ちとせ交友会、児童発達支援施設“まんまる”が広尾へ。開所記念イベント「まんまるフェス広尾」を7月4日開催

概要

社会福祉法人ちとせ交友会

社会福祉法人ちとせ交友会（本部：東京都千代田区、理事長：山口 哲史）は、2026年4月に開園した広尾ちとせ保育園に併設するインクルーシブ児童発達支援施設 「まんまるちとせ広尾」 を、2026年7月1日に開所いたします。

ちとせ交友会としては、2026年6月に開所した「まんまるちとせ南流山」に続く 2か所目のインクルーシブ拠点 となります。

「まんまる」は、保育と児童発達支援が連携し、子ども・家庭・地域を包括的に支えることを目的とした新しい支援モデルです。

都市部における子育てニーズの多様化、発達支援の需要増、孤立しがちな子育て家庭のサポートなど、現代的な課題に応える形で設計されています。

開所を記念し、地域の皆さまに施設を知っていただくためのイベント 「まんまるフェス広尾」 を7月4日（土）に開催致します。

背景と目的

近年、子ども・子育て支援の領域では、障がいの有無にかかわらず、すべての子どもが共に育ち合うインクルーシブ保育 の重要性が高まっています。

一方で、都市部では「支援につながりにくい家庭」「相談先がわからない家庭」が増えており、保育園・療育・地域資源が分断されがちです。

ちとせ交友会は、50年以上にわたり保育実践を積み重ねてきた法人として、

・子ども一人ひとりの育ちを尊重する

・家庭の不安や悩みに寄り添う

・地域とつながる“開かれた拠点”をつくる

という理念のもと、児童発達支援施設「まんまる」を展開しております。

今回開所する「まんまるちとせ広尾」は、“保育園 × 児童発達支援”が一体となる都市型インクルーシブモデル として位置づけられ、子どもと家庭が必要な支援に自然につながれる環境づくりを目指します。

さらに、広尾という多様性の高い地域特性を生かし、国籍・文化・発達特性など、多様な背景を持つ子どもたちが共に育つ場としての役割も担ってまいります。

まんまるちとせ広尾 概要

施設名：まんまるちとせ広尾

住所：東京都渋谷区広尾1丁目3-11(https://www.google.com/maps/place/%E3%81%BE%E3%82%93%E3%81%BE%E3%82%8B%E3%81%A1%E3%81%A8%E3%81%9B+%E5%BA%83%E5%B0%BE/@35.6488268,139.7107463,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x60188b872ae53981:0xbe39d91f9759d346!8m2!3d35.6488225!4d139.7133212!16s%2Fg%2F11z3wf1bfh?authuser=0&entry=ttu&g_ep=EgoyMDI2MDYyMy4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D)（広尾ちとせ保育園内）

電話番号：03-6451-1600

ホームページ：https://www.chitosek.or.jp/manmaruchitose/hiroo

まんまるフェス広尾 イベント詳細

■ イベント名：まんまるフェス広尾

■ 日時：2026年7月４日（土）10:00～11:30

■ 会場：まんまるちとせ広尾（広尾ちとせ保育園3F）

■ 参加方法：予約は特に必要ございません。どなたでも参加OKです！

■ 内容

・スーパーボウルすくい

・製作コーナー

・どんぐりぱくぱく 等

☆お土産もあります☆

※駐車場・駐輪場のご用意がないため、ご来場の際は交通公共機関をご利用いただけますと幸いです。

理事長 山口 哲史コメント

「まんまるちとせ広尾」の開所は、ちとせ交友会が長年大切にしてきた“子ども一人ひとりの育ちに寄り添う保育”を、さらに広げていくための大きな一歩です。

私たちは50年以上にわたり、子どもたちの個性や背景の違いを尊重しながら、家庭や地域とともに育ちを支える取り組みを続けてきました。

近年、都市部では子育ての孤立や、支援につながりにくい家庭の増加など、子どもと家庭を取り巻く環境が複雑化しています。

その中で、保育と児童発達支援が自然に連携し、必要な支援に無理なくつながれる“インクルーシブな拠点”の存在は、これまで以上に重要になっています。

広尾という多様性に富んだ地域で、子どもたちが互いの違いを受け入れながら育ち合い、保護者の方々が安心して相談できる場所として、この施設が地域に根づいていくことを願っています。

ちとせ交友会はこれからも、子どもたちの未来を見据え、地域とともに歩むインクルーシブな環境づくりを進めてまいります。

本件に関するお問い合わせ先

社会福祉法人ちとせ交友会 まんまるちとせ広尾

TEL：03-6451-1600

Email：mchiroo@chitosek.or.jp

社会福祉法人ちとせ交友会について

社会福祉法人ちとせ交友会は、岡山をはじめ、東京・神奈川・千葉・埼玉・愛知・大阪・福岡において、認可保育園や認定こども園、児童発達支援施設などの子ども・子育て支援事業を展開しています。

【法人概要】

法人名：社会福祉法人ちとせ交友会

所在地：東京都千代田区二番町7番地5

理事長：山口 哲史

事業内容： 認可保育園等の幼児施設等運営

設立： 昭和45年

HP：https://www.chitosek.or.jp/