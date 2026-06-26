日本の家電を海外で、海外家電を日本で。最大3000VAの大出力＆マルチプラグ対応の大型変圧器2機種を6月26日に発売。

株式会社カシムラ海外国内用大型変圧器 WT-20EJの使用イメージ

株式会社カシムラ（本社：東京都足立区、以下：「カシムラ」）は、日本の家電を海外で、また、海外の家電を日本で使用可能にする海外国内用大型変圧器「WT-19EJ（最大1500VA）」および「WT-20EJ（最大3000VA）」を、本日2026年6月26日より全国の家電量販店、ECサイト等で発売いたします。

複雑な電圧事情によるトラブルの不安を解消し、世界中どこでも普段と変わらない、安全で豊かなライフスタイルを提案します。

カシムラは長年にわたり変圧器をはじめとし、多様な海外旅行製品を開発・販売してまいりました。

近年、インバウンドの増加や長期滞在、また日本人の海外赴任・移住が再び活発化しています。

本製品は、「日本／自国で使い慣れた調理家電や美容家電などを滞在先でも妥協せずそのまま使いたい」というニーズに応えるべく開発されました。

製品の詳細はこちらから↓

WT-19EJ: https://www.kashimura.com/goods/kaigai/trans/wt19ej.html

WT-20EJ: https://www.kashimura.com/goods/kaigai/trans/wt20ej.html

Amazon: https://www.amazon.co.jp/stores/page/B6F7613D-EFC8-4275-8ACA-C5061D962264?channel=press

楽天: https://www.rakuten.co.jp/netkashi/

製品の主な特長

WT-19EJ(1500VA)WT-20EJ(3000VA)◆双方向の電圧変換に対応（アップ/ダウントランス）

100V（日本）と220-240V（海外）の電圧を相互に変換可能。

◆ハイパワー家電も安心の大容量

扇風機やミキサー(WT-19EJ)、ドライヤーや炊飯器(WT-20EJ)など、消費電力の大きい家電にも対応。（WT-19EJ:1500VA / WT-20EJ:3000VA）

※熱を発生する製品（アイロン・ホットプレート・ドライヤー・炊飯器等）、モーター内蔵の製品（電動ドリル等）、起動時に大きな電流が加わる製品（ランプ等）は定格消費電力の2～3倍を目安に十分余裕を持って定格容量を選定して下さい。

◆世界中のプラグが挿せるマルチコンセント

出力コンセントはマルチタイプで13種類のプラグ形状に対応。変換プラグを別途用意する手間が省けます。

※A,A3,C,B3,SE,BF,O,O2,CB(IEC規格ではA,B,C,D,E/F,G,H,I,J,L,N,O)のプラグ形状に対応。

◆安心の安全設計

過熱保護回路およびサーキットブレイカーを搭載し、万が一の過電流時も接続機器を守ります。

◆空間に馴染むスタイリッシュなデザイン

黒で統一された筐体は、リビングやキッチン、ホテルなど、どんな空間にも美しく馴染みます。

開発担当と広報担当のひとこと

今回発売する大型変圧器はめちゃくちゃ重い！

検査や確認で開発担当の腕はパンパンです。

その分、大きな出力を必要とする機器にも対応でき、幅広い電化製品を使用できるようになっています。

海外と国内の電圧の違いを気にすることなく、より快適な生活をサポートできる製品として、多くのお客様のお役に立てれば嬉しく思います。（開発担当）

私自身、海外滞在時にご飯が恋しくなり、持参した非常用のレトルトご飯をすぐに食べ切ってしまった経験があります。

出張や赴任で長期滞在される方も、本機があれば使い慣れた日本の炊飯器でいつでも美味しいご飯が楽しめます。

海外での食のストレスをなくし、毎日をより快適に過ごすためのお手伝いができれば嬉しいです。（広報担当）

製品仕様

海外国内用大型変圧器 WT-19EJの使用イメージ[表1: https://prtimes.jp/data/corp/180823/table/4_1_442c56e65b0d426e9f86bd2728bc582e.jpg?v=202606260551 ]

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/180823/table/4_2_d9581d90c8de25fa722b99528a229e17.jpg?v=202606260551 ]