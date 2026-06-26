問い合わせ自動応対システム「楽楽自動応対」にAI翻訳機能を搭載

株式会社ラクス

株式会社ラクス（本社：東京都渋谷区、代表取締役：中村崇則）が提供する問い合わせ自動応対システム「楽楽自動応対」は、インバウンド対応を支援するAI翻訳機能を2026年7月15日から提供開始いたします。

本機能の活用により、語学スキルに依存することなく、安心して効率的なインバウンド対応を行えます。

「AI翻訳機能」リリースの背景

インバウンド拡大やグローバル化に伴い、「楽楽自動応対」を活用されるお客様から、「多言語の問い合わせが増えて困っている」という声が寄せられるようになっていました。

対応者による品質の差、外部ツールとの往復による工数増加、翻訳の正確性への不安などが大きな課題でした。

そこで「楽楽自動応対」では、受信・返信の翻訳に加え、翻訳文を日本語に戻してニュアンスを確認できる「逆翻訳機能」を開発。これにより、語学スキルに頼ることなく、誰もが安心して効率的にインバウンド対応を行えます。

「AI翻訳機能」の概要

多言語のメール対応に課題を抱える企業様向けに、受信メールの翻訳・返信文の翻訳にとどまらず、「翻訳結果のニュアンス確認（逆翻訳）」まで「楽楽自動応対」内で完結できる機能です。外部翻訳ツールへの切り替えも語学スキルも不要で、インバウンド対応の不安を減らしながら、より効率的な問い合わせ対応を実現します。

１. 受信メールを日本語に自動翻訳

英語・中国語・韓国語など約40言語に対応。多言語の受信メールを自動で検知し、日本語に翻訳して表示します。内容確認のために外部翻訳ツールを起動する手間なく、すぐに内容を把握できます。

２. 返信文を翻訳し、ニュアンスを確認してから送信

日本語で書いた返信文を、受信メールの言語に合わせてワンクリックで翻訳します。翻訳結果と並べて「逆翻訳（翻訳結果を日本語に戻したもの）」も表示されるため、意図通りのニュアンスになっているか確認してから送信できます。語学スキルに頼らず、安心してインバウンド対応が行えます。

7月7日(火)13時から「AI翻訳機能」紹介セミナーを開催

インバウンド需要の拡大や事業のグローバル化に伴い、英語や中国語などの多言語メール応対に追われる企業が増えていますが、こうした課題に悩まされていませんか？

「社内に対応できるスタッフがいない/限られている...」

「翻訳した文章が、相手に正しいニュアンスで伝わるか不安を感じながら送信している…」

「翻訳ツールとメール画面を行き来しており、内容把握と初動応対に時間がかかる...」

「楽楽自動応対」に新たに搭載された「AI翻訳機能」は、こうした課題を解決します。

本セミナーでは、外部翻訳ツールへの切り替えや語学スキルに頼ることなく、AIを活用したシームレスな多言語メール応対をどのように実現するのか、実際のデモ画面をお見せしながら説明させていただきます。

セミナー詳細およびお申込みは以下ページをご確認ください。

https://attendee.bizibl.tv/sessions/sexQ9tTui0A8(https://attendee.bizibl.tv/sessions/sexQ9tTui0A8?utm_source=pr)

17年連続売上シェアNo.1※！問い合わせ自動応対システム「楽楽自動応対」

ラクスが開発・販売する「楽楽自動応対」（旧名称：メールディーラー）は、AI機能を活用して、過去の応対情報をナレッジ資産として再活用する問い合わせ自動応対システムです。

過去応対履歴をもとにした返信文の生成やメール文面から優先順位付けを行うリスク検知機能によりメール応対業務を自動化し、さらに、応対状況の見える化によって属人化や対応漏れ・遅れといった課題を解消し、問い合わせ応対業務の効率化を実現します。

2001年の提供開始から、お客様のニーズをもとに機能開発を行い、より便利で使いやすいシステムへと進化してきました。現在では累計導入社数は9,000社を超え、17年連続売上シェアNo.1を獲得しています。

▼「楽楽自動応対」製品サイト

https://www.rakus.co.jp/rakurakucloud/jidootai/

※メール処理市場において（出典：ITR「ITR Market View：メール／Webマーケティング市場2026」メール処理市場：ベンダー別売上金額推移およびシェア（2009～2025年度予測）、同レポートには旧製品名（メールディーラー）で掲載）

会社概要

株式会社ラクス

所在地 東京都渋谷区千駄ヶ谷5-27-5 リンクスクエア新宿

設立 2000年11月1日

資本金 3億7,837万円

代表者 代表取締役 中村崇則

事業内容 クラウドサービス事業

会社HP https://www.rakus.co.jp/

本件に関するお問い合わせ先

株式会社ラクス 楽楽クラウド フロントオフィス事業本部 マーケティング統括部

担当者 山盛 有希子（やまもり ゆきこ）

e-mail it-mkt@rakus.co.jp