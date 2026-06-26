株主様向け本社・研究センター見学会のご案内【MORESCO】

株式会社MORESCO

株式会社MORESCO（本社：神戸市中央区、代表取締役社長 CEO：両角元寿、東京証券取引所 スタンダード市場：5018、以下「当社」）は、株主の皆様に、当社へのご理解をより深めていただくことを目的として、以下のとおり本社・研究センター見学会を開催いたします。

この機会に当社の研究開発活動をご紹介させていただきます。

【見学会概要】

見学場所：株式会社MORESCO 本社・研究センター（神戸市中央区港島南町5丁目5-3）

実施日時：2026年9月29日（火） 11:00～15:00

内容 ：事業内容のご紹介、社内見学のほか、製品・装置を実際にご覧いただけます。

【応募要領】

対象者 ：2026年2月末日現在、当社株式を保有されている株主様

※ご同伴者様は小学生以上の方1名までご参加いただけます。

募集人数：30名（ご同伴者様を含む）

応募方法：WEB限定（2026年5月27日(水)に株主様宛に郵送いたしました第68期報告書に記載の応募

用二次元コードから、申込サイトへアクセスのうえお申し込みください）

※当社サイトの「事業報告書」ページに掲載されている第68期報告書(PDF版)には応募用二

次元コードは記載されておりません。

お手元の第68期報告書(紙版)に記載の応募用二次元コードからご応募ください。

応募締切：2026年7月21日（火）

詳細はこちらをご覧ください。

https://www.moresco.co.jp/news/20260615_3973.php

【株式会社MORESCOについて】

株式会社MORESCOは、特殊潤滑油、ホットメルト接着剤、エネルギーデバイス材料などの開発・製造・販売を手掛ける化学メーカーです。

1958年の創業以来、独自の技術力を強みに、時代や市場のニーズに応えるオンリーワン製品の創出に挑戦し続けてきました。

また、「境界領域のスペシャリスト」として培った独創的な技術を活かし、ライフサイエンス分野をはじめとする新規事業の研究開発にも積極的に取り組むことで、事業領域を拡大し、グローバルに事業を展開しています。

当社は、「地球にやさしいオンリーワンを世界に届ける」という理念のもと、環境・社会課題の解決に貢献する製品・技術を提供し、持続可能な社会の実現と企業価値の向上を両立させることを目指しています。

【株式会社MORECOホームページ】

https://www.moresco.co.jp/