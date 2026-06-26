好評につき第二弾！放送30周年を迎えたTVアニメ『名探偵コナン』の旅先でのひとときを彩るアイテムが7月1日(水)より販売開始

株式会社千趣会

【特集ページURL】 https://www.bellemaison.jp/cpg/character/conan/conan_index.html

※2026年7月1日(水)より新商品追加

株式会社千趣会（本社：大阪市 代表取締役社長：鈴木聡 以下千趣会）は、世代を超えて愛される人気TVアニメ『名探偵コナン』の世界観を詰め込んだ、使うたびに旅がもっと楽しくなる便利な新作アイテムを2026年7月1日（水）よりベルメゾンネットにて発売します。（https://www.bellemaison.jp/）

今回販売する第ニ弾では「ボストンバッグ」「ショルダー巾着バッグ」「Tシャツ」「アクリルフレークキーホルダー」など旅行等に活用できるアイテムを展開します。

【第二弾のテーマ・商品のポイント】

「コナン」×「めぐる」―― 景色のなかに、あの眼差しを

人気TVアニメ『名探偵コナン』より、キャラクターを単に「持ち運ぶ」のではなく、彼らと共に「未知なる地を巡る」ワクワク感を楽しめる旅行アイテムが新登場。どんな旅先にも自然に馴染む洗練されたワンポイントデザインに仕上げ、厚着でもスマートに肩掛けできる長めのショルダーストラップなど、移動時の快適さを徹底追求した高い機能性も魅力です。コナンたちの眼差しと共に、次の目的地へ出かけませんか？

【開発背景】

2026年4月24日より予約販売を開始した第一弾では、SNSなどで盛り上がりを見せました。

近年、お気に入りのキャラクターグッズと共に旅をして思い出を刻むスタイルが定着している中、こうした反響とトレンドを受け、旅行の機運が一段と高まる夏休みやお盆、シルバーウィークに向けた新たな商品を開発いたしました。家族や友人と過ごす大切なひとときに“好きなものがいつもそばにある喜び”を感じていただけるよう、「旅に溶け込む」実用的なアイテムを展開いたします。

【商品詳細】

※商品URLは2026年7月1日(水)11時頃より特集サイトに掲載予定 ※画像はイメージです。

■商品名／『名探偵コナン』キャリーケースに取り付け可能な2WAYボストンバッグ

「コナン」のフェイス刺繍と内側の総柄が特徴のボストンバッグです。2泊程度の旅行や遠征に最適なサイズ感で、軽量設計のため移動も快適です。キャリーバー通しや豊富なポケット、2WAY仕様などの機能を搭載しています。シンプルなデザインで、普段使いから旅行まで幅広く活躍します。

価格／7,990円（税込）

サイズ／約49×30×21cm、持ち手の立ち上がり寸法：約24cm

■商品名／『名探偵コナン』ショルダー巾着バッグ

「コナン」のフェイス刺繍と内側の総柄をあしらったショルダー巾着バッグです。スクエア底でしっかり自立し、見た目以上の収納力があります。軽くて丈夫なナイロン素材を使用し、背面にはパスケースなど頻繁に使う小物をすぐ取り出せるファスナーポケットを備えています。毎日のお出かけを快適にします。

価格／3,990円（税込）

サイズ／約27(底部17)×25.5×17cm、持ち手の立ち上がり寸法：約33～65cm、ショルダーベルト長さ：最短約75cm～最長約130cm

■商品名／『名探偵コナン』ユニセックス・キッズプリントTシャツ

『名探偵コナン』のキャラクターのデザインを施した、大人用ユニセックスTシャツとキッズTシャツが新登場。肌なじみが良く丈夫な綿100％素材を採用し、大人用はゆとりのあるシルエット、キッズ用は日常使いしやすいデザインに仕上げました。親子でおそろいのリンクコーデも楽しめ、家族のお出かけを特別に彩る一着です。

価格／ユニセックス：3,290円（税込）・キッズ：2,990円（税込）

タイプ／全3タイプ（江戸川コナン、灰原哀、怪盗キッド）

サイズ／ユニセックス2サイズ：（S～M、L～LL）、キッズ：5サイズ（110、120、130、140、150）

■商品名／『名探偵コナン』アクリルフレークキーホルダー

作品を象徴するモチーフの中で、小さなアイコンたちがシャカシャカと動く「アクリルフレークキーホルダー」が登場。少年探偵団の探偵バッジやキッドのシルクハットなど世界観を閉じ込めた仕掛けが特長。存在感のあるサイズで、バッグのアクセントやディスプレイにも最適です。

価格／1,980円（税込）

タイプ／全5タイプ（探偵バッジ、サクラ組バッジ、御守り、喫茶ポアロ、怪盗キッド）

サイズ／約6.5×7.7cm

【購入特典について】

※1回のご注文で景品1点をお届けします。景品は商品と一緒にお届けいたします（※4枚セットでお届けします。）※景品がなくなり次第、予告なくキャンペーンを終了します。

URL：https://www.bellemaison.jp/cpg/character/conan/conan_index.html

期間：2026年7月1日（水）11:00～7月23日（木）11:00まで

概要：対象商品を5,500円（税込）以上ご購入の方全員に「A5クリアファイル（４枚セット）」をプレゼントします。

※画像はイメージです。

●『名探偵コナン』について

コミックス全世界累計発行部数は2億7000万部を突破、第46回小学館漫画賞少年部門受賞、小学館「週刊少年サンデー」にて連載中の青山剛昌氏による大人気漫画が原作のTVアニメ『名探偵コナン』。1996年1月に放送を開始し、2026年に放送30周年という大きな節目を迎えました。劇場版シリーズも毎年記録的な大ヒットを続けており、幅広い層から絶大な支持を得ています。現在は、読売テレビ・日本テレビ系全国ネットにて毎週土曜よる6時より好評放送中です。

『名探偵コナン』アニメ公式サイト：https://www.ytv.co.jp/conan/

●最新情報の発信について

千趣会ならではのこだわりが詰まった日々の暮らしを彩る『名探偵コナン』関連商品の最新情報は、「キャラメゾン（仮）」のXアカウントで随時発信していきます。

「キャラメゾン（仮）」Xアカウント：https://x.com/bellemaison_lab

●株式会社千趣会について

1955年の創立以来、暮らしに寄り添い、女性に喜ばれる商品・サービスを提供し続けているウーマンスマイルカンパニー。通信販売事業のベルメゾン をはじめ、法人事業、保険事業、保育・学童事業など、女性のライフステージに寄り添った、さまざまなビジネスを展開しています。

【お客様向け問合せ先】

ベルメゾンコールセンター 06-7739-2657 （受付時間：10時～17時 日祝除く）

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