Somefun Music Entertainment第一弾アーティスト・Furuichi Reiが「渋谷のラジオ」にゲスト出演

株式会社サムシングファン

株式会社サムシングファン（本社：大阪府大阪市、代表取締役：薮本直樹）は、当社の音楽プロジェクト「Somefun Music Entertainment」の第一弾アーティストであるFuruichi Reiが、2026年6月29日（月）放送のコミュニティFM「渋谷のラジオ」の番組「渋谷の今週」にゲスト出演することをお知らせいたします。

■出演の背景

渋谷のラジオ

「渋谷のラジオ」は、「渋谷のみんなをつなげるラジオ」を掲げ、防災や地域の話題、文化・エンターテインメントなど、多彩な番組を放送しているコミュニティFMです。

「聴くラジオから、出るラジオへ」をテーマに、番組出演者とリスナーがフラットにつながる、ローカルで顔の見える放送局として運営されています。

この度、株式会社サムシングファンのライバー事業部「さむふぁん！」内で始動した音楽プロジェクト「Somefun Music Entertainment」の第一弾アーティストとして、Furuichi Reiが同局の番組「渋谷の今週」にゲスト出演いたします。

Furuichi Reiは、ライブ配信を起点にファンとの関係性を築きながら、音楽活動に取り組んでいます。今回のラジオ出演を通じて、活動の背景やアーティストとしての想いをより多くの方々へ届けてまいります。

■番組出演情報

■聴取方法

- 番組名：「渋谷の今週」- 放送局：渋谷のラジオ- 放送日時：2026年6月29日（月）10:00～10:55- 出演時間：10:30頃からゲスト出演予定- 出演者：Furuichi Rei- 番組MC：mochico氏、takepan氏、Jun氏

本番組は、以下の方法でお聴きいただけます。

【Radimoアプリで聴く場合】

防災通知機能付きアプリ「Radimo」をスマートフォン（iPhone、Android）にダウンロードすることで、全国どこからでもお聴きいただけます。

アプリを立ち上げ、放送局一覧から「渋谷のラジオ」を選択し、再生ボタンをタップしてください。

【ラジオで聴く場合】

渋谷区内や渋谷周辺にお住まいの方は、FMラジオの周波数87.6MHzでお聴きいただけます。

東急プラザ表参道原宿の屋上から送信していますが、電波が届きにくい場合は、ラジオを窓に近いところに置くなどの工夫で受信しやすくなる場合があります。

■関連リンク

・「渋谷のラジオ」公式X：https://x.com/shibuyanoradio

・「渋谷の今週」公式X：https://x.com/shibuyathisweek

・「渋谷のラジオ」公式ホームページ：https://shiburadi.com/

■Furuichi Rei プロフィール

Furuichi Rei

2026年4月にTikTok LIVE配信を開始後すぐに、1回の配信での視聴者数約3万人、インプレッション30万超を記録。

透明感のある美しい歌声から、芯のある力強い歌声まで、幅広い表現力で聴く人の心を動かすパフォーマンスが魅力。

ライブ配信を通じてリアルタイムにファンとつながりながら、アーティストとしての活動の幅を広げています。

Furuichi Rei 各種SNS・イベント情報：https://lit.link/furuichirei

■Somefun Music Entertainmentについて

Somefun Music Entertainment

Somefun Music Entertainmentは、株式会社サムシングファンのライバー事業部「さむふぁん！」内で展開する音楽プロジェクトです。

現役ライバーの中から音楽的な才能を持つクリエイターを発掘し、アーティストとしての育成やプロモーションを行うことで、ライバーの活動の可能性を広げ、夢の実現を支援しています。

【株式会社サムシングファンについて】

株式会社サムシングファン

株式会社サムシングファンは、動画DX事業とクリエイターエージェンシー事業を軸に、企業のブランド価値向上とビジネス成長を支援するサービスを展開しています。

【サムシングファンの事業領域について】

当社は、クリエイターを中心に据えた新しい経済圏の創出を目指し、動画DX事業とクリエイターエージェンシー事業を展開しています。

これまで事業を通じて培ってきた動画制作・分析・運用、クリエイター育成、企業とのマッチングなどのスキルやリソースを活かし、SaaSや人材サービスなどの領域へも展開してきました。

今後はブランドメッセージのもと、それぞれの事業を有機的に組み合わせ、クリエイターが社会の中でより活躍できるエコシステムへと進化させていきます。

動画DX事業

高品質な動画制作に加え、独自開発の動画分析ツール「DOOONUT」による効果測定を軸に、企業のマーケティング・コミュニケーションを総合的に支援しています。

SNS運用やショート動画施策、動画コンテンツの量産体制構築までを一気通貫で提供し、認知拡大から成果創出までをデータドリブンに最適化。

動画を「作る」だけでなく、「活用し続ける」ための仕組みづくりを通じて、企業の動画DXを推進しています。

クリエイターエージェンシー事業

動画クリエイターやライバーの育成・支援、企業とのマッチングを通じて、一人ひとりの才能を価値として社会に届ける仕組みをつくっています。

約14,000名のクリエイター登録を擁する「サムジョブ」では、動画クリエイターの育成・派遣・紹介に加え、SNS運用支援も実施しています。

ライバー事務所「さむふぁん！」では、ライバー活動のサポートを通じて新しいキャリア形成を支援。

さらに、VTuber事務所「Vubble（バブル）」を通じて、次世代エンターテインメントの可能性を広げています。

公式HP：https://www.somethingfun.co.jp/

【ブランドメッセージについて】

インフォグラフィック

当社は「クリエイターの可能性をひろげ、世界をひらく。」をブランドメッセージに掲げ、 表現することに一歩踏み出すすべての人を「クリエイター」と捉えています。

サムシングファンはその挑戦を支え、ビジネスとして広がる仕組みをつくることで、クリエイターの可能性を社会へとひろげていきます。

その先にある、誰かの心を動かし、世界を前に進めるクリエイティブの力を信じ、「Somethingfun!」が生まれる場を共につくり続けます。

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社サムシングファン 広報担当

e-mail：pr@somethingfun.co.jp

電話番号：03-6261-5375(東京オフィス)