小学生が夏休みに実験や工作にチャレンジ！東京電機大学と足立区教育委員会による毎年恒例の連携企画「科学・ものづくり体験教室」を開催

学校法人東京電機大学

東京電機大学（学長 射場本忠彦）は、足立区教育委員会との連携企画として、足立区内の小学5・6年生を対象に、「科学」と「ものづくり」がテーマの6コースから1つを選んで実験や工作にチャレンジする「科学・ものづくり体験教室」（定員あり（事前登録制）／参加無料）を「体験教室」（対面講座／小学5年生限定）と「オンデマンド配信」（動画配信）で開催します。

「体験教室」（開講：2コース）は、本学の東京千住キャンパスにて、8月4日(火)の1日限定で開講します。大学の先生や大学生と一緒に学んだ後に製作や実験にチャレンジします。

「オンデマンド配信」（開講：4コース）は、夏休み期間中（7月下旬～8月31日(月)）に配信する動画教材を見ながら自宅で取り組める講座です。自宅に届けられる専用のキットを使い、本学の教員や大学生が分かりやすく解説する動画教材を見ながら取り組めます。動画教材は配信期間中、いつでも、何度でも見られるので、子どもたちが自分のペースで進められます。

＜開催概要（予定）＞



・開催形式：体験教室（対面講座)、オンデマンド配信（動画配信）

［体験教室］

・開 催 日 時：8月4日(火) 10:30～12:00

・会 場：東京電機大学 東京千住キャンパス

（東京都足立区千住旭町5番 ＊北千住駅東口（電大口）徒歩1分）

・対 象：小学5年生（足立区内在住または在学）

・開講コース：2コース（科学：1コース／ものづくり：1コース）

・定 員：各コース20名（事前登録制）

［オンデマンド配信］

・配 信 期 間： 7月下旬～8月31日(月)

・対 象：小学5・6年生（足立区内在住または在学）

・開講コース：4コース（科学：1コース／ものづくり：3コース）

・定 員：30名または50名（コースにより異なる／事前登録制）

・専用キット：当選者の自宅に郵送

・参 加 費：無料

・申込方法：足立区公式ホームページ（下記URL）、または電話（問合せ先TEL）

＊全6コースから希望する1コースを選んで、お申し込みください

https://www.city.adachi.tokyo.jp/seshonen/kagaku-monodukuri.html

・申込締切：7月1日(水)

＊お申し込み多数の場合は抽選になります。

＊お申し込みのコースが集中した場合、希望のコース以外になることもあります。

・問合せ先：足立区青少年課

TEL：03-3880-5273（平日8:30～17:00）

＜開講コースの概要（全6コース）＞

[表: https://prtimes.jp/data/corp/128963/table/152_1_dfb001950d95c1f3a85e7b4213f04187.jpg?v=202606261252 ]

※「オンデマンド配信」の「体験時間」は、動画視聴・作業・乾燥などを含めたおおよその時間です。

＜「科学・ものづくり体験教室」について＞

「科学・ものづくり体験教室」は、子どもたちに科学やものづくりに興味を持ってもらうことを目的に2013年から開催しており、毎年多数の応募がある恒例の人気イベントです。2020年にはコースを選べる動画教材を夏休み期間中に配信する「オンデマンド配信」を開始。現在は、対面講座の「体験教室」と「オンデマンド配信」の2つの形式を組み合わせて実施しています。