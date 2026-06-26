【楽天イーグルス】7/1（水）福島県郡山市ヨーク開成山スタジアム開催試合で、福島ファイヤーボンズ 益子 拓己選手と、デンソーエアリービーズ 川畑 遥奈選手がセレモニアルピッチに登場！

株式会社楽天野球団

株式会社楽天野球団（本社：宮城県仙台市宮城野区、代表取締役社長：森井 誠之）は、東北各県での一軍公式戦主催試合『東北楽天ゴールデンイーグルス 東北シリーズ Supported by 大東建託』の福島県開催試合「福島日産フクニチャージナイター」において、福島ファイヤーボンズ 益子 拓己選手と、デンソーエアリービーズ 川畑 遥奈選手が試合前のセレモニアルピッチに登場することとなりましたので、お知らせいたします。

当日はセレモニアルピッチに登場いただくお二人の他、郡山女子大学短期大学部と郡山女子大附属高校の特別編成グループによる国歌斉唱や、福島県立郡山商業高等学校管弦楽部（金管セクション）による特別応援を行っていただくなど、地元・福島県の皆さんと一緒に、年に一度の福島県での試合を盛り上げます。

さらに、今シーズンも5回裏終了後のイニング間に打ち上げ花火を開催します。花火の他にも、「お祭り」をテーマにしたイベントを多数開催。イニング間イベント「まわせ！ぐるぐるタイム～祭りVer.～」に参加してくれる中学生以下のお子様200名を当日に募集します。

その他、開場時に選手が出迎える「ウェルカムハイタッチ」や、東北シリーズ限定のグッズ、楽天モバイル 最強パーク宮城でも人気の選手プロデュースのグルメなど、楽しいイベントが盛りだくさんです。

＜7/1（水）福島県郡山市開催試合 概要＞

■試合概要

・開催日：7月1日（水）千葉ロッテマリーンズ戦［18:00試合開始］

・開催場所：ヨーク開成山スタジアム（開成山野球場）［福島県郡山市開成1-5-12］

■セレモニアルピッチに、B.LEAGUE（バスケットボール） 福島ファイヤーボンズの益子 拓己選手と、SV.LEAGUE WOMEN（バレーボール）デンソーエアリービーズの川畑 遥奈選手が登場

≪益子 拓己（ますこ たくみ）選手 コメント≫

同じ東北を拠点に活動する楽天イーグルスさんのマウンドに立たせていただき、とても光栄です！

昨シーズン、福島レッドホープスさんの始球式で投げる機会をいただきながらも、自身のコンディションを考慮して登板を見送らせていただいた分、今回はその時の想いも込めて気合い十分で挑みます！

福島ファイヤーボンズも9月から26-27シーズンが開幕します。

福島、さらに東北を盛り上げられるよう頑張りますので応炎よろしくお願いします！

≪益子 拓己選手 ご出演イベント≫

・16:45頃 EAGLE STAGE トークショー（スタジアム外周広場）

・17:45頃 セレモニアルピッチ（マウンド上）

・5回裏終了後 まわせ！ぐるぐるタイム～祭りVer.～（フィールド上）

≪川畑 遥奈（かわばた はるな）選手 コメント≫

このような素敵な機会をいただき、とても嬉しく思います！

バレーボールコートよりも大きい会場での初めてのセレモニアルピッチは、とても緊張しますが、精一杯投げます！

デンソーエアリービーズも10月からリーグ戦があり、同じ東北をスポーツで盛り上げられるよう頑張りますので、ぜひ応援よろしくお願いいたします！

≪川畑 遥奈選手 ご出演イベント≫

・16:35頃 EAGLE STAGE トークショー（スタジアム外周広場）

・17:45頃 セレモニアルピッチ（マウンド上）

・5回裏終了後 まわせ！ぐるぐるタイム～祭りVer.～（フィールド上）

■「ご当地マスコットレース」を開催

3回裏終了後のイニング間イベントとして、ご当地マスコットレースを開催！郡山市 がくとくん、おんぷちゃん、宮城県 むすび丸、福島ファイヤーボンズ ボンズくん、デンソーエアリービーズ ぶんぶん、福島レッドホープス レックスが出場し、楽天イーグルス クラッチーナと対決します。

がくとくんおんぷちゃんむすび丸

ボンズくんぶんぶんレックス

■楽天イーグルス応援団とのコラボ応援が決定

特別応援として、福島県立郡山商業高等学校管弦楽部（金管セクション）の演奏が決定しました。楽天イーグルス応援団と共に、レフト側の外野席から、選手の応援歌やチャンステーマをスタジアム全体に響かせます。

・特別応援実施イニング：1回～5回の楽天イーグルス攻撃時

■国歌斉唱に郡山女子大学短期大学部と郡山女子大附属高校の特別編成グループが登場

・時間：17:55頃（フィールド上）

■EAGLE STAGE（イベント広場）スケジュール

15:30 選手登場！サプライズステージ

16:00 むすび丸登場！仙台宿泊キャンペーンインフォメーション

16:10 逢瀬ひょっとこ愛好会 お祭りパフォーマンス

16:20 東北ゴールデンエンジェルス パフォーマンス

16:35 デンソーエアリービーズ 川畑 遥奈選手 トークステージ

16:45 福島ファイヤーボンズ 益子 拓己選手 トークステージ

16:55 ワシワシイーグルス！With銀次＆岡島 豪郎アンバサダー

■選手ウェルカムハイタッチ

開場時に、選手がファンの皆さまをハイタッチでお出迎えします。

・時間：16:00～10分間（予定）

・場所：バックネット裏内野入場ゲート

※参加選手の告知は行いません

※天候等の状況により規模を縮小もしくは中止となる場合があります

■「お祭り」をテーマにしたイベント

≪打ち上げ花火 Supported by イエローハット≫

今シーズンもイニング間に打ち上げ花火を開催します。

・時間：5回裏終了後（予定）

※試合中止時や当日の天候により、規模を縮小または中止する場合があります

※打ち上げ時刻が20:30を超えた場合、規模を縮小または中止する場合があります

・協賛：株式会社イエローハット

≪提灯ゲートや選手直筆メッセージ入りの提灯が登場≫

提灯のウェルカムゲートや、選手直筆メッセージ入りの提灯を飾ったブースがスタジアム外周広場に登場し、ヨーク開成山スタジアムがお祭りの雰囲気に包まれます。

≪縁日ブース≫

・内容：射的、スーパーボールすくい

・料金：1回400円（税込）

・場所：イベント広場

・時間：15:00～試合開始まで

≪法被を着用した選手のステッカーをスタジアム各所で配布≫

法被を着用した選手の写真を使用した「東北シリーズ限定ステッカー」をスタジアム各所でプレゼントします。

・プレゼント場所：グッズショップ（1会計ごとに1枚）、ファンクラブブース（来場登録ごとに1枚）、縁日ブース（1プレイごとに1枚）、スピードガンチャレンジ（参加者先着順に配布）

・時間：15:00～試合終了30分前まで、予定枚数に達し次第終了

≪郡山市逢瀬町で活動する「逢瀬ひょっとこ愛好会」が登場≫

球団WEBサイトで募集をしていた、お祭りパフォーマンスを披露していただく団体に、「逢瀬ひょっとこ愛好会」が決定しました。

・16:10頃 EAGLE STAGE お祭りパフォーマンス（イベント広場）

・5回裏終了後 まわせ！ぐるぐるタイム～祭りVer.～（フィールド上）

≪【5回裏終了後】「まわせ！ぐるぐるタイム～祭りVer.～」参加キッズを募集≫

楽天モバイル 最強パーク宮城で行っている「まわせ！ぐるぐるタイム」を、東北シリーズ限定のお祭りバージョンで開催します。フィールドで一緒に盛り上げてくれるイーグルスキッズをイベント広場「縁日ブース」で募集します。

・参加券配布場所：イベント広場 縁日ブース

・参加券配布時間：15:00～試合開始まで

・対象：中学生以下のお子様先着200名

※保護者から離れて参加できるお子様に限ります

■セカンドユニフォームプレゼント

東北6県を表現した6本のラインが織りなす「東北ストライプ」をあしらい、東北・ファン・チームの強い絆を表したセカンドユニフォームをプレゼントします。

・対象：当日の観戦チケットをお持ちの先着5,000名様

・場所：スタジアム隣接 陸上競技場

・協賛： 大東建託株式会社、東北労働金庫、株式会社フジ・コーポレーション

■グッズ（一部）

「東北シリーズ記念グッズ」や「簡単応援セット」などを、楽天イーグルスグッズブースで販売します。

≪東北シリーズ記念グッズ（一部）≫

「東北ストライプ」をあしらったセカンドユニフォームになぞらえたデザインです。

・Tシャツ（S／M／L／XL／2XL）：3,800円（税込）

・タオル：2,200円（税込）

・トートバッグ：3,000円（税込）

・アクリルキーホルダー：850円（税込）

≪簡単応援セット≫

応援にかかせないアイテムのセットを、通常価格4,650円のところ2,000円で販売します。

・内容：メッセージタオル、ジェット風船スターターセット、カンフーバット、蛇腹クッション、オリジナルバッグ

・価格：2,000円（税込）

※その他ラインナップの詳細は以下ご参照ください

https://www.rakuteneagles.jp/event/tohokufukushima/2026goods/

■グルメ

ご当地グルメや東北の地元食材を使った料理など、多彩なメニューをご用意しております。選手プロデュース弁当も取り揃えており、観戦と共にグルメもぜひお楽しみください。

また、ドリンクの売子も来場し、スタジアムを一層盛り上げます。

前田健太の人生弁当

※詳細は以下ご参照ください

https://www.rakuteneagles.jp/event/tohokufukushima/2026gourmet/

■スペシャルチケット

≪ダブルアンバサダーふれあいチケット≫

銀次アンバサダー、岡島アンバサダーと一緒にお話しができるスペシャルチケット

・席種：内野指定席1塁側B

・価格：10,000円（税込）

・内容：試合前にご当地のドリンクで乾杯し、試合の見どころやご当地の思い出話、質問コーナー、記念写真撮影等、ファンの皆さまとアンバサダーが身近にふれあえるイベントを開催

≪マスコット写真撮影会付きチケット≫

クラッチ、クラッチーナ、スイッチと一緒に記念撮影ができるスペシャルチケット

・席種：内野指定席1塁側B

・価格：6,500円（税込）

・内容：貴重な法被姿のクラッチ、クラッチーナ、スイッチと、お客様による4ショット撮影会を開催

※注意事項や一般のチケット等の詳細は以下ご参照ください

https://www.rakuteneagles.jp/event/tohokufukushima/2026ticket/

■『東北楽天ゴールデンイーグルス 東北シリーズ Supported by 大東建託』詳細

https://www.rakuteneagles.jp/special/tohokuseries/

≪東北シリーズ パートナー≫

・メインパートナー：大東建託株式会社

・パートナー：東北労働金庫、株式会社フジ・コーポレーション、日本航空株式会社

■福島県郡山市開催試合 詳細

https://www.rakuteneagles.jp/news/detail/202601034234.html

≪福島県郡山市開催試合 冠協賛≫

福島日産自動車株式会社

■提供素材

https://rak.box.com/s/eay41y0f4xlcvxgiiqnaw2biun0tvorx

※写真をご使用の際は、「(C)Rakuten Eagles」または、「楽天野球団提供」の表記をお願いいたします