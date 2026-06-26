【新拠点開設】帝国ホテル大阪1階にギャラリー空間を開設しました！

株式会社IDEABLE WORKS

株式会社IDEABLE WORKS（京都府京都市、代表取締役：寺本大修）は、「創造と好奇心のエネルギーを循環させるインフラをつくる」ことをミッションに、リアルとデジタルを融合したデジタルギャラリープラットフォーム「HACKK TAG（ハックタグ）」を提供しています。

この度、株式会社JTBと連携し、国内外の多様なアーティスト作品を活用したデジタルアートギャラリーの設置・運用を開始します。その第１弾として2026年6月26日（金）から帝国ホテル 大阪（所在地：大阪市北区）においてギャラリーをオープンし、国内外アーティストの作品をデジタル額縁で展示します。7月のデジタル展示ではカナダ、チェコ共和国、中国、香港、台湾、日本のアーティストの作品をご覧いただけます。

１．ギャラリーについて

■名称：HACKK TAG GALLERY 帝国ホテル大阪

■場所：帝国ホテル大阪1階 ザ パーク横（大阪市北区天満橋1-8-50）

■広さ：55平米

■開館時間：8:00～20:00

■仕様：アート専用のデジタル額縁を活用し、デジタル化した複数作品をプレイリストとして配信展示

■台数：9台

■展示サイズ：59.5cm×59.5cm（窓寸法）

■参考URL：https://www.imperialhotel.co.jp/osaka

２．展示内容について

■プレイリスト：https://hackktag.com/playlist/1780285791562x577325227841421300

■展示期間：2026年6月26日（金）～7月30日（木）

■入選アーティスト： 大西香織 / 道湖 / Margaret Lam / WoLong Chuang / Luz Bolo /

アトリエ うーたろう / 佐井 章重 / Kaedee / SAORI TRIBE / まこるす / Byakuen (白焔) /

奥河圭一 / Pierre Au Yeung / メーリン景子 / Dai Imai / TETSU / トモもも / 梵禅(bonzen) /

花工房Yoko Kozuka / RANDO / Roy Wang / VIT

３．受賞について

展示作品の中から「HACKK TAG賞」の受賞作品2点を決定しました。

大西香織(https://hackktag.com/creator_detail/kaorionishi)『Round flower』

作品紹介：円を描く様に優美に咲き誇るお花たちといちじくの姿の絵をじっと見つめて耳を澄ませば円舞曲のメロディに合わせて咲いているように見えることからタイトルをRound Flowerと名付ける。

道湖(https://hackktag.com/creator_detail/marodori)『威風堂々』

作品紹介：凛と立つ。

外の評価や環境に左右されることなく、

内側にある確かな核が、この存在を支えている。

そうでありたい、という願いをこめて。

麻呂鳥(R)は、15歳の作者の心を映す鏡のような存在。

４．アートに関するご相談について

当社が運営するギャラリープラットフォーム「HACKK TAG」には、約４,000名のアーティスト、約16,000点の作品登録があり、季節や施設ニーズに合わせて弊社専門スタッフによりキュレーションされた作品が自動で配信されるため、アートに関するお悩み（選ぶのが難しい、管理が大変、取り替えが大変など）を解決することが可能です。また、アウトサイダーアートや地元地域で活動されているアーティストの作品配信を通じたアーティスト支援プランもご用意しております。

その他、登録アーティストによるワークショップの講師派遣やオーダー制作なども受注しており、アートに関する様々なご要望にお応えいたしますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。

・デジタル額縁を用いた空間演出・遊休スペースの活用

・工事中の仮囲いへのアート展示

・アートワークショップ＋展示イベントの企画運営

・絵画のオーダーメイド制作 他

５．HACKK TAG（ハックタグ）について

■HACKK TAG：https://hackktag.com/

プロからアマチュアに至るすべてのアーティストの表現機会を最大化させるリアルとデジタルを融合した、すべてのアーティストのためのアート専用デジタル額縁を活用した壁面ギャラリープラットフォームです。

■PUBLIC GALLERY：https://ideableworks.com/PUBLIC_GALLERY

商業施設やホテル、駅等、常に人が行き交う施設の活用が難しい壁などの遊休資産に低コストでデジタルギャラリーを導入し、アートコンテストの企画実施・作品配信を行うサービスです。施設のニーズに応じてデジタルギャラリーを起点とした賑わい創出や地域に所縁のあるアーティストや子供などを巻き込んだ企画なども合わせてご提案します。

■INTERIOR GALLERY：https://ideableworks.com/INTERIOR_GALLERY

店舗や福祉施設・医療施設等の施設内にデジタル額縁を設置し、高精彩アート作品プレイリストを定期的に配信するサブスクサービスです。施設のコンセプトやニーズに応じて、デジタル額縁のサイズや設置・運用方法をご提案します。

６．株式会社IDEABLE WORKSについて

会社名：株式会社IDEABLE WORKS（アイデアブルワークス）

代表者：寺本大修（テラモトダイスケ）

本社所在地：京都市中京区室町通蛸薬師下る山伏山町546-2 京都芸術センター北館3階

設立年月日：2020年7月1日

事業内容：「HACKK TAG（ハックタグ）」事業及びアートエデュケーション事業

【本件に関するお問合せ先】

株式会社IDEABLE WORKS 担当：島岡、平野

HP：https://ideableworks.com/

E-mail：info@ideableworks.com

Instagram：@hackk_tag