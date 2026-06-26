世界中がサッカーでひとつになるこの夏、英国紅茶ブランド「AHMAD TEA（アーマッドティー）」がブランドアンバサダーにガーナ代表のアントワーヌ・セメニョを起用

富永貿易株式会社

富永貿易株式会社（本社：兵庫県神戸市）が輸入総代理店をつとめる、英国紅茶ブランド「AHMAD TEA（アーマッドティー）」はプレミアリーグで活躍し、ガーナ代表でもあるサッカー選手アントワーヌ・セメニョを、新たなグローバル・ブランドアンバサダーに起用したことを発表しました。

今回の起用は、アーマッドティー社が創業以来大切にしてきた原則、高品質な紅茶づくりへのこだわり、ティーテイスターによる確かな専門性、そして人と人との豊かなつながりを守りながら、国際的な展開をさらに拡大している中で発表されるものです。

新たなグローバルキャンペーン「Preparation is Everything（すべては準備から）」

本コラボレーションの一環として、セメニョはアーマッドティーの新たなグローバルキャンペーン「Preparation is Everything（すべては準備から）」の顔を務めます。このキャンペーンは、人生のあらゆる場面で成果を生み出す土台となる、コミットメント、細部へのこだわり、そして卓越性を追求し続ける姿勢を称えるものです。

キャンペーンでは、Ahmad Teaの受賞歴あるブレンドを生み出すために必要な紅茶づくりにおける”緻密な準備”と、プロスポーツの最高峰で結果を出すために求められる”献身”との間にある、自然な共通点を描き出します。

グローバル・ブランドアンバサダーとしての活動

セメニョはアーマッドティーの

グローバル・ブランドアンバサダーとして、

テレビ広告、デジタルおよびソーシャルメディアキャンペーン、店頭施策、体験型イベント、オンパックプロモーション、国際PR活動などに登場します。また2026年後半には、ピッチ内外で卓越性を実現するうえで準備が果たす役割を描いた、同キャンペーンのローンチテレビCMにも出演予定です。

本パートナーシップは、欧州、中東、アフリカ、アジアの主要市場で展開を開始し、2026年を通じて、またそれ以降も追加の施策が予定されています。

《アーマッドティー》について

アーマッドティー公式ブランドページ :https://ahmadtea.jp/

「今日を彩る、とっておきの1杯を」をコンセプトに、紅茶がもたらす豊かな時間をお届けする英国紅茶ブランド「アーマッドティー」。「高品質な紅茶を手軽に飲んでほしい」という創業者の想いから、「高品質・良心価格」という基本理念のもと、今日では世界90か国以上で親しまれています。

伝統的なブレンドをはじめ、フルーツティーやデカフェタイプ、ノンカフェインのハーブティーまで揃う幅広いラインナップも魅力。グローバルブランドとして、安全・安心で高品質な商品を製造することはもちろん、企業としての取り組みにも力を入れており、チャリティー活動などを活発に行っています。

関連リンク

・公式ブランドサイト

http://ahmadtea.jp/

・Instagram

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・TastyWorld！（富永貿易 オンラインショップ）

https://shopping.tominaga.co.jp/pages/ahmad-tea