MSOL、「ストレスフリーカンパニー2026」を初受賞

株式会社マネジメントソリューションズ

株式会社マネジメントソリューションズ（本社：東京都港区、代表取締役会長兼社長：高橋信也、以下、MSOL）は、このたび、「ストレスフリーカンパニー2026」を初めて受賞しましたので、お知らせいたします。

MSOLは、PMO（Project Management Office）を中核としたプロジェクト実行支援の専門会社として、企業の経営戦略と現場の実行をつなぎ、さまざまな変革プロジェクトの成功を支援しています。その価値創出の源泉は、プロジェクトを推進する一人ひとりのプロフェッショナル人材にあると考えています。

そのため、社員が心身ともに健康な状態で高いパフォーマンスを発揮し、長期的なキャリアを築ける環境を整備することを重要な経営課題の一つと位置づけ、「健康」と「働きやすさ」の両立に向けた取り組みを継続的に推進してきました。

今回の受賞は、ストレスフリーカンパニー表彰委員会による評価において、当社の「総合健康リスク」が全国平均を下回る良好な水準を達成するなど、社員が心身ともに健やかに働き続けられる環境づくりに向けた継続的な取り組みが評価されたものと受け止めています。

MSOLは今後も、人的資本への投資を通じて、プロフェッショナル人材が持続的に活躍できる組織基盤の強化を進めるとともに、プロジェクト実行支援の品質向上を図り、顧客企業の持続的な成長と変革の実現に貢献してまいります。

■ストレスフリーカンパニーについて

「ストレスフリーカンパニー」は、従業員のメンタルヘルス対策や働きやすい職場環境づくりに積極的に取り組み、従業員が安心して働ける組織づくりを推進している企業を表彰する制度です。

従業員の心身の健康維持、職場環境の整備、組織風土の醸成など、多面的な観点から企業の取り組みが評価されます。

【2026年受賞企業一覧】

https://stressfreecompany.jp/#2026

■MSOLが目指す「持続的に価値を創出できる組織づくり」

MSOLでは、企業価値創出の源泉は「人」であるとの考えのもと、プロフェッショナル人材が心身ともに健やかな状態で持続的に活躍できる組織基盤づくりを推進しています。そのため、制度の拡充にとどまらず、「健康」と「働きやすさ」の両立を実現する組織基盤の整備を継続的に推進しています。

- 健康マネジメントの推進社員が心身ともに健やかな状態で働けるよう、「健康診断未受診ゼロ」「喫煙ゼロ」「長時間残業ゼロ（段階的実現）」の「3つのゼロ」を掲げ、健康経営を推進しています。また、こうした取り組みが評価され、「健康経営優良法人」の認定を取得しています。- 長期的な活躍を支える組織基盤の整備MSOLでは、プロフェッショナル人材が持続的に価値を創出し続けるためには、ライフステージの変化に左右されることなく、一人ひとりが安心して長期的なキャリアを築ける環境が不可欠であると考えています。そのため、多様な価値観やライフスタイルを尊重し、仕事と家庭の両立を支援する制度の充実を図るとともに、ライフステージの変化にも柔軟に対応できる組織基盤の整備を推進しています。具体的には、長期的なキャリア形成を支援するサバティカル休暇制度のほか、ベビーシッター制度や子ども手当の支給など、社員が安心して働き続けられる環境づくりに取り組んでいます。また、多様な人材が長期的に活躍できる環境整備を推進しており、その取り組みの一環として、2023年に女性活躍推進法に基づく認定制度「えるぼし」の最高位（3つ星）を取得しました。- プロフェッショナル人材が安心して活躍できる組織風土の醸成常駐先やリモートワーク環境下においても社員が孤立することなく、安心して相談・対話できる環境づくりを推進しています。定期的な1on1面談に加え、部署横断の勉強会やコミュニティ活動、社内イベントなどを通じて、社員同士のつながりを深める機会を創出しています。こうした取り組みを通じて、一人ひとりが長期的にキャリアを築きながら、組織全体として持続的に価値を創出できる基盤の強化に取り組んでいます。■株式会社マネジメントソリューションズ

マネジメントの専門会社として、数多くの実績から得たノウハウやナレッジから、客観的視点と柔軟な分析・処理能力を駆使して経営層から現場まで、大小さまざまなプロジェクトを成功に導くために実行支援する会社です。人とTechnologyを融合したManagement における社会のPlatformとなり、組織の変革・ 価値創造、および自律的な個人の成長を促すことをVisionとしております。

社名 ：株式会社マネジメントソリューションズ

本社所在地：東京都港区赤坂9-7-1 ミッドタウン・タワー29F

設立 ：2005年7月

代表取締役会長兼社長：高橋 信也

事業内容 ：プロジェクトマネジメント実行支援、マネジメントトレーニング、プロジェクトマネジメントソフトウェア（PROEVER(R)）

Webサイト：https://www.msols.com

［お問い合わせ先］

株式会社マネジメントソリューションズ （東証プライム：7033）

社長室

〒107-6229 東京都港区赤坂9-7-1 ミッドタウン・タワー29F

TEL ：03-5413-8808

Email：ceo_office@msols.com