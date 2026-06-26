ダイナミックプラス、「ホテル・レストラン・ショー＆FOODEX JAPAN in 関西 2026」に出展

ダイナミックプラス株式会社「ホテル・レストラン・ショー＆FOODEX JAPAN in 関西 2026」出展のお知らせ

ダイナミックプラス株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役：平田 英人、以下「当社」）は、2026年7月22日（水）～24日（金）にインテックス大阪で開催される「第18回 ホテル・レストラン・ショー＆FOODEX JAPAN in 関西 2026」に出展いたします。

当社ブースでは、宿泊施設向けマーケット情報自動収集・需要予測サービス「D-cast」と宿泊施設向けレベニューマネジメントシステム「D+」を紹介します。

宿泊施設の経営者様、レベニューマネジメントご担当者様、料金運用に携わるご担当者様に向けて、価格判断・需要予測・料金運用の効率化に関するご相談をお受けするほか、各サービスの活用イメージをご案内いたします。

事前登録はこちら :https://www.ult-thunder.jp/kansai-exhibition-2026/visitor/introduce/FH1080/fill事前登録なら入場料5,000円が無料になります

◆宿泊施設向けマーケット情報自動収集・需要予測サービス「D-cast」

D-castについて

「D-cast」は、宿泊施設の料金設定に必要なマーケット情報の収集と需要予測を支援するサービスです。

競合施設の販売価格や周辺イベント情報などを自動で収集し、対象エリアの需要レベルとあわせて可視化します。価格判断に必要な情報を一元的に確認できるため、日々の情報収集にかかる負担を軽減します。

サービスサイト：https://www.service-dplus.com/d-cast

◆宿泊施設向けマーケット情報自動収集・需要予測サービス「D-cast」

D+について

「D+」は、宿泊施設における価格調整や販売判断を、データをもとに支援するレベニューマネジメントシステムです。

過去の販売実績や日々のオンハンドデータなどを活用し、施設ごとに構築したAIモデルによる価格算出や、判断根拠の可視化を通じて、日々の価格判断を行いやすい環境づくりと収益改善を支援します。

サービスサイト：https://www.service-dplus.com/

無料事前登録はこちら :https://www.ult-thunder.jp/kansai-exhibition-2026/visitor/introduce/FH1080/fill入場料5,000円が事前登録で無料になります。

◆展示会概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/163926/table/27_1_198babe2a8529668ac513b6347614698.jpg?v=202606260252 ]

◆ダイナミックプラス株式会社について

ダイナミックプラスは、AIを活用したダイナミックプライシングシステムを提供し、スポーツ、ホテル、レジャー、民泊など幅広い業界の収益向上を支援しています。高精度な需要予測技術と豊富な導入実績を強みに、価格戦略の高度化と業務効率化を実現します。

所在地：東京都千代田区神田神保町3-27-7‌ Takebashi7 9F

代表取締役：平田 英人

事業内容：AIや数理モデルを活用したダイナミックプライシング（価格変動制）システム開発事業、企業の価格戦略や販売戦略の高度化を支援するコンサルティング事業

コーポレートサイト：https://www.dynamic-plus.com/