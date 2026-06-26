グラミー賞受賞アーティスト/プロデューサーのワイクリフ・ジョン（Wyclef Jean）が自伝的ヒップホップアルバム『Clef Notes』をリリース

The Orchard Japan

“過去30年で（ワイクリフ・）ジョンは、現代ポップミュージックにおける重要人物となった。彼は最も偉大な文化の架け橋を担う一人なのだ” by LA Times

“過去の栄光に甘んじることなく、ワイクリフは未来に語り継がれる活躍を既に繰り広げている” by Genius

グラミー賞受賞アーティスト/プロデューサー/ソングライターのワイクリフ・ジョン（Wyclef Jean）が、９年ぶりにニューアルバム『Clef Notes』をリリース。年内に発表される全７枚のアルバムで７つのジャンルを横断する壮大なプロジェクト“Quantum Leap”の第１弾。アルバムには７曲（＋イントロ）が収録されている。

この規格外のプロジェクトの幕開けに相応しいニューアルバム『Clef Notes』は、フージーズの共同創設者であるワイクリフのヒップホップ原点への回帰を象徴する。アメリカ人俳優でプロデューサーのリナ・ウェイスによるオープニングイントロ「1990 - Memory Lane」で、ワイクリフは我々をスタート地点である1990年へと舞い戻らせる。その後も各トラックが、彼の人生における過去と現在と未来の出来事を回想し、時空を超えて飛び回る。移民として、ヒップホップ黎明期の中での成長、宗教的葛藤、そしてこれから起こるであろう出来事など深く思考を巡らせる。

リル・ウェイン、アンドラ・デイ、G・ハーボ、ラプソディー、シオ・クローカーなど強力なアーティストたちがフィーチャリングで参加。サウンド的にも精神的にも限界を超えて飛び立つワイクリフ・ジョンのプロジェクト『Quantum Leap』は、今まさにスタートする。

Wyclef Jean - 2010 Mr. October ft. G Herbo (Official Music Video)

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=kpGkWVpzxyE ]

この野心溢れるプロジェクト『Quantum Leap』は、ソングライター、プロデューサー、パフォーマーとして活躍するワイクリフが、今度１年間にわたって連続リリースする７枚のアルバムで構成される。各アルバムは７曲を収録し、30年以上ものキャリアを通じて彼が極めてきたジャンルに焦点を当てる。ジャズ、カントリー、レゲエ、R&B、ゴスペル、更にはハイチのコンパやララジャズなど、世界中のビートを褒め称える。彼のソロデビューアルバム『Wyclef Jean Presents The Carnival』と同様だ。来年にはリリース30周年を迎えるその名作は、グラミー賞に３度ノミネート。初期ヒップホップサウンドのグローバル級ヒットアルバムとして広く評価され、今なお大きな影響力を与え続けている。

Wyclef Jean: Noochie’s Live From The Front Porch

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=wk96v-7hXdI ]

ワイクリフ・ジョン（Wyclef Jean）プロフィール

photo by Tiffany Nolasco

グラミー賞受賞歴を持つアーティストであり、プロデューサー、作詞・作曲家であり、30年以上にわたり音楽業界と文化に先駆的影響を与えてきたワイクリフ・ジョン。フージーズの創設メンバーとして、1996年にリリースしたアルバム『The Score』は世界中で大ヒットを記録し、ヒットチャートのトップを制覇。さらにグラミー賞を２度受賞し、年間最優秀アルバム賞にもノミネート。彼は８枚のソロアルバムをリリースしており、中でも『Wyclef Jean Presents The Carnival』は全世界で900万枚近くを売り上げ、グラミー賞にもノミネート。プロデューサー兼ソングライターとしてもシャキーラの「Hips Don’t Lie」、サンタナの「Maria Maria」など数々のヒット曲を手掛けている。2020年にはポッドキャスト番組『RunThatBack』を立ち上げた。

また音楽テクノロジーのリーダーとして、彼はSodoMoodLabを共同設立し、Showtimeのドラマ『The Chi（原題）』の音楽を手掛け、OpenWavの最高クリエイティヴ責任者を務めるほか、Google DeepMindのコンサルタントとしてAI技術の分野に注力。現在はCircleのグローバル・カルチャー・アドバイザーを務め、ステーブルコインの革新を世界に広め、あらゆる社会における金融テリラシー向上に貢献することを目標としている。

慈善家として、彼は母国ハイチへの貢献に深く関わっており、最近ではロボット工学プログラムのスポンサー及びメンターを務め、このプログラムは世界的評価を獲得した。彼はGlobal Citizenのグローバル・アンバサダーであり、Music Willの全国諮問委員会の一員であり、2025年には同団体からイノベーター賞を受賞。音楽、教育、テクノロジーをシームレスに融合させ、有意義な社会変革を推進する文化活動家として活躍。彼のキャリアの集大成ともいえる野心的な７枚組アルバムのプロジェクト『Quantum Leap』を、2026年に順次リリースする。

リリース情報

Wyclef Jean（ワイクリフ・ジョン）

ニューアルバム『Clef Notes』配信中

配信リンク：https://wyclefjean.ffm.to/clefnotes

レーベル：SodoMoodLab

Tracklist

- 1990 - Intro: Memory Lane- 1994 - Boom Bap- 1991 - Devil's A Lie (feat. PRICE & Kayla GC)- 2010 - Mr. October- 2011 - Winter Is Coming- 1997 - GBTC (feat. Lil Wayne)- 2030 - Gemini Man- Freedom (feat. Joyous Celebration)

■Music Video：

「2010 Mr. October ft. G Herbo」https://www.youtube.com/watch?v=kpGkWVpzxyE

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Website: https://www.quantumleap.world/

ーーThe Orchard Japanは、音楽配信とアーティスト＆レーベルサービスにおけるテクノロジーを駆使したディストリビューター。ニューヨークに本社を置き、世界45以上の市場でアーティストがグローバルに活躍し、最大限のパワーを発揮するための多角的サポートをしている。