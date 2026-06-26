DPVR、教育コンテンツパートナーSensible-VRと連携し、学校向けVR学習システムの展開を支援

Shanghai Lexiang Technology Co., Ltd

滋賀県に拠点を置く日本法人、Sensible-VR株式会社は、学校での本格導入に対応したVR学習システムを、世界各国の選定された教育販売パートナーおよび学校向けに展開開始することを発表します。

Sensible-VRは、教育のために特化して開発されたVR学習システムです。DPVRが提供する教育現場に適したVRヘッドセットの強みを最大限に活用し、安全性、プライバシー、オフライン利用、授業での使いやすさ、そして日本語にローカライズされた学習コンテンツを組み合わせています。

DPVRは、VRヘッドセットの開発・製造に加え、教育分野のコンテンツ制作会社との協業を通じて、学校・教育機関向けに「VRデバイス＋教育コンテンツ」を組み合わせたソリューション提案を進めています。

DPVRの役割は、単にVRハードウェアを販売することにとどまりません。コンテンツパートナーの事業内容や導入先の教育現場に合わせて、外観ロゴ、起動画面、UI、ファームウェア、アプリ連携、端末管理、出荷時設定などを柔軟に調整し、各コンテンツ制作会社に最適化された専用VRソリューションの構築を支援します。

今回のSensible-VRとの取り組みも、DPVRが持つ教育向けVRデバイスの開発・量産・カスタマイズ力と、Sensible-VRが持つ学校向け学習コンテンツを組み合わせることで、学校が導入しやすい教育VRパッケージとして展開するものです。DPVRは今後も、教育コンテンツ制作会社と連携し、パートナーが自社ブランドの教育VRサービスとして「VR＋コンテンツ」を販売・展開できる体制づくりを支援してまいります。

Sensible-VRにとって、ハードウェアの選定は単なるスペックや価格の問題ではありません。教育現場に対して、責任を持って導入できるかどうかが最も重要でした。

Sensible-VR創業者のDave Dolanは、次のように述べています。

「学校に必要なのは、安全で、プライバシーを守り、実用的で、学びのために設計されたVRです。私は長年、教育現場にVRを届けてきました。その経験から、DPVRは主要メーカーの中で、教育用途に最も適したヘッドセット基盤を提供していると考えています。不要なソーシャルメディア接続、前面カメラ、視線追跡、手の追跡、身体の追跡を必要とせず、児童・生徒の行動データや生体情報を収集しなくても、教育用VRは成立します。」

日本の教育現場から生まれた、世界に向けた学習システム

Sensible-VRは、海外製品をそのまま学校に販売する企業ではありません。滋賀県に拠点を置く日本法人として、日本の教育現場の現実を踏まえながら、世界の学校にも展開できるVR学習システムを開発しています。

限られた教師の時間、安全な教室運用、生徒のプライバシー、簡単な端末管理、そしてインターネット接続に依存しない安定した学習環境。これらは、日本の学校にとっても、世界中の学校にとっても重要な条件です。

また、Sensible-VRの学習コンテンツは日本語へのローカライズも進められており、日本の学校が生徒に適した言語と形式で没入型学習を活用できるよう設計されています。

ゲーム用ではなく、学校のためのVR

現在市場にある多くのVRヘッドセットは、もともとゲーム、エンターテインメント、または高度な業務シミュレーション向けに設計されています。こうした機器には、ルームスケール移動、複雑なトラッキング、オンラインアカウント、頻繁なアップデート、ソーシャルプラットフォーム連携など、学校現場では不要、または負担になり得る要素が含まれることがあります。

Sensible-VRは、これとは異なる考え方で設計されています。

Sensible-VRの学習体験は、短時間で集中できる3 DoF型のVR学習を中心としています。児童・生徒は、教室内を歩き回る必要はなく、複雑な身体操作も必要ありません。座って回転できる椅子を使う、またはその場に立って安全に向きを変えるだけで学習できます。

これにより、教師の管理負担を軽減し、けがや物損のリスクを最小限に抑え、特別なVR専用教室や広い空間を用意しなくても、通常の学校環境でVRを活用できます。

プライバシーファーストの設計

Sensible-VRは、児童・生徒の不要なデータ収集を避けながら、没入型学習の価値を学校に届けるために設計されています。

Sensible-VRの利用にソーシャルメディアアカウントは必要ありません。学習システムはオフラインで利用できます。前面カメラ、視線追跡、手の追跡、身体の追跡を必要としません。学習を行うために、児童・生徒の行動データや生体情報を分析する必要はありません。

Sensible-VRにとって、プライバシーは後から追加する機能ではありません。最初から設計の中心にある考え方です。

教育において問うべきことは、「どれだけ多くの児童・生徒データを収集できるか」ではありません。

本当に問うべきことは、「その授業に、そのデータは本当に必要なのか」です。

多くの学習において、その答えは「必要ない」です。

完全オフラインで音声認識を行う英語学習

Sensible-VRの大きな特長の一つが、英語学習コンテンツです。

Sensible-VRのELLコンテンツでは、生徒が没入型の場面の中で英語を練習し、音声認識を使って発話練習を行うことができます。さらに重要なのは、この音声認識が完全にオフラインで動作することです。

これは、日本の英語学習者にとって非常に大きな意味を持ちます。

1989年から日本で語学教育に携わってきたSensible-VR創業者のDave Dolanは、次のように述べています。

「日本の学習者にとって、英語を声に出して練習することは非常に難しい部分です。理解はできても、人前で話すことに自信を持てない生徒は少なくありません。VRは、恥ずかしさや周囲の目を気にせず、一人で安心して発話練習ができる環境を作ります。そして本当に画期的なのは、その音声認識が完全にオフラインで動くことです。そこに大きな価値があります。」

クラウド接続や外部サーバーに依存せずに発話練習ができることで、Sensible-VRは英語学習をより安全に、より実用的に、そしてより多くの学校で活用できるものにします。

日本国内外の学校に向けたオフライン対応

Sensible-VRは、実際の学校導入を前提に設計されています。インターネット環境が不安定、低速、高額、または政策上制限されている地域でも利用できることを重視しています。

学習コンテンツは端末内に保存でき、ストリーミングや常時接続を必要としません。これは、日本の学校、地方校、離島・山間部の学校、発展途上地域、特別支援教育、そして安定したICT運用を求めるすべての学校にとって重要です。

学校は、意味のあるVR授業を行うために、完璧なWi-Fi環境、繰り返しのログイン、クラウドストリーミング、外部プラットフォームに依存する必要はありません。

ヘッドセットではなく、完成された教育システム

Sensible-VRは、単なるヘッドセット販売ではありません。学校向けに設計された完成型のVR学習システムです。

Sensible-VRには、以下が含まれます。

・ 教育用途に適したプライバシーファーストのVRヘッドセット

・ 授業で使いやすい短時間・集中型の学習モジュール

・ 日本語にローカライズされた学習コンテンツ

・ インターネット不要のオフライン運用

・ 完全オフライン音声認識に対応した英語学習

・ 理科、環境学習、金融リテラシー、テクノロジー、工学、英語学習、キャリア教育、歴史、地理、ウェルネスなどを含む拡張可能なコンテンツライブラリ

・ 学校導入を想定したシンプルな運用モデル

・ 地域、国、学校ネットワーク単位で展開できるスケーラブルな設計

Sensible-VRの目的は、児童・生徒をできるだけ長くVRの中に留めることではありません。学習効果が最も高まる場面で、適切な時間、適切な方法でVRを使うことです。

世界の選定販売パートナーへ評価機を提供開始

Sensible-VRは現在、世界各国の選定された販売代理店、教育ディストリビューター、学校関係者に向けて、評価用ヘッドセットの提供を開始する準備を進めています。

Sensible-VRが求めているのは、教育VRが安全で、実用的で、拡張可能で、学校にとって導入しやすいものでなければならないと理解しているパートナーです。特に、K-12教育、地方・地域教育、特別支援教育、英語学習、教員研修、自治体・政府系教育プログラムに関わるパートナーとの連携を重視しています。

Dolanは次のように述べています。

「学校は、これ以上複雑なテクノロジーの負担を必要としていません。学校が必要としているのは、確実に動作し、教師が信頼でき、児童・生徒を尊重し、教室を実験場にしなくても導入できるシステムです。」

滋賀から、日本へ。そして世界の教室へ

DPVRについて

DPVRは、VRヘッドセットおよびXR関連ソリューションの開発・製造を行うテクノロジーカンパニーです。教育、医療、産業トレーニング、エンターテインメントなど幅広い分野に向けて、法人利用を想定したVRデバイスと導入支援を提供しています。

教育分野においてDPVRは、ハードウェア単体の販売だけでなく、Sensible-VRのような教育コンテンツ制作会社との協業を重視しています。DPVRは、外観ロゴ、パッケージ、起動設定、ファームウェア、ホーム画面、アプリのプリインストール、MDM・端末管理、ネットワーク制限、オフライン運用など、導入先の学校やコンテンツ事業者の要件に応じたカスタマイズに対応します。

これにより、教育コンテンツ制作会社は、自社の学習コンテンツとDPVRのVRデバイスを組み合わせ、独自ブランドの教育VRパッケージとして学校・自治体・販売代理店に提案しやすくなります。DPVRは、製品供給、技術サポート、カスタマイズ、量産、販売面での協力を通じて、パートナー企業が「VR＋教育コンテンツ」の価値を市場に届けることを支援します。

DPVRは今後も、教育現場に適した安定性、扱いやすさ、プライバシーへの配慮を備えたVRデバイスと、質の高い教育コンテンツを組み合わせることで、より多くの学校で没入型学習を導入できる環境づくりを推進してまいります。

Sensible-VRは、滋賀県に拠点を置く日本法人として、質の高い没入型学習をより多くの学校に届けることを目指しています。

DPVRが持つ教育現場に適したVRヘッドセットの強みを活用し、Sensible-VRの教育ファーストのシステム設計、日本語ローカライズ、オフライン運用、プライバシーファーストの思想を組み合わせることで、Sensible-VRはデモ段階から学校導入へ進む準備が整いました。

Sensible-VRの評価、販売パートナー制度、学校導入に関心のある教育機関・販売代理店からの問い合わせを受け付けています。

お問い合わせ

DPVR APAC Sales Manager／日本市場担当：劉 伝繒（Liu Chuanxin）

メール：chuanxin@dpvr.com

電話：+86 13262271207

X：https://x.com/DpvrJapan

https://www.dpvr.com/en/sensible-vr/

Sensible-VR Founder：Dave Dolan

メール：Dave@sensible-vr.com