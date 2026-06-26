東北大学発スタートアップNanoFrontier、「JASIS 2026｜最先端科学・分析システム & ソリューション展」に出展

NanoFrontier株式会社

NanoFrontier株式会社（本社：宮城県仙台市：以下、当社）は、2026年9月2日（水）～4日（金）に幕張メッセで開催される「JASIS 2026｜最先端科学・分析システム & ソリューション展」に出展いたします。

JASISは、日本分析機器工業会・日本科学機器協会が主催する、analytica・Pittconと並ぶアジア最大級の分析・計測機器専門展示会です。2025年実績では450社・約23,000名が参加し、来場者の約50%がエンドユーザー、約60%が購入決定権者または助言者という、ビジネスに直結する質の高い来場者が集まります。

出展概要

当社は、東北大学多元物質科学研究所において30年以上にわたり蓄積されてきた独自のナノ粒子生成技術を基盤に、ナノ粒子を自在に設計・量産できるプラットフォームを構築しています。

JASIS 2026では、環境・エネルギー・医療を横断する幅広いナノ材料ソリューションを展示いたします。特定PFASを特異的に高感度検出できる簡易キット、低コストかつ高耐久を実現する新電解液、AIデータセンターや自動車・蓄電池を冷却する超高熱伝導冷却液、エネルギーロスの小さい脱水素反応を実現する触媒、副作用を低減するキャリアフリーな創薬まで、多彩な用途展開をご覧いただけます。

研究から量産・海外展開まで一気通貫で推進する当社の強みをもとに、分析機器・科学機器メーカー、研究機関、製造業など多様なパートナーとの共同研究・事業連携を加速してまいります。

NanoFrontierブースでは、「ナノ粒子が切り拓く未来」をテーマに、環境・エネルギー・医療を横断する最先端ソリューションの全体像を体感いただけます。研究から量産まで一貫したプラットフォームの強み、独自プロセスの可能性を、パネル・ミニトーク・簡易体験展示など多彩な形式でご紹介いたします。

技術連携や事業共創の余地を探りたい方、ナノ材料の新用途を模索する方、持続可能な社会づくりに貢献したい方へ向けて、幅広い相談機会をご用意しています。ぜひ幕張メッセにお越しください。

■展示・紹介予定

特定PFAS水環境汚染の迅速検知キット

有機ナノ粒子技術を活用し、特定PFASによる水質汚染を特異的に高感度・低コストで検出できる簡易キットを展示します。環境規制の強化が進む中、現場での即時対応を可能にする実装性の高いアプローチを提案します。

新電解液による蓄電池のコスト削減

希少資源への依存を排し、低コストかつ高耐久を実現する新電解液の開発成果を紹介します。資源安全保障とエネルギー転換を同時に支える材料設計の取り組みをご覧いただけます。

超高熱伝導冷却液による省エネ熱管理

急増するAIデータセンターの消費電力問題や、自動車・蓄電池の熱管理に対応する超高熱伝導ナノ流体冷却液を公開します。情報インフラ・モビリティのサステナビリティに貢献する実用的ソリューションです。

エネルギーロスを低減する脱水素反応触媒

独自のナノ粒子設計により、エネルギーロスを最小限に抑えた脱水素反応触媒を紹介します。水素エネルギーの効率的な運搬・利用を支える次世代触媒技術です。

副作用を低減するキャリアフリー創薬

薬物キャリアを必要としないナノ粒子由来の新しいDDS（ドラッグデリバリーシステム）アプローチを展示します。副作用リスクの低減と治療効果の向上を両立する医療応用の可能性をご紹介します。

術を公開します。情報インフラのサステナビリティに貢献する実用的な材料ソリューションです。

■JASIS 2026｜最先端科学・分析システム & ソリューション展

会期：2026年9月2日（水）～4日（金） 10:00～17:00

会場：幕張メッセ 国際展示場・会議場（千葉県千葉市美浜区）

公式サイト：https://www.jasis.jp/

当社ブース：

ホール名：7A ブース番号：407 予定

入場料：無料（事前登録制）

■お問い合わせ

展示会および当社に関するお問い合わせは、メールおよびウェブより承ります。

・Email: corp@nanofrontier.jp

・Web: https://nanofrontier.jp

代表取締役コメント

「JASISは、分析・計測分野における研究者・技術者・購買担当者が一堂に会する、アジア最大級の専門展示会です。東北大学多元物質科学研究所での30年以上の研究蓄積を基盤に、当社が構築するナノ粒子設計・量産プラットフォームは、環境・エネルギー・医療にわたる幅広い社会課題に応えるものです。本展示会を通じて、共に社会実装・海外展開を推進できる研究機関・企業パートナーとの新たな連携を広げてまいります。」（代表取締役 井上 誠也）

会社概要

会社名：NanoFrontier株式会社

代表者：代表取締役 井上 誠也

所在地：宮城県仙台市青葉区片平2-1-1 東北大学産学連携先端材料研究開発センター215号室

設立：2025年4月7日

事業内容：

- 有機ナノ粒子化技術を用いた試薬品・機能性材料の研究開発、製造および販売- 有機ナノ粒子の製造受託および関連技術の提供- 有機ナノ粒子化技術分野における技術ライセンスの供与および技術コンサルティング

公式サイト：https://nanofrontier.jp