「街の幸福度」ランキング2年連続全国1位北海道東神楽町で職員向け「幸福のまちづくりセミナー」を6月15日に開催

大東建託株式会社

大東建託株式会社は、2026年6月15日、北海道上川郡東神楽町の職員47名を対象に、当社の賃貸未来研究所による「幸福のまちづくりセミナー」を実施しました。

本セミナーは、賃貸未来研究所が発表した「街の幸福度ランキング2025＜全国版＞」において2年連続で1位を獲得している東神楽町からの相談をきっかけに開催されたものです。同町が今後さらに“幸福を軸とした地域づくり”を目指す上で、当社の各種調査データをもとにした比較分析や「幸せの構造」といった研究を踏まえ、今後の施策に必要な具体的なヒントや新たな視点を得ることを目的に行われました。

また、特別ゲストとして「街の幸福度ランキング2023＜全国版＞」で1位を獲得し、その後2年連続で2位を獲得している長野県原村の牛山貴広村長らも参加し、幸福度上位の自治体同士の知見が交わされ、活発な情報交換の場となりました。

当社は今後も、こうしたセミナーを通じて持続可能な街づくりを後押しし、自治体が抱える課題の解決に貢献することを目指していきます。

「幸福のまちづくりセミナー」で講演する宗健教授「幸福のまちづくりセミナー」会場の様子

■「幸福のまちづくりセミナー」の主なポイント

・「街の住みここち」調査データの実証分析、地域づくりの目的論、幸せの構造などを詳しく解説しました。

・ “幸福を軸とした地域づくり”を目指す上で、今後の具体的な施策を考えるきっかけやヒントにつながる提言を行いました。

・ 東神楽町の町幹部をはじめ、13の部署から計47名の職員が参加し、組織の枠を超えて学びを深めました。

・ ランキング上位の常連である長野県諏訪郡原村の牛山貴広村長ら計2名が特別ゲストとして参加し、自治体間の垣根を越えた情報交換が行われました。

■セミナー実施概要

開催日時 ：2026年6月15日（月）16:00～17:00

場所 ：「文化ホール花音」（北海道上川郡東神楽町南1条西1丁目3－2）

参加者 ：東神楽町幹部および役場職員47名（13部署）

特別ゲスト ：長野県諏訪郡原村 牛山貴広村長、同職員1名

講師 ：宗 健（そう たけし）

麗澤大学教授／博士（社会工学・筑波大学）／ITストラテジスト／大東建託株式会社 賃貸未来研究所 フェロー

右から、東神楽町教育委員会 金谷昭 教育長、東神楽町 鳥毛昭士 副町長、東神楽町 山本進 町長、麗澤大学 宗健 教授、長野県諏訪郡原村 牛山貴広 村長、賃貸未来研究所メンバー（2名）

■北海道上川郡東神楽町について

北海道のほぼ中央に位置し、中核都市である旭川市に隣接するベッドタウンとして発展。基幹産業は農業と木工業で、野菜や減農薬栽培のお米、質の良い旭川家具が有名です。道内で5番目に面積の小さい町ながら、町内には旭川空港があり、JR旭川駅までも車で約20分と都市部へのアクセスが便利です。平成元年からの大規模宅地開発により人口が増加しており、子どもの割合が高く子育て環境も充実した、豊かな自然と高い利便性を併せ持つ町です。

≫ 北海道上川郡東神楽町（https://www.town.higashikagura.lg.jp/index.html）

■大東建託株式会社 賃貸未来研究所について

不動産市場の発展と、そこに住まう人々の住まいや暮らし方の進歩に貢献することを目指し、「賃貸の未来」に向けた調査・研究を行う専門機関として2018年に設立。2019年からは、国内最大級の居住満足度調査「いい部屋ネット 街の住みここちランキング」を毎年調査・発表しています。

≫ 賃貸未来研究所(https://www.kentaku.co.jp/miraiken/)

≫ 街の住みここち＆住みたい街ランキング（https://www.eheya.net/sumicoco/）

■セミナー講師プロフィール

宗 健（そう たけし）

麗澤大学教授 博士（社会工学・筑波大学） ITストラテジスト

大東建託株式会社 賃貸未来研究所 フェロー

1965年北九州市生まれ。1987年九州工業大学工学部卒業、株式会社リクルート入社。通信事業部、求人系インターネットサービス企画マネジャー、ForRent.jp編集長、ISIZE住宅情報編集長、R25式モバイル編集長などを経て、2006年株式会社リクルートフォレントインシュア代表取締役社長。2012年リクルート住まい研究所長、2018年7月大東建託株式会社賃貸未来研究所長、2020年4月AI-DXラボ所長（兼担）、2021年4月麗澤大学客員教授を経て、2023年4月より 麗澤大学教授、大東建託株式会社賃貸未来研究所フェロー。

■関連情報

2024年01月15日【賃貸未来研究所】長久手市と「街の住みここちランキング」を題材にしたセミナーを開催

https://www.kentaku.co.jp/news/survey/2023/release_nagakute_sumikoko_20240115.html

2024年07月23日【賃貸未来研究所】長久手市の職員を対象としたシリーズセミナー（第2回）を開催

https://www.kentaku.co.jp/news/survey/2024/release_nagakute_sumicoco_20240723.html

2024年11月12日【賃貸未来研究所】デザイン思考を念頭に、長久手市の職員とフィールドワークを実施

https://www.kentaku.co.jp/news/survey/2024/information_nagakute_sumicoco_20241112.html