以下を含む共同活動を検討する。

- 教育コンテンツの共同開発及び流通- 両者の教育コンテンツを、国内外の大学、企業、社会人などへの共同展開- 産業界及び外部機関との連携による人材育成

なお、本書は両者の協力意思を確認するものであり、法的拘束力を有するものではない。具体的な連携内容については、今後両者間で協議の上、必要に応じて別途定めるものとする。

以上

本件に関する問い合わせ先

JV-Campus事務局

問い合わせフォーム：https://www.jv-campus.org/providers/participation/