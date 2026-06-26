MUTSUKI×CA4LA コラボレーションアイテムを7/3（金）リリース

株式会社CA4LA

ナチュラルでありながら丁寧に作り込まれている、繊細なメイクで話題のヘアメイクアップアーティスト 夢月さんとのコラボレーションアイテムをリリースいたします。

紫外線から肌を守りながらも小顔見えする、これからの季節に欠かせないアイテムに仕上がりました。女優、モデルとして活躍する齊藤なぎささんをモデルに迎えたビジュアルで、アイテムの魅力をお届けします。

2026年7月3日(金)より、日本国内のCA4LA直営店(アウトレットを除く)、オンラインショップ、ZOZOTOWN、Rakuten Fashionにて発売します。

商品詳細

MUTSUKI X CA4LA SUN SWITCH CAP

NO.CLB00594

\13,750(税込)

顔まわりをすっきりとシャープに引き締めるブラックと、肌なじみのよい、やわらかな血色感を演出するピンクの2色を展開。機能性とデザイン性を兼ね備え、ヘアメイクならではの視点が随所に活かされたスペシャルアイテムです。手洗いも可能なので、シーズンを通して清潔にお使いいただけます。

取り外しのできるフェイスカバーには、紫外線遮蔽率97.8％、 UPF50＋のUVカット機能に加え、汗や水分を素早く逃がしてムレを軽減する撥水加工を施したマットタフタを採用。顔、耳、首元までしっかりカバーするデザインながら、顔まわりに密着しすぎない設計で呼吸がしやすく、快適な着用感を実現しています。

夢月の「月」とCA4LAの「C」を掛け合わせたオリジナルデザインのチャームが、上品なアクセントを添えています。

バックルはボタンで取り外しができ、バッグのハンドルなどに掛けて持ち運べる仕様に。

Introduction

ヘアメイクアップアーティスト 夢月

繊細なピュア盛りメイクを得意とする、次世代ヘアメイクアップアーティスト。

SNS「#夢月メイク」で紹介されたアイテムは店頭で売り切れることも多く、10代～30代を中心に支持を集めています。