埼玉・蕨駅徒歩1分に「こころ整体院 蕨院」が新規オープン ─ 全国125院・年間来院数80万人のこころ整体院グループ

株式会社givers

全国125院・海外2拠点に展開するこころ整体院グループ(https://seitai.co.jp/)（運営：株式会社givers／本社：東京都新宿区／代表取締役CEO：安藝 泰弘）は、2026年6月24日、埼玉県蕨市に「こころ整体院 蕨院」を新規オープンしました。JR京浜東北線・蕨駅から徒歩1分、お仕事帰りやお買い物帰りにも立ち寄りやすい駅前立地です。

蕨市は日本一面積が小さく人口密度の高いコンパクトな街として知られ、京浜東北線で上野・東京へ乗り換えなし、大宮駅まで約15分という通勤に便利な街です。蕨院は、通勤やデスクワークによる肩こり・腰痛、産後の骨盤矯正、姿勢の崩れなど、子育て世代から幅広い世代のご相談を想定しています。営業時間は平日19時40分まで、土・日・祝も営業します。

▼全国125院を展開するこころ整体院グループ公式サイト

https://seitai.co.jp/

ニュースの要点

蕨駅から徒歩1分・蕨エリアでの新規オープンについて

- こころ整体院グループが、2026年6月24日に埼玉県蕨市「こころ整体院 蕨院」を新規オープン（JR京浜東北線・蕨駅から徒歩1分）- 平日19時40分まで、土・日・祝も営業。お仕事帰り・お買い物帰りに立ち寄りやすい駅前立地- 通勤・デスクワークの肩こり・腰痛、産後の骨盤矯正、姿勢の崩れなど、子育て世代から幅広い世代に対応- AI姿勢分析で身体の状態を可視化し、独自のgiversメソッドGIFTで一人ひとりに合わせた施術を提案。初回全額返金保証・強引な勧誘なし- 運営は全国125院・海外2拠点・年間来院数約80万人、2026年で創業20周年のこころ整体院グループ

こころ整体院 蕨院は、JR京浜東北線・蕨駅から徒歩1分に位置し、商業施設が近く、お仕事帰りやお買い物のついでにも立ち寄りやすい駅前立地です。蕨駅周辺はもちろん、近隣エリアやお仕事帰りの方、遠方からのご来院も歓迎しています。

通勤・デスクワークによる肩こり・腰痛、長時間の電車通勤による首や腰の負担、産後の骨盤の歪み、スマホ・パソコンによる姿勢の崩れなど、幅広いお悩みを想定しています。こころ整体院グループは「判断を急がせない・依存させない・誠実である」という方針のもと、初回全額返金保証・強引な勧誘なしで運営しています。

こころ整体院 蕨院 オープン記念体験キャンペーンについて

こころ整体院 蕨院

2026年6月24日のオープンを記念し、オープン記念体験キャンペーンを開催します。AI姿勢分析で身体の状態を客観的に可視化したうえで、お一人おひとりの症状と生活習慣に合わせて施術プランを提案します。深層筋へのアプローチ・姿勢へのアプローチ・トリガーポイント施術などを組み合わせた独自のgiversメソッドGIFTを通常コースと同じ60分の施術内容で体験いただけます。参加条件・実施期間・予約方法などの詳細は、公式店舗ページをご覧ください。

※キャンペーンは予約枠が埋まり次第終了します。事前のWEB予約をお願いします。

giversメソッドGIFTとAI姿勢分析について

こころ整体院 蕨院では、グループ独自の身体メソッド「giversメソッドGIFT(https://seitai.co.jp/gift/)」と独自の姿勢評価システム「AI姿勢分析(https://seitai.co.jp/gift/)」を提供します。giversメソッドGIFTは、東亜大学との共同研究の成果を応用して開発・改良された独自メソッドです。AI姿勢分析は、来院時に身体の状態を客観的に可視化する仕組みで、年間来院数約80万人の蓄積データをもとに改良を続けています。

▼giversメソッドGIFTの詳細

https://seitai.co.jp/gift/(https://seitai.co.jp/gift/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=202606_warabi_open)

▼全院導入のAI姿勢分析の仕組み

https://seitai.co.jp/ai-posture/(https://seitai.co.jp/ai-posture/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=202606_warabi_open)

東亜大学との共同研究・国際学術誌『PLOS ONE』掲載について

東亜大学との共同研究の成果が、国際学術誌『PLOS ONE』に掲載されています。筆頭著者は当グループ代表取締役CEO 安藝 泰弘です。研究知見をメソッドの開発・改良に応用するアプローチで、エビデンスベースのヘルスケアを実践しています。

株式会社givers 代表取締役：安藝 泰弘

PLOS ONE掲載論文本文（東亜大学との共同研究）

https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0335268

東亜大学との共同研究・論文掲載の紹介（こころ整体院グループ）

https://seitai.co.jp/research(https://seitai.co.jp/research/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=202606_warabi_open)

代表取締役CEO 安藝 泰弘の経歴・研究実績（『PLOS ONE』筆頭著者）

https://seitai.co.jp/author/(https://seitai.co.jp/author/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=202606_warabi_open)

掲載誌:PLOS ONE(国際学術誌)

DOI:10.1371/journal.pone.0335268

発表年:2025年

筆頭著者:安藝 泰弘(株式会社givers代表取締役CEO／東亜大学大学院 人間科学研究科)

こころ整体院 蕨院概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/137287/table/48_1_1831640632911d662ba46639722f83cc.jpg?v=202606261252 ]

※本リリースのテキスト・図表は、出典明記の上、引用・転載自由（こころ整体院グループ調べ）です。

こころ整体院グループについて

こころ整体院グループ（運営：株式会社givers）は、「良い治療家を育てる」を理念に、整体院を全国125院、海外2拠点で展開しています。2006年2月の創業から2026年で20周年を迎え、年間来院数は約80万人にのぼります。初回全額返金保証・強引な勧誘なしの方針で運営し、独自メソッド「giversメソッドGIFT」とAI姿勢分析を全院に導入しています。なお、東亜大学との共同研究の成果は国際学術誌『PLOS ONE』に掲載されており、その知見をメソッドの開発・改良に応用しています。

こころ整体院グループ

▼こころ整体院グループ公式サイト

https://seitai.co.jp/

東亜大学との共同研究／国際学術誌『PLOS ONE』掲載／全国125院・海外2拠点・年間来院数80万人／創業20周年（2006年2月設立）

会社概要

画像・データの引用・転載について

- 会社名：株式会社givers（こころ整体院グループ）- 本社：〒160-0022 東京都新宿区新宿6丁目29番3号 新宿桑原ビル9階- 新宿御苑オフィス：〒160-0022 東京都新宿区新宿1丁目34番5号 Verde Vista新宿御苑 2階- 代表取締役CEO：安藝 泰弘- 設立：2006年2月14日（2026年で20周年）- 事業内容：整体院・整骨院の運営（全国125院＋海外2拠点）- URL：https://seitai.co.jp/

本リリースに含まれるテキスト・図表は、出典「こころ整体院グループ調べ」を明記の上、引用・転載自由です。店舗外観・施術風景などの画像・写真は提供可能ですので、お気軽にお問い合わせください。

お問い合わせ先

本リリースに関するお問い合わせは下記までお願いいたします。

株式会社givers（こころ整体院グループ）

マーケティング担当：塩野 正貴

mail：givers.marketing@givers.co.jp