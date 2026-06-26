株式会社アーバンリサーチ

独自の審美眼でセレクトされた日常に溶け込むヴィンテージ着物を提案するブランド、

VINTAGE KIMONO SHOP「iro」のPOP UP SHOPを7月10日(金)よりURBAN RESEARCH KYOTO、

7月18日(土)よりURBAN RESEARCH なんばCITY店にて、開催いたします。

開催初日となる7月10日(金)には、どなたでも自由にご参加いただけるレセプションパーティーを

URBAN RESEARCH KYOTOにて実施いたします。

独自のセンスでモダンに蘇ったヴィンテージ浴衣や、現代のワードローブとも相性の良い帯・小物の数々が集結します。

「着物をより身近に、ファッションの一つの選択肢として楽しんでほしい」という想いから実現した

特別なイベントです。

希少な絞り加工の浴衣をはじめ、手染め、手縫いのヴィンテージ着物を約100点ラインナップ。

浴衣だけではなくiroオリジナルの新商品、厳選されたヴィンテージ着物生地や浴衣生地から手織り、

手作業で仕上げた、裂き織りラグや着物スリッパも登場。

ヴィンテージ着物を鼻緒に使用した草履は、履き心地にこだわってビブラムソールを採用。

コーディネートを楽しめる帯や帯締め、シュシュなどの小物類も多数ご用意しております。

メンズアイテムもございます。

また、日常使いしやすいラップスカートやガウンも店頭に並びます。

期間中は、「iro」のディレクター瑠里子氏も在店し、一人ひとりに合わせたスタイリングのご提案や、日常への気軽な取り入れ方などを直接アドバイスいたします。着物初心者の方から愛好家の方まで、

幅広くお楽しみいただけるラインナップです。

たくさんの方々に手に取っていただき、日本の手仕事の素晴らしさ、そして、

今あるものに目を向け大切に使い続けるということの大切さを、今一度お伝えできればと思います。

ぜひこの機会にURBAN RESEARCH KYOTO、URBAN RESEARCH なんばCITY店へお越しください。

「iro」POP UP SHOP

【開催期間 / 店舗】

2026年7月10日(金)～7月12日(日)

URBAN RESEARCH KYOTO(https://www.urban-research.co.jp/shop/store1/1_8/)

2026年7月18日(土)～7月20日(月)

URBAN RESEARCH なんばCITY店(https://www.urban-research.co.jp/shop/store1/1_54/)

iro

「色（iro）を纏う、時代を紡ぐ」をコンセプトに、眠っていた美しい着物を現代のストリートや日常着に馴染むスタイルへと昇華させるヴィンテージ着物ブランド。伝統的な美しさをリスペクトしつつ、自由で枠にとらわれない新しい和の着こなしを提案し、感度の高いファッショニスタから注目を集めています。

Instagram @ iro.__(https://www.instagram.com/_iro.___/)

HP：https://www.irokimono.com/(https://www.irokimono.com/)

iro ディレクター 瑠里子

京都を拠点に活動する「iro」のディレクター。自身が日常的に着物を纏う中で、気軽に相談や購入ができる場所の必要性を感じ、2019年より活動をスタート。着付けの師範免許およびインターナショナルライセンスを保持し、講師としても活躍しています。モノが簡単に手放される現代において、眠っていた着物に再び光を当て、次の持ち主へバトンを繋ぐとともに、古いものから新たな価値を創造する活動を続けています。

Instagram @ ruri.__(https://www.instagram.com/_ruri.___/)

Reception party

URBANRESEARCH KYOTO 会期初日にはどなたでも参加できるレセプションパーティーを開催。

インビテーション不要で、どなたでも自由にご入場いただけます。

また、iroのディレクター瑠里子氏と交友のある保存食LABの増本奈穂氏より軽食・お飲み物をご用意

いただきます。

瑠里子氏とともにラインナップをご覧いただきながら、ゆったりした時間をお過ごしください。

ぜひお気軽にお立ち寄りください。

【開催日時】

2026年7月10日(金) 17:00～20:00

【開催店舗】

URBAN RESEARCH KYOTO(https://www.urban-research.co.jp/shop/store1/1_8/)

〒604-8082 京都府京都市中京区寺町通円福寺前町285

営業時間：平日12:00～20:00 / 土日祝 11:00～20:00

@ urbanresearch_kyoto(https://www.instagram.com/urbanresearch_kyoto/)

【入場料】

無料（どなたでもご自由にご参加いただけます）





Catering

保存食LAB

増本 奈穂（ますもと なほ）

京都府京丹後市出身。「保存食lab」主宰。芸術大学を卒業後にケータリング事業を開始。2013年から「hanauta」としても活動。その頃から保存食labのプロジェクトを立ち上げ、出町柳のアトリエを拠点に活動する。京丹後の自家菜園で育てた素材をふんだんに使った瓶詰商品として保存食を製造・販売しながらケータリングも行う。現在はアトリエで「フォー屋」を不定期でオープンしている。

フォー屋 @ pho.kyoto