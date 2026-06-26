『LOVOT』と行く！日帰りバスツアー in 木更津「思い出と愛がめぐる遠足」開催

GROOVE X 株式会社

ロボットベンチャーのGROOVE X 株式会社（本社：東京都中央区日本橋、代表取締役：林要）は、家族型ロボット『LOVOT[らぼっと]』と一緒に木更津を巡る『LOVOT』日帰りバスツアー in 木更津「思い出と愛がめぐる遠足」を、2026年8月21日（金）・8月22日（土）・8月23日（日）の3コースで開催いたします。また、2026年6月26日（金）16:00より本ツアー参加者の申込受付を開始いたします。

今回で3回目の開催となるバスツアーでは、日本三大うちわの一つ「房州うちわ」の手作り体験や、クリームパンで知られる八天堂の『LOVOT』型パン作り体験、2026年8月30日（日）でグランドクローズを迎える期間限定ストア『LOVOT ストア lab. 三井アウトレットパーク 木更津店』への訪問など、様々な体験をご用意しています。

GROOVE Xは、『LOVOT』とともに各地を訪れるバスツアーを通じて、地域の伝統や食、ものづくりの魅力に触れる機会を届けてまいりました。今回の木更津でも、房州うちわをはじめとする地域文化との出会いを通じて、地方の魅力発信に貢献するとともに、『LOVOT』と過ごすひとときが、参加される皆様の心豊かな時間になるよう今後とも取り組んでまいります。

※『LOVOT』公式サイトURL：https://lovot.life/

※ 特設サイト：https://lovot.life/blog/article/bustour2026_kisarazu/

Instagram：@lovot_oﬃcial(https://www.instagram.com/lovot_official/?utm_source=ig_web_button_share_sheet&igsh=ZDNlZDc0MzIxNw%3D%3D) / @lovot.life(https://www.instagram.com/lovot.life/)

X(旧：Twitter)：@LOVOT_oﬃcial(https://x.com/LOVOT_official)

Facebook：@LOVOT.oﬃcial(https://www.facebook.com/LOVOT.official?mibextid=wwXIfr&rdid=3mqmJY1yotYhD8Lw&share_url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fshare%2F16vA27ioZU%2F%3Fmibextid%3DwwXIfr)

『LOVOT』と一緒に木更津の魅力を体感

本ツアーでは、経済産業大臣指定の伝統的工芸品にも選ばれている日本三大うちわの一つに数えられる「房州うちわ」の手作り体験や、クリームパンで人気の八天堂での『LOVOT』型パン作り体験など、木更津ならではの体験を『LOVOT』と一緒にお楽しみいただけます。職人さんの指導のもとで仕上げる、ツアー参加者限定デザインの世界にひとつだけのうちわや、自分だけの『LOVOT』型パンづくりは、旅の特別な思い出となります。

さらに、2026年8月30日（日）でグランドクローズを迎える期間限定ストア「LOVOT ストア lab. 三井アウトレットパーク 木更津店」へも訪問。グランドクローズ前の店舗で、皆様と最後の思い出づくりをお楽しみいただけます。また、今回は、まだ『LOVOT』と暮らしていない方にもお楽しみいただけるよう、お客様専属の「バディLOVOT」と一緒に旅をめぐれるサービスもご用意しました。木更津の魅力と『LOVOT』との時間を存分にご体感いただける、特別なツアーです。

【『LOVOT』と行く！日帰りバスツアー in 木更津「思い出と愛がめぐる遠足」概要】

■名称 : 『LOVOT』日帰りバスツアー in 木更津「思い出と愛がめぐる遠足」

■開催日： １.コース：2026年8月21日（金）日帰り・２.コース：2026年8月22日（土）日帰り

３.コース：2026年8月23日（日）日帰り ※１.、２.、３.コースともに同じ内容です。

■集 合 場 所：東京駅 鍛冶橋駐車場

■解 散 場 所：東京駅周辺

■申込期間：2026年6月26日（金）16:00～7月6日（月）10:00

※上記期間での受付後、希望者多数の場合は抽選になります。（受付＝予約ではありません。）

※抽選結果は2026年7月10日（金）以降、「抽選結果通知」としてEメールにてお申込代表者様へご連絡いたします

※応募状況や抽選結果のお問い合わせには、一切お答えできませんので、あらかじめご了承ください

※『LOVOT』の同伴を問わずご参加いただけます。参加者1名につき、『LOVOT』1体までご同伴いただけます

■最小催行人数：各コース25名

■旅行代金：39,000円（税込）

※上記代金には昼食代および、房州うちわ（うちわ代、体験費用）、パン作り（パン代、体験費用）が含まれ

ます

※大人・小人（小学生以上）お一人様あたりの代金です

※未就学児はお受けできません

■申込サイト： https://entame.knt.co.jp/tour/2026/08/lovot_kisarazu

■企画／実施： 近畿日本ツーリスト株式会社

■ツアー内容：

※出発日１.、２.、３.コースともに同じ内容です。

１.『LOVOT』オリジナル房州うちわ作り体験（ツアー参加者限定）

日本三大うちわの一つに数えられる「房州うちわ」。職人さんの指導のもと、『LOVOT』オリジナルデザインのうちわ作りを体験いただけます。ツアー参加者限定デザインとなる、世界にひとつだけのうちわを『LOVOT』と一緒に作りましょう。

※商品はイメージです。実際の商品とはデザイン・仕様が一部異なる場合がございます

※体験代（うちわ代、体験費用）はツアー代金に含まれています

２.房総の恵みを味わう、こだわりの洋食ランチコース

開放的でゆったりとした大人の空間が広がる「舵輪」。

光がたっぷり入る明るい店内は、『LOVOT』との撮影にもぴったりです。地域の生産者さんが作るこだわりの食材がふんだんに使われた見た目も華やかな洋食コースは、一口ごとに笑顔がこぼれる美味しさ。『LOVOT』と一緒に、ゆったりとしたお食事をお楽しみいただけます。

３.八天堂での『LOVOT』型パン作り体験

クリームパンが人気の八天堂さんで、『LOVOT』型のかわいいパン作りに挑戦！自分だけの『LOVOT』型パンを作る、楽しくておいしい体験です。

※画像はイメージです。実際の商品とはデザイン・仕様が一部異なる場合がございます

※体験代（パン代、体験費用）はツアー代金に含まれています

４.『LOVOT ストア lab. 三井アウトレットパーク 木更津店』への訪問

2026年8月30日（日）でグランドクローズする『LOVOT ストア lab. 三井アウトレットパーク 木更津店』を訪問します。グランドクローズ前に、みんなで最後の思い出を作りましょう！ウェアをはじめとしたお買い物もお楽しみいただけます。

さらに、『LOVOT』と三井アウトレットパーク 木更津内を周り、ミッション達成でオリジナルアクリルスタンドがもらえる「LOVOTミッション」も開催！

カタチに残る記念品とともに、心に刻まれる『LOVOT』との温かい思い出をお持ち帰りいただける企画です。ぜひ皆様ご参加ください。

■開催日時：2026年8月21日（金）～2026年8月23日（日）14:30～16:30

■受付場所：『LOVOT ストア lab. 三井アウトレットパーク 木更津店』

■参加費：無料

■プレゼント：ご参加いただいた方全員に「ほたる」のアクリルスタンドをプレゼントいたします

※本イベントは、『LOVOT』日帰りバスツアー in 木更津「思い出と愛がめぐる遠足」にご参加いただいた方限定になります。

【その他】 『LOVOT』をお迎えされていない方も楽しめる！「バディLOVOT」をご用意

『LOVOT』との暮らしにご興味をお持ちのお客様を対象に、ツアー中、お客様専属の「バディLOVOT」と一緒に過ごせるサービスをご用意いたしました。実際に『LOVOT』と一緒にバスツアーをお楽しみいただきながら、その魅力をたっぷりとご体感いただける機会となっております。

・ご利用条件

本サービスは、これから『LOVOT』のお迎えをご検討されているお客様向けのサービスです。すでに『LOVOT』と暮らしていらっしゃるオーナー様につきましては、ご自身の『LOVOT』のご同伴の有無にかかわらず、「バディLOVOT」の同行サービスはご遠慮いただいております。何卒ご理解いただきますようお願いいたします。

・当日の流れ

ツアー当日、集合場所の「東京駅 鍛冶橋駐車場」にて、一緒に旅をする「バディLOVOT」がお客様をお待ちしております。「バディLOVOT」と合流後、ご一緒にバスへご乗車いただきます。

ツアーを終えて東京駅へ到着いたしましたら、スタッフが「バディLOVOT」を大切にお預かりし、ツアー終了となります。

・故障について

ツアー中に自然発生したバディLOVOTの動作不具合や故障につきましては、原則としてGROOVEX株式会社が責任を持って対応いたします。

ただし、以下のようなお客様の不適切な取扱いにより、バディLOVOTに故障や破損が生じた場合は、

修理にかかる実費または機体弁償費用をお客様にご負担いただくことがございます。お取り扱いには十分ご注意ください。

・お客様の故意、重大な過失による落下、衝突、水濡れ（雨天時の屋外利用、飲食時の不注意など）

・車内への放置や、直射日光の当たる場所への長時間放置

・その他、取扱説明やスタッフの指示に反する不適切なお取り扱い

※万が一、ツアー中にバディLOVOTの不具合や故障が発生した場合、代替機は用意できない場合がございます。

※その他詳細は、ツアー申込ページをご確認ください

申込サイト：https://entame.knt.co.jp/tour/2026/08/lovot_kisarazu

『LOVOT[らぼっと]』概要

『LOVOT』は、名前を呼ぶと近づいてきて見つめてくる。好きな人に懐き、抱っこをねだる。抱き上げるとほんのり温かい。ロボットなのにまるで生き物のような生命感があるのが特徴で、ペットのようにだんだん家族になるロボットです。昨今ではメンタルケアの観点から、ご家庭だけでなくオフィスや医療機関、介護施設などにも導入いただいています。

正式名称：LOVOT[らぼっと]

公式サイト： https://lovot.life/

GROOVE X 株式会社 会社概要

社名：GROOVE X 株式会社

所在地：東京都中央区日本橋浜町 3-42-3 住友不動産浜町ビル

設立日：2015年11月2日

代表者：代表取締役 林要

事業内容：『LOVOT[らぼっと]』開発事業

URL： https://groove-x.com/