オリジナルPVCタオルホルダーを1個から作成可能。フルカラー印刷対応でライブ・スポーツ・イベントに活躍する応援グッズをME-Q（メーク）が提供

株式会社MAW

株式会社MAWが運営するオリジナルグッズ作成サービス「ME-Q（メーク）(https://www.me-q.jp/)」では、「オリジナルPVCタオルホルダー(https://www.me-q.jp/topic/pvc-towel-holder)」の提供を開始しています。

オリジナルPVCタオルホルダーは、フェスやライブ、スポーツ観戦、アウトドアなどでタオルをスマートに持ち運べる便利なアイテムです。PVCバンド全面にフルカラー印刷ができ、写真・イラスト・ロゴ・チーム名・キャラクターデザインなどを鮮やかに表現できます。

1個から制作できるため、個人のオリジナルグッズ制作はもちろん、ライブ物販、スポーツチーム、イベントグッズ、企業ノベルティなど幅広い用途に対応します。

近年はイベント参加や推し活、スポーツ応援文化の広がりにより、実用性とオリジナリティを兼ね備えた応援グッズへの需要が高まっています。持ち歩くだけでなく、デザイン性も重視される傾向があり、オリジナルPVCタオルホルダーはそのニーズに応えるアイテムの一つです。

ME-Qではスマートフォン・タブレット・パソコンから専用ソフト不要でデザイン作成が可能なシミュレーターを提供しており、初心者でもオリジナルグッズを作成できます。

▼オリジナルPVCタオルホルダー

https://www.me-q.jp/topic/pvc-towel-holder

▼ME-Q（メーク）

https://www.me-q.jp/

【オリジナルPVCタオルホルダーとは？】

オリジナルPVCタオルホルダーとは、PVC（ポリ塩化ビニル）素材のバンド部分へオリジナルデザインをフルカラー印刷し、タオルをバッグやベルトループへ取り付けて持ち運べる実用的なオリジナルグッズです。

一般的にはライブやフェス、スポーツ観戦、アウトドアなどで利用され、タオルをすぐに取り出せる利便性と、オリジナルデザインによる高いデザイン性を兼ね備えています。

近年では推し活やスポーツ応援、企業イベントなどでオリジナル応援グッズの需要が高まっており、小ロットで制作できる実用品として注目されています。

【オリジナルPVCタオルホルダーの活用シーン】

・ライブ・コンサート

推しカラーやアーティストロゴ入りのタオルホルダーとして活躍します。

・スポーツ観戦

チームロゴや応援デザインを印刷した応援グッズとして利用できます。

・音楽フェス

バッグやベルトループへ装着し、タオルを持ち歩きやすくします。

・企業ノベルティ

企業ロゴ入りノベルティやキャンペーングッズとして活用できます。

・イベント物販

イベント限定デザインの商品として販売できます。

・学校イベント

文化祭・体育祭・部活動の記念品として制作できます。

・アウトドア・キャンプ

タオルを携帯しやすく、レジャーシーンで便利です。

・釣り・レジャー

屋外で使用するタオルを快適に持ち運べます。

【オリジナルPVCタオルホルダーがおすすめな人】

【商品の特徴】

- 推し活グッズを作りたい方- ライブ物販を企画している方- スポーツチーム関係者- イベント運営会社- 企業ノベルティ担当者- 小ロットで制作したい方- オリジナルグッズ販売を始めたいクリエイター- 学校関係者- アーティストグッズを制作したい方- アウトドア用品をオリジナルデザインにしたい方◆1個から注文可能

必要な数量だけ制作できるため、個人利用から法人利用まで幅広く対応します。

◆全面フルカラー印刷対応

UVインクジェット印刷（CMYK）により、写真やイラスト、ロゴ、キャラクターなどを鮮やかに表現できます。

◆ホック式で着脱が簡単

タオルを簡単に取り付け・取り外しできます。

◆ナスカン付き

バッグやリュック、ベルトループへ簡単に装着できます。

◆多用途で使える

タオルだけでなく、ラバーバンドやリストバンド、帽子なども装着できます。

◆クリアPVC素材採用

透明感のあるクリア素材がデザインを引き立てます。

◆白インク印刷対応

白色デザインの印刷にも対応し、表現の幅が広がります。

◆イベント・物販・ノベルティまで対応

個人利用だけでなく、ライブ物販や企業販促、学校イベントなど幅広い用途に活用できます。

【商品の魅力】

オリジナルPVCタオルホルダーは、実用性とオリジナルデザインを両立できるアイテムです。

タオルを快適に持ち運べるだけでなく、応援グッズや記念品、販売グッズとしても利用できるため、個人・団体・企業を問わず幅広いシーンで活躍します。

フルカラー印刷によって写真やイラストを鮮やかに表現でき、世界に一つだけのオリジナルグッズ制作を楽しめます。

【商品の用途】

【商品の活用方法】

- ライブグッズ- スポーツ応援グッズ- イベント販売グッズ- 企業ノベルティ- 来場記念品- 学校記念グッズ- クラブチームグッズ- アウトドア用品- 釣り用品- オリジナルアクセサリーライブでは推しカラーやキャラクターを印刷したタオルホルダーとして活用できます。

スポーツチームではチームロゴ入り応援グッズとして制作できます。

企業ではイベント来場者向けノベルティとして配布できます。

学校では文化祭や体育祭の記念グッズとして制作できます。

アウトドアではバッグへ装着し、タオルを持ち運ぶ便利アイテムとして利用できます。

【よくある質問】

Q.1個から注文できますか？

A.はい。ME-Qでは1個から制作できます。

Q.スマートフォンだけで作成できますか？

A.はい。スマートフォン・タブレット・パソコンから専用シミュレーターを利用してデザインできます。

Q.写真やイラストでも制作できますか？

A.はい。写真・イラスト・ロゴ・キャラクターなどを印刷できます。

Q.法人利用にも対応していますか？

A.企業ノベルティやイベントグッズなど法人利用にも対応しています。

Q.タオル以外にも使用できますか？

A.ラバーバンドやリストバンド、帽子などの装着にも利用できます。

Q.印刷方法は何ですか？

A.UVインクジェット印刷（CMYK）で全面フルカラー印刷に対応しています。

【サービス開始の背景】

ライブイベントやスポーツ観戦、フェスなどでは、応援グッズとして実用性とデザイン性を兼ね備えたアイテムへのニーズが高まっています。また、個人クリエイターや企業では、小ロットでオリジナルグッズを制作したいという需要も増えています。

ME-Qでは、このような市場ニーズに応えるため、1個から制作可能なオリジナルPVCタオルホルダーを提供しています。個人利用から企業ノベルティ、イベント物販まで幅広い用途に対応し、オリジナルグッズ制作をより身近にします。

▼オリジナルPVCタオルホルダー

https://www.me-q.jp/topic/pvc-towel-holder

【おうち時間に役立つ】在庫リスクもなく副業にも役立つハンドメイドグッズ販売

・スマホでもオリジナルグッズが簡単に作れる手軽さ

インターネット環境があればスマートフォン・タブレット・パソコンから専用ソフト不要でデザイン作成が可能です。

・約1万点のオリジナルグッズをご用意

スマホケース・Tシャツ・バッグ・雑貨など幅広い商品を取り扱っています。

・1個から作れるから在庫リスクを抑えて販売可能

受注生産にも対応しており、副業やハンドメイド販売にも活用できます。

・BASE連携で販売にも対応

制作したオリジナルグッズをBASE連携機能で販売することも可能です。

詳細はこちら

https://www.me-q.jp/topic/original-goods-side-business

【ショップ情報】

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=w8h3UHSr4_4 ]ME-Q（メーク）

ME-Q（メーク）では、今までグッズ作りが難しく馴染めなかった方、ハンドメイド作品や副業でグッズ販売されている作家・アーティスト。またオリジナルグッズを展開する企業やお店など幅広い客層から人気を集めている。手軽に1個から自作グッズを作れ、商品登録数約１万点と、他には類がないカスタマイズ可能なアイテムを用意している。

https://www.me-q.jp/

TUQRU（ツクル）

Tシャツをもっと楽しく『つくる！』1枚から作れるオリジナルTシャツ『TUQRU』。個人用・販売用・体育祭・文化祭・スポーツ大会・クラブ部活動・サークル活動・学園祭で使うクラスTシャツ（クラT）・チームTシャツなどオリジナルTシャツを作るならお任せください！今までにないウェアビジネスの生産性を高め、コストパフォーマンスに優れたご提案が可能です。

https://tuqru.com/

【運営会社概要】

会社名：株式会社MAW（エム・エイ・ダブリュー）

所在地：大阪府大阪市中央区島之内1-22-20 堺筋ビルディング8F

設立：2009年4月15日

事業：ウェブサイト運営企画制作・OEM事業・ライセンスグッズ販売・印刷サービス事業・クリエティブ事業

https://www.mawcoltd.jp/

【本件に関する報道関係者からのお問合せ先】

株式会社MAW

電話：06-6718-5225