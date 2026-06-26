インドネシア特定技能人材 自動車整備士2026年5月度 採用実績発表【アプティグローバル企業動向】

株式会社アプティグローバル

自動車業界向けに特定技能人材の紹介を行う株式会社アプティグローバル（本社：東京都渋谷区、代表取締役：井田秀明）は、「インドネシア特定技能人材の日本企業における当社成約実績 2026年5月度」を発表します。

2026年5月度 採用企業（一部）

・株式会社ABC（広島県福山市、代表取締役：佐藤和伸）2名

・株式会社旭モータース（愛知県半田市、代表取締役：大岩哲之）2名

・株式会社アイテックス（埼玉県川越市、代表取締役：岩谷倫延）1名

・株式会社ホンダカーズ長野中央（長野県長野市、代表取締役社長：荒井謙吾）4名

※許可をいただいている企業のみ記載（順不同）

日本になじむ特定技能人材 輩出の背景

当社は、インドネシアで、自動車整備学校、日本語学校、そしてP3MI（政府認定の職業紹介事業者）を運営しています。自動車整備士として日本に就職したい若者を募り、技術・語学・文化を徹底教育し、特定技能人材として日本の企業に紹介・雇用契約締結の仕組みを確立しました。

来日前に教育課程や文化学習を修了しているため、当社から就職した人材は、「日本語ができ、日本の生活にもなじむ整備士」として入社後すぐに現場で活躍しています。

「自動車業界にインドネシア人材」の理由

自動車は日本の基幹産業でありながら、それを支える整備士などの人材不足が深刻な課題となっています。自動車整備学校の入学者数は年々減っており、国内の人材だけで整備士をまかなうことが困難な状況です。

そこで、当社は海外の人材に着目。中でも、もっとも親和性の高い国がインドネシアでした。

インドネシアは日本に対する評価や敬意が高く、「日本に就職したい」と希望する人材が多い国です。国民性は、忠誠心が深く、勤勉で明るく穏やか。また、インドネシア語と日本語は類似性が高いため上達しやすく、交通ルールも「右ハンドル、左側通行」と日本になじみやすい環境です。

当社ならではの特長

【自動車業界初！（※） ワンストップで即戦力を採用】

当社は、自動車業界で初めての、一社完結型インドネシア人材紹介事業者です。

人材募集、教育、雇用契約、出入国手続き、日本でのサポートまで、当社が責任をもって行います。

一般的な外国人材サービスは間に複数の業者が入りますが、当社ではすべて内製で、他社は一切関与いたしません。中間業者トラブル等のリスクを防ぎ、責任の所在が明確です。

【自動車業界唯一！（※） 手厚いアフターフォロー】

当社は、自動車業界で唯一、人材が日本で就業後にも定着サポートを徹底しています。

特定技能外国人の受け入れには10項目の支援が義務付けられていますが、当社ではさらに定着と安心を促すべく、プラス8項目を独自で実施しています。

日本に就職することをゴールと考えず、特定技能人材が企業や地域になじみ、安心して暮らし、自信をもって長く活躍していただくための取り組みです。

１.特定技能外国人総合保険の加入

２.運転免許切替支援

３.日本語学習の継続（月2回×40分）

４.企業様へのレポート提出（月2回）

５.定期面談（企業様・人材ともに毎月）

６.新鮮野菜ボックスのお届け（月１回）

７.国家資格取得サポート（固定曜日）

８.母国語・日本語での24時間サポート

アプティグローバルの独自サポート

※当社調べ（2026年6月現在、自動車業界に特化したインドネシア特定技能人材紹介会社として）

【会社概要】

社名 株式会社アプティグローバル

代表 代表取締役 井田秀明

本社 東京都渋谷区恵比寿南1-5-5 JR恵比寿ビル7F

サイト https://upty-global.com/

創業 2019年12月

創立 2024年7月

資本金 3億 4,000万円

従業員数 20名

事業内容 外国人採用支援事業

外国人教育事業

在留資格申請代行事業

損害保険代理店事業

海外進出コンサルティング事業

各種セミナー、イベント等の企画、開催、運営及び管理