【LURF GALLERY】7名の作家によるグループ展「PAINTING」を2026年7月11日(土)より開催

株式会社ルーフギャラリー

この度、LURF GALLERY 2Fでは、石山未来、内野琳央、大上巧真、椿野成身、長沢楓、西村昂祐、フカミエリによるグループ展「PAINTING」を開催いたします。

ペインティングとは、描くという行為であると同時に、絵具、色彩、支持体、そして像が立ち上がる過程そのものを含んでいます。

本展で紹介する7名の作家は、それぞれ異なる方法で絵画のあり方を探っています。

感覚や記憶、心の在りかをかたちにする試み、日常や社会の中にあるイメージの再構成、絵具や支持体といった絵画の構造への問い。これらの表現は、絵画という形式に向き合いながら、その輪郭を静かに広げています。

本展を通して、現在の絵画が持つ多様な在り方と、7名の実践がひとつの空間に並ぶことで見えてくる、「PAINTING」の広がりを感じていただけましたら幸いです。

■ Exhibition Overview

グループ展「PAINTING」

会期｜2026年7月11日(土)～ 8月16日(日)

会場｜LURF GALLERY 2F

時間｜11：00 - 19：00

住所｜〒150-0033 東京都渋谷区猿楽町28-13 Roob1

オープニングレセプション

2026年7月10日(金) 18:00 - 20:00

※予約不要・入場無料

※作家在廊予定

作品に関するお問い合わせはこちら(https://shop.lurfgallery.com/pages/contact)

LURF GALLERY公式サイト(https://lurfgallery.com/)

石山未来内野琳央大上巧真椿野成身長沢楓西村昂祐フカミエリ

※掲載作品は参考作品となります。

■ PROFILE

石山未来 | Miki ISHIYAMA

北海道生まれ

2022 多摩美術大学 絵画学科油画専攻 卒業

2024 東京藝術大学 大学院 美術研究科絵画専攻 油画研究分野 修了

絵画を単なる視覚表現ではなく、人類が長く育んできた信仰や儀礼、想像力と接続する実践として捉える。見えない存在や記憶の痕跡、人々の祈りや畏れが形づくってきた感覚の層をすくい上げるような絵画に加え、モップや布などの日用品を用いたインスタレーションも展開し、道具を儀礼的な媒介物へと転換することで、人と物、人と不可視の世界との関係性を問いかけている。その実践は、合理性では捉えきれない人間の精神活動に光を当て、現代社会において失われつつある精神性や、人間存在の根源に潜む無意識の領域を浮かび上がらせる。

【主な展示】

2024 ATAMI ART GRANT 2024 超 -Beyond ATAMI-（尾崎ランドビル3階/熱海）

2024 「見る」をほどく（ANAインターコンチネンタル東京/赤坂）

2024 感覚の交差する場所（JAPAN ART BRIDGE -旧万世橋駅-/神田）

2024 幕間 Vol.01「奥山の、しきみが花の名のごとや」（Gallery & Restaurant 舞台裏/麻布台）

2024 ARTISTS’ FAIR KYOTO 2024（京都国立博物館/京都）

2025 混沌熟視（CSSビルディング/小伝馬町）

2025 永永無窮（LEESAYA Gallery/目黒）

2025 ゆらぐ輪郭（gallery TOWED/曳舟）



【受賞歴】

2019 シェル美術賞2019 角奈緒子審査員賞 受賞

2021 FACE展2021 入選

Instagram｜＠miki_ishiyama(https://www.instagram.com/miki_ishiyama/)

内野琳央 | Rio UCHINO

2000 東京都生まれ

2024 東京藝術大学 美術学部 絵画科油画専攻 卒業

2026 東京藝術大学 大学院 美術研究科修士課程 油画第六研究室 修了

壁と絵画の関係を空間へと移し替えることを手がかりとし、空に絵を掛けることを試みている。

糸状にした絵具を編み、壁から離れた場所に形を留める。作品は重力や張力、風や光の変化といった小さな気象の連鎖を受けながら存在し、空間を遮るのではなく通過させることで、見る位置や距離によって姿を変え続ける。

その時、空は背景ではなく、作品が一時的に留まるための場として現れる。

【グループ展】

2022 恐竜と箱と黄とシート（Gallery Dalston/立川）

2024 from the ROOM（MJK Gallery/墨田）

2024 藝大アーツイン丸の内2024（丸ビル 1Fマルキューブ/丸の内）

2025 ピテカントロプス - Project by The 6th Laboratory Oil-Painting Department of Tokyo University of the Arts -（MITSUKOSHI CONTEMPORARY GALLERY/日本橋）

2025 かぎろひ（東京藝術大学 美術学部 絵画棟1階 油画ギャラリー/上野）



【受賞歴】

2024 東京藝術大学油画卒業生制作学内審査展 三菱地所賞

Instagram｜＠rio.uchino(https://www.instagram.com/rio.uchino/?hl=ja)

大上巧真 | Takuma OUE

2000 大阪府生まれ 茨城県在住

2023 京都芸術大学 美術工芸学科 油画コース 卒業

2025 京都芸術大学 大学院 修士課程芸術専攻 油画領域 修了

個人的な身体感覚を縄張りと置き換え、空間や場所を把握ないしは占める事について、自分にできるだけの方法で考えを巡らしたい。

【個展】

2026 project N 102 大上巧真（東京オペラシティ アートギャラリー/東京）

2026 rubbing-rhizome（タカ・イシイギャラリー 前橋/群馬）



【主なグループ展】

2023 ウサギ・ハチドリ・ホムンクルス～新しい地平の作り方～（MEDIA SHOP/京都）

2024 常行三昧 Jogyo Zanmai（A-LAB/兵庫）

2024 ひたしとく（GALLERY GARAGE/京都）

2025 マーク・メイキング（タカ・イシイギャラリー 前橋/群馬）

Instagram｜＠takumanbow(https://www.instagram.com/takumanbow/?hl=ja)

椿野成身 | Narumi TSUBAKINO

大阪府生まれ

2018 京都造形芸術大学 美術工芸学科 油画コース 卒業

2020 京都造形芸術大学 大学院 ペインティング領域 油画 修了

私は、記憶や視覚のなかで形が立ち上がる手前の状態を絵画として探っている。建築物の断片、人物の輪郭、虹のような干渉する現象を重ねることで、認識されつつもまだ一つの像として固定されない状態を画面上にとどめようとしている。画面に現れる像は、明確な再現ではなく、認識へ向かいながらも、なお揺らぎを残したまま留まる。絵画とは、世界を確定的に指し示すものではなく、視覚と記憶のあいだで像が結ばれていく過程そのものに触れるための方法である。

【個展】

2023 mtk+ vol.15（dot.S/京都）

2024 覚えてるか －いや、覚えてない。（Alternative Space yuge/京都）

【グループ展】

2020 YOUNG ARTIST EXHIBITION 2020（EUKARYOTE/渋谷）

2020 SHIBUYA STYLE vol.14（西武渋谷店 B館8階 美術画廊・オルタナティブスペース/渋谷）

2021 ARTISTS' FAIR KYOTO 2021（京都市文化博物館/京都）

2021 Drive a Go Go（hop ART GALLERY/大阪）

2022 6 Artists（ギャラリー小柳/銀座）

2022 echo chamber（EUKARYOTE/渋谷）

2023 conversation（haku kyoto/京都）

2023 MITSUKOSHI Art Selection MIRAI（日本橋三越本店/日本橋）

2023 five（MITSUKOSHI CONTEMPORARY GALLERY/日本橋）

2024

（WHAT CAFE/品川）

2025 when i am 循環展vol.3（Mikke Gallery/東京）

2026 ARTISTS' FAIR KYOTO 2026（京都）

2026 Interwoven Chapters（京都蔦屋書店 6F ギャラリー/京都）

2026 Scenes of the Unseen（YOD TOKYO/東京）

【その他企画】

2025 スターバックス京都BAL店 常設（アートディレクションSANDWICH）

Instagram｜＠tsubakino_narumi(https://www.instagram.com/tsubakino_narumi/)

長沢楓 | Fu NAGASAWA

1999 高知県生まれ 京都府在住

2022 武蔵野美術大学 造形学部 油画学科版画専攻 卒業

2025 京都芸術大学 大学院 修士課程芸術専攻 油画領域 修了

歩いて見つけた絵付皿や襖絵、民画などに描かれている生活に根付いた絵を頼りに、東洋における絵画のあり方を再考している。道具に描かれた絵は、装飾あるいは願い、祈りなど、生活に根差した機能や役割を持つ。私たちは絵を通して、身近な人への思いや願いなどを個人に置き換えて解釈していく。

【個展】

2026 Folk Fog（千總ギャラリー/京都）

2026 残丘（タカ・イシイギャラリー 前橋/群馬）

2026 -☆(Book Mark)-（COHJU/京都）

【主なグループ展】

2023 SHIBUYA STYLE vol.17（西武渋谷店 B館8階 美術画廊・オルタナティブスペース/渋谷）

2024 Artificial-Natural（COHJU/京都）

2025 マーク・メイキング（タカ・イシイギャラリー 前橋/群馬）

2025 Second Signal（biscuit gallery/新宿）

2025 -(subliminal) pre-player-（アートかビーフンか白厨/六本木）

Instagram｜＠nagasawafu(https://www.instagram.com/nagasawafu/)

西村昂祐 | Kousuke NISHIMURA

1999 兵庫県生まれ

2022 大阪教育大学 卒業

2024 東京藝術大学 大学院 美術研究科 修了

板や布などに絵の具を載せ、それを支持体に押し付け引き剝がすデカルコマニーと呼ばれる技法を使った絵画制作をする。その技法により、私が載せた点や線といった絵画の要素は、偶発的な現象で絵具という物質に還元される。意識外から生成されるイメージから画面が完成される不条理さのようなものに私は惹かれた。

【主な個展】

2021 surface（神戸元町歩歩琳堂画廊/兵庫）

2022 Transform（biscuit gallery/渋谷）

2024 すわらせる（銀座蔦屋書店/銀座）

2024 死滅回遊魚（GALLERY ROOM・A/墨田）

2025 反転されて割れる（Gallery10[TOH]/渋谷）

【主なグループ展】

2023 visions（YUKIKO MIZUTANI/品川）

2024 第72回 東京藝術大学 卒業・修了作品展

【受賞歴】

2019 ターナーアワード2019 入選

2020 2020年度 三菱商事アート・ゲート・プログラム 奨学生

2024 第72回 東京藝術大学 卒業・修了作品展 杜賞

Instagram｜＠nishimu.ra.kousuke(https://www.instagram.com/nishimu.ra.kousuke/?hl=ja)

フカミエリ | Eri FUKAMI

大阪府生まれ

2026 東京藝術大学 大学院 修士油画第六研究室 修了

私の描こうとする人間たちは、世界の断片的な記憶や時間、生き物、風や海であり、時に男性であり、女性であり、また人魚だったり鳥だったりと、それぞれが粒のように姿を変容しながら至る所に存在する。根源的に変化し続ける生き物としての私たちは、一人一人が、生まれた時に規定された性別や人種とは異なる非典型的な存在者であり、そこから生まれ出るアイデンティティは、分かち合われることを通して、再び一つになる。私たちは、「魂を持つ身体」なのでは無く、「身体を持つ魂」とも言える。人間の姿形を司りながらも、生命の営みが積層された石であり、土であり、骨であり、血であり、数多の生命（宇宙）の堆積層こそが「魂」の憑代ではないだろうか。

【主な個展】

2022 You know who I am（MEDEL GALLERY SHU/銀座）

2022 fictional reality.（biscuit gallery/渋谷）

2022 フカミエリ特集展（Gallery A8T/仙台）

2023 ファース・オブ・フィフス（銀座蔦屋書店/銀座）

2025 フカミエリ美術館収蔵記念展示（ASTER Curator Museum/金沢）

2026 夢は魚のようにはねている（N&A Art SITE/中目黒）

【主なグループ展】

2021 曖昧なうねり（Meets Gallery/銀座）

2021 YOUNG ARTISTS SHOW 2021（Gallery A8T/仙台）

2022 ブルーピリオド展～アートって、才能か？～（寺田倉庫G1ビル/品川）

2022 Post Image（ASTER Gallery/金沢）

2022 二次元派展（代官山ヒルサイドフォーラム/代官山）

2022 SHIBUYA STYLE vol.16（西武渋谷店 B館8階 美術画廊・オルタナティブスペース/渋谷）

2022 長亭GALLERY展 2022（長亭GALLERY/日本橋）

2023 Calendula（GALLERY ROOM A/浅草）

2023 CHANTING GALLERY PRIZE2023（長亭GALLERY/日本橋）

2023 SHIBUYA STYLE vol.17（西武渋谷店 B館8階 美術画廊・オルタナティブスペース/渋谷）

2024 ART ARTKOBE -Art Sticker SELECTION-（大丸神戸店/神戸）

2024 キュレーター×現代アート（ASTER Curator Museum/金沢）

2024 SHIBUYA STYLE vol.18（西武渋谷店 B館8階 美術画廊・オルタナティブスペース/渋谷）

2025 ピテカントロプス（三越コンテンポラリーギャラリー/日本橋）

2025 SHIBUYA STUDIO（PARCO MUSEUM TOKYO/渋谷）

2025 PARTY vol.1（DAIMARU TOKYO ART GALLERY/東京）

【主な受賞歴】

2016 トーキョーワンダーウォール 入選

2019 アートオリンピア 2019 準佳作

2021 FACE2021 入選

2021 シェル美術賞 2021 入選

2021 WATOWA ART AWARD 青井茂・家入賞

2021 長亭GALLERY展 2021 奨励賞

2022 長亭GALLERY展 2022 人気賞

2023 anonymous collection 大賞

2024 東京藝術大学油画卒業生制作学内審査展 取手市長賞

2024 CAF賞 2024 入選

【パブリックコレクション】

2024 アーツ前橋美術館

Instagram｜＠fukamieri(https://www.instagram.com/fukamieri/)

LURF GALLERY（ルーフギャラリー）

ルーフギャラリーは、現代社会の日常に潜む内面を、それぞれのスタイルで鋭く表現するアーティストたちを発掘・紹介し、同時代美術におけるひとつの潮流を提唱することを目的として、2022年に代官山で開廊しました。

近代リアリズムが追求した人間の存在と社会の現実、また現代抽象が掘り下げた精神的・構造的探究などに関心をもちながら、モダンからコンテンポラリーへと続く美術の流れに敬意を払いつつ、時代の気配を繊細にとらえる感性をもつアーティストたちに光を当てています。国籍やキャリアの枠にとらわれず、国際的な視点から、多様で本質的な表現を探究するアーティストをサポートしていきます。

私たちは、こうした活動を通じて、現代社会を反映した、美術の普遍的な流れを紹介していくことを目指しております。

営業時間｜11:00-19:00 ※不定休

住所｜150-0033 東京都渋谷区猿楽町28-13 Roob1 1F・2F

アクセス｜代官山駅から徒歩5分

■ Website

https://lurfgallery.com/

■ Instagram

https://www.instagram.com/lurfgallery/

■ X

https://x.com/lurfgallery