【神保町シアター】劇場版とっとこハム太郎まつりなのだ！開催決定　──7/11(土) ・12(日) 2日間限定上映

株式会社小学館

夏休み直前の大ニュース！

神保町シアターにて、劇場版「とっとこハム太郎」の特別上映企画「はむはー！ハムハム映画館へようこそ～ 劇場版とっとこハム太郎まつりなのだ！」の開催が決定しました。

2026年の7月11日(土) ・12日(日) の2日間限定開催！ 是非この機会に劇場でハム太郎たちの大ぼうけんをお楽しみください！

小さなお子さま連れでも安心の上映を実施！

お子さま連れの方が安心してご鑑賞いただける “親子上映” 回を設けます。ハム太郎やハムちゃんずの楽しいお話は、小さなお子様の映画館デビューにもぴったり！ 幼い頃に見た思い出を、お子さまと共有できる貴重な機会をお見逃しなく！

さらに、応援上映回も！

歓声や手拍子もOK！ そして、ぬいぐるみなどグッズ持ち込みもOK！ ハム太郎と一緒に盛り上がれる “応援上映” 回も用意いたします。

素敵な時間を、ハム太郎と一緒に、スクリーンの前でお過ごしください。

***********************************

《夏休み直前！特別企画》

はむはー！ハムハム映画館へようこそ～

劇場版とっとこハム太郎まつりなのだ！

2026年7月11日(土) ・ 12日(日)

神保町シアター

（千代田区神田神保町1-23 TEL.03-5281-5132）

***********************************

神保町シアター ホームページ

https://www.shogakukan.co.jp/jinbocho-theater/(https://www.shogakukan.co.jp/jinbocho-theater/)

「劇場版とっとこハム太郎まつりなのだ！」特別企画の情報はこちら

https://www.shogakukan.co.jp/jinbocho-theater/news/index.html#2026-07-11-hamutarou-matsuri

◎来場者のお子様限定！

「とっとこハムタウンショップ」特製チラシを配布！

◆上映作品

・『劇場版 とっとこハム太郎 ハムハムランド大冒険』2001年・51分

・『劇場版 とっとこハム太郎 ハムハムハムージャ! 幻のプリンセス』2002年・55分

（2作品は1本立ての別プログラムとして上映します）

◆上映日時

・『劇場版 とっとこハム太郎 ハムハムランド大冒険』

［通常上映］7/11(土) 14:30、7/12(日) 16:15

［親子上映］7/11(土) 11:00、7/12(日) 12:45

［応援上映］7/11(土) 18:00

・『劇場版 とっとこハム太郎 ハムハムハムージャ! 幻のプリンセス』

［通常上映］7/11(土) 16:15、7/12(日) 14:30

［親子上映］7/11(土) 12:45、7/12(日) 11:00

［応援上映］7/12(日) 18:00

＊開場は各回15分前を予定しております。

◎［親子上映］について

＊この回は下記の項目にご理解いただける場合にのみご利用ください。

★お子さまの飲食可★映画の音量は控えめ★上映中も場内は少し明るい★上映中にお子さまが泣き出しても大丈夫★途中退出自由 ※多目的トイレにおむつ交換台あり

◎［応援上映］について

＊この回は下記の項目にご理解いただける場合にのみご利用ください。

歓声・歌唱・拍手・手拍子可、「とっとこハム太郎」のぬいぐるみ等グッズの持ち込み可。静かに作品を鑑賞したい方には不向きな上映となります。

《参加ルール》○可能なこと：拍手・手拍子、歓声・声出し・歌唱、ペンライトの使用 ○禁止事項：クラッカーや音の出る楽器の使用、銀テープの使用、立ち上がる・席を離れる・通路での鑑賞、うちわ等の視界を妨げるものの使用

◆入場料金

（前売・当日共通）大人1500円・子ども（小学生以下・3歳以上）1000円

＊前売券完売の場合は当日券の販売はありません

◆前売券

日時指定・整理番号付き前売券を販売します。

7月3日(金) 12:00 よりチケットぴあ【Pコード556-480】にて販売