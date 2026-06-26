クレディセゾン、AFC女子アジアカップ優勝のなでしこジャパンを祝福する記念贈呈式を開催

株式会社クレディセゾン

株式会社クレディセゾン（本社：東京都豊島区、代表取締役（兼）社長執行役員 COO：水野 克己、以下：当社）は、AFC女子アジアカップオーストラリア2026で優勝を果たしたサッカー日本女子代表（なでしこジャパン）を祝福するため、2026年6月10日（水）、東京・東池袋の当社オフィスにて優勝記念贈呈式を開催しました。

当日は、なでしこジャパンの長谷川唯選手、谷川萌々子選手、古賀塔子選手に加え、元サッカー日本女子代表の宮間あやさんが登場。会場には約200名の当社社員が集まり、宮間さんが日本代表として活躍した2012年のときのユニフォームを揃って着用し、アジア王者となった選手たちを大きな拍手で迎えました。

当社は2001年より20年以上にわたりサッカー日本代表を応援しています。

今回の贈呈式では、なでしこジャパンの優勝を祝福するとともに、世界に挑戦する選手たちへ社員が直接エールを送りました。また、未来のなでしこジャパンを担う子どもたちへの支援として、公式レプリカ試合球100個を寄贈しました。

長谷川唯選手・谷川萌々子選手・古賀塔子選手、宮間あやさんが登壇！社員約200名がアジア王者を祝福

贈呈式では、はじめにAFC女子アジアカップオーストラリア2026(TM)の大会ダイジェストムービーを上映。アジアの頂点を決める熱戦を振り返る映像に、会場は大きな拍手に包まれました。

続いて、当社を代表し、社長の水野が、なでしこジャパンの優勝を祝福し、世界の舞台に挑む選手たちへの期待を述べました。

「本当に日本中が感動した試合だったと思います。これだけ多くの社員が集まることはなかなかありません。皆さんの活躍は、社員にとっても大きな励みになりました。なでしこジャパンは、社内だけでなく、日本中を元気にしてくださる存在だと感じています。さまざまなプレッシャーもあると思いますが、来年の女子ワールドカップでのさらなる活躍を非常に楽しみにしています。」

なでしこジャパンはAFC女子アジアカップオーストラリア2026で見事優勝を果たし、日本女子サッカーの新たな歴史を刻みました。現在、主力選手の多くがイングランド女子スーパーリーグ（WSL）やアメリカ女子サッカーリーグ（NWSL）など世界最高峰のリーグで活躍しており、日本女子サッカーのさらなる発展と次世代選手たちの挑戦に大きな期待が寄せられています。

優勝を記念し、記念品を贈呈。次世代支援として公式レプリカ試合球100個を寄贈

優勝を記念し、当社より記念品を贈呈しました。

【贈呈した記念品】

・なでしこジャパン全選手を対象に、セゾンプラチナ・アメリカン・エキスプレス(R)・カード年会費無料および10万円分のキャッシュバック

・未来のなでしこジャパンを担う子どもたちへの支援として、AFC女子アジアカップ公式レプリカ試合球100個を寄贈

社員からの質問に選手が直接回答！世界で挑戦を続ける選手たちの言葉に、会場は大きな盛り上がり

後半のトークコーナーでは、社員から事前に募集した質問の中から選ばれた質問に、選手ならびに宮間さんが直接回答しました。

世界の舞台で活躍する選手たちの日頃のトレーニングや試合への向き合い方、海外での経験、チームワークに関するエピソードなど選手たちが自身の経験を交えながら語りました。会場では、選手たちの率直な言葉やエピソードに笑顔が広がり、終始和やかな雰囲気に包まれました。

(C)JFA/PR

また、質問が採用された社員には、長谷川選手、谷川選手、古賀選手、宮間さんのサイン入りユニフォームをプレゼント。会場から大きな拍手が起こり、イベントは大いに盛り上がりました。

イベントの最後には、選手たちから今後の挑戦に向けた意気込みが語られ、なでしこジャパンのさらなる活躍への期待が高まりました。

ゲスト情報

長谷川 唯選手

所属：マンチェスター・シティ（イングランド）

生年月日：1997年1月29日

ポジション：MF

谷川 萌々子選手

所属：バイエルン・ミュンヘン（ドイツ）

生年月日：2005年5月7日

ポジション：MF

古賀 塔子選手

所属：トッテナム・ホットスパー（イングランド）

生年月日：2006年1月6日

ポジション：DF

宮間 あやさん

元なでしこジャパン（日本女子代表）キャプテン

2011年FIFA女子ワールドカップ優勝、2012年ロンドン

五輪銀メダル獲得時の中心メンバー

当社は今後も、サッカー日本代表のメジャーパートナーとして、選手たちの挑戦を応援するとともに、未来を担う子どもたちへの支援を通じて、日本サッカー界の発展に貢献してまいります。

クレディセゾンは、サッカー日本代表のメジャーパートナーです。