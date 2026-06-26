【神戸北野ホテル】お持ち帰りサービス開始「世界一の朝食」で感動を届けてきた『コンフィチュール』をご自宅へ

エイチ・ワイ・ホスピタリティ・エンタープライズ株式会社

「神戸北野ホテル」「神戸北野テラス」(神戸市中央区)オーナー/総支配人・総料理長である山口浩が展開する「神戸北野ホテル」(神戸市中央区)内ダイニング「イグレック」にて、７月１日（水）より、ホテルで味わったお食事の余韻をご自宅でもお楽しみいただきたいとの想いから、お持ち帰りサービスを始めます。まずは、「世界一の朝食」で多くのお客様にご好評いただいている「いちごのコンフィチュール」からスタート、ホテルでの感動をご自宅でもお楽しみいただけるよう、順次メニューを充実してまいります。

ホテルでのお食事の余韻を、ご自宅でもお楽しみいただけます。

「世界一の朝食」でご体感いただいた「おいしさの記憶」をご自宅でも楽しんでいただき、「おいしさの余韻」に包まれる豊かな時間を過ごしていただきたいとの想いから誕生したサービスです。

クロワッサンやコンフィチュールに象徴されるフランス朝食文化のエスプリが、いつもの食卓を贅沢な時間へと誘います。ホテルでのお食事というひとときにとどまらず、神戸北野ホテルで味わった体験を日常へと広げ、豊かな余韻の時間をお届けしたいと考えています。

※本サービスは、ダイニングレストラン「イグレック」をご利用いただいたお客様が対象となります。

自家製いちごのコンフィチュール※スタッフが瓶詰にし、お持ち帰りいただきます。お持ち帰りいただいたコンフィチュールをご自宅で

お気に入りのパンやヨーグルトに、コンフィチュールを添えて、ご自宅でも神戸北野ホテルで過ごした豊かなひとときをお楽しみください。

『いちごのコンフィチュール』お持ち帰りサービス詳細

【期 間】 2026年7月1日(水)よりスタート

【場 所】 神戸北野ホテル１階 ダイニング「イグレック」

【価格(税込)】 コンフィチュール 1,300円(150ｇ)

今後の展開

ビュッフェで人気のカレーやハヤシソースのお持ち帰りご自宅でホテルメイドのカレーをお楽しみいただけます。

ランチ・でディナーで人気のスイーツ

ビュッフェでご提供している、カレーやハヤシソースもお持ち帰りサービスを順次開始する予定です。

「いちごのコンフィチュール」同様に、

ホテルでの美味しいひとときをご自宅でもお楽しみください。

＊展開時期は追って発表いたします。

■ダイニング「イグレック」概要■

＜場所＞ 神戸北野ホテル１階 ダイニング「イグレック」(神戸市中央区山本通3丁目3番20号)

＜時間＞ 【ランチ】 12:00～13:30(ラストオーダー) クローズ：15:00

【ディナー】 17:30～19:30(最終ご来店時間) クローズ：21:30

＜電話番号＞ 078-271-3711 ＜公式サイト＞ https://www.kobe-kitanohotel.co.jp/

※写真はイメージです。 ※お知らせした内容は事前の告知なく変更する場合があります。

https://prtimes.jp/a/?f=d25554-100-e783b3c541cab3bfd748bad936eed2c1.pdf