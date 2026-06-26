【飛騨高山・岐阜県高山市】市民証をスマホに！ 高山市が飛騨の里でデジタル市民証体験会を開催

高山市

岐阜県高山市（市長：田中明）では、施設で市民使用料を適用する際に、身分証明書の提示に替え、スマートフォンで簡易に市民であることを確認できる仕組みを導入することで、市民の利便性向上を図るとともに、将来的に無人施設での市民使用料適用への利用を検討するため、デジタル市民証の実証実験を行います。

飛騨の里でデジタル市民証体験会を開催

今回は、飛騨の里を利用する市民の皆さんにご協力いただき、デジタル市民証の体験会を実施します。

デジタル市民証は、広報たかやま7月号や市HP(https://www.city.takayama.lg.jp/shisei/1005252/1022818/1023765/index.html)に掲載しているQRコードから事前登録いただくか、現地での当日登録も可能です。

従来窓口で提示していただく運転免許証・マイナンバーカードなどに替え、スマートフォンに表示されたデジタル市民証を提示して、高山市民であることの確認を行います。

今回の実証実験に参加いただく方は、入館料の無料化に加えて、駐車場利用料金も無料でご利用いただけます。

実証実験にご協力いただいた方には、デジタル市民証の登録や運用方法などについてアンケート調査を行い、今後のシステム開発やサービス向上につなげます。

開催概要

日時：令和8年7月11日（土）・12日（日） 8：30～17：00

場所：飛騨の里

実施主体- 高山市（研究フィールドの提供、実証実験運用協力、市民周知）- 名古屋大学大学院情報学研究科浦田研究室（実証実験実施、研究成果取りまとめ）- (株)スタジオメッシュ（デジタル市民証開発、運用）

【本件に関するお問い合わせ】

高山市役所デジタル推進課

住所：〒506-8555 岐阜県高山市花岡町2丁目18番地

電話：0577-35-3040

FAX：0577-35-3162

メールアドレス：digital@city.takayama.lg.jp