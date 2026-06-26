ポリウレタンの強さと、本革の美しさが出会い、機能的で軽やかな新商品「Dual-Core Compartment」先行予約開始。

株式会社マザーハウス

「途上国から世界に通用するブランドをつくる」を理念とするマザーハウス（所在地：東京都台東区、代表：山口絵理子）は、ポリウレタンの「強さ」と、マザーハウスが長年磨き続けた本革の「美しさ」を掛け合わせ、機能的でアクティブに、日々の相棒となる「Dual-Core Compartment（デュアル コア コンパートメント）」シリーズの先行予約をスタートしました。

【年々長くなる夏も、軽やかにもてる ”ポリウレタン” を採用】

年々、夏が暑く、そして長くなるなかで、お客様の生活に寄り添った商品をお届けしたいと、ずっと考えてきました。

長い夏を、バッグと共に、もっと快適に、軽やかに過ごすことができないか。そしてそれを、バングラデシュの素材でつくることができたら。そんな想いから、私たちは、バングラデシュで開発された「水性ポリウレタン」を採用しました。

軽やかでありながら、生産工程としても環境負荷の低い素材で、安心してお使いいただけるように。

マザーハウスが長年磨いてきたレザーの美しさを組み合わせることで、上品な装いにも合わせられるようにと、想いを込めて生まれました。

【本革の美しさと、ポリウレタンが掛け合わさったデザイン】

ポリウレタンの素材としての「強さ」と、マザーハウスが長年磨き続けた本革の「美しさ」。新規開発のブラックマット金具で、スポーティさと都会的な雰囲気を演出しながら、レザーのラインがつくる表情で、マザーハウスらしい上品さを体現しています。

トレンドのスポーツ・アウトドアテイストを取り入れながら、バングラデシュ製の水性ポリウレタンに、マザーハウスが長年磨き続けた本革を組み合わせることで、品よく都会的な印象のバッグをつくりました。

【出張にも通勤にも。充実の機能を備えた、2つの型×2つのカラー】

サイドポケットと背面キャリーオンポケットを備えた、出張時も頼れるトート。

独自の上下・前後の3層構造で荷物を整理できる、機能的なバックパック。

どちらもスーツケースにキャリーオンできる機能性に加え、多彩なポケットに荷物を仕訳けて収納が可能です。バックパックは下部のジッパーを開け閉めすることで、底面に収納をつくることもでき、PC・書類ポケットは背面に独立する構造で、日々の通勤に加え、仕事帰りにジムに行く日や、出張でも活躍してくれる機能性を追求しました。

カラーは、オンでもオフでも使いやすい王道のブラックと、大人の落ち着きを演出する深みのあるネイビー。スタイルに合わせてお選びいただけるよう、2型×2色の組み合わせでご用意しました。

【商品情報】

■商品名：Dual-Core Compartment Tote（左）

価格：\42,900（税込）

素材：ポリウレタン、ナイロン、牛革

重量：910g

サイズ：高さ34cm×横29cm×マチ13cm

カラー：ブラック ／ ネイビー

商品URL：https://www.motherhouse.co.jp/products/mg16140

■商品名：Dual-Core Compartment Backpack（右）

価格：\49,500（税込）

素材：ポリウレタン、ナイロン、牛革

サイズ：高さ41cm×横30cm×マチ13cm

重量：1,165g

カラー：ブラック ／ ネイビー

商品URL：https://www.motherhouse.co.jp/products/mg16150

＊水性ポリウレタンは、水との親和性から、水に濡れると薄い白いシミになる場合がございます。その場合は、水にぬらした布で優しくふき取ってください。

Dual-Core Compartment Series。7/5までの予約特典。レザーコースター。

〇予約受付：6/26(金) ～ 7/5(日)

〇全店発売：7/10(金)

〇予約特典：先着順で、レザーコースターをプレゼント。

＊先着順のため、なくなり次第終了となります。

〇受付店舗：大丸札幌店、仙台パルコ２店、本店、銀座メンズ店、立川本店、横浜本店、小田急メンズ店、渋谷ヒカリエ店、丸ビル店、恵比寿メンズ店、松坂屋静岡店、名古屋本店、京都三条メンズ店、大阪メンズ店、神戸メンズ店、シミント広島店、ONE FUKUOKA店、オンラインストア

【マザーハウスについて】

「途上国から世界に通用するブランドをつくる」を理念に掲げ、途上国の可能性をバッグ、ジュエリー、アパレルなどのものづくりを通じて、世界中のお客様にお届けしています。2006年の設立以来、バングラデシュをはじめ、ネパール、インドネシア、スリランカ、インド、ミャンマーの計6か国で、各国の素材と技術を活かしたファッションアイテムを作り続けています。販売拠点として、国内約50店舗、台湾5店舗、シンガポール2店舗の直営店を展開しています。

【会社概要】

会社名 株式会社マザーハウス

所在地 東京都台東区台東2-27-3 NSKビル1F・2F

設立 2006年3月9日

資本金 27,950,000円

代表 山口絵理子

事業内容 発展途上国におけるアパレル製品及び雑貨の企画・生産・品質指導、同商品の先進国における販売

公式HP http://www.mother-house.jp/