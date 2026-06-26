CINE LAB 夏休み企画『パーキンソン病』を子どもたちがアニメ制作で学ぶワークショップ、7月26日（日）OSシネマズ神戸ハーバーランドで開催！

阪急阪神不動産株式会社

神戸市でシネマコンプレックス「OSシネマズ」を経営するオーエス株式会社（本社：大阪市北区、代表取締役：金谷伸雄）と、認定特定非営利活動法人てんびん（神戸市灘区、代表理事：河野由季、以下「認定NPO法人てんびん」）は、当社が展開するワークショッププロジェクト「CINE LAB（シネラボ）」の一環として、子どもたちがストップモーションアニメーション制作を通じてパーキンソン病について楽しく学べる体験型ワークショップを7月26日（日）にOSシネマズ神戸ハーバーランドのロビーにて開催します。本イベントは、映画館という身近な場所で「見る・考える・作る・共感する」という4つのステップを通じて、子どもと保護者が一緒にパーキンソン病への理解を深めることを目的としています。

■本ワークショップの開催背景

パーキンソン病は、運動を調整する化学物質であるドーパミンを作る脳細胞が働かなくなったり、死滅したりすることで発症する難病です。日本では20万人以上、世界では600万人以上が罹患していると推定されており、世界の高齢化に伴い今後ますます増加すると考えられています。その一方で、手足のふるえや動きの困難などの症状がありながら、外見からは分かりにくいことが多いため、周囲の理解不足により当事者が外出や社会参加に不安を感じるケースが少なくありません。特に子ども世代には、パーキンソン病について知る機会がほとんどなく、正しい知識を楽しみながら学べる場づくりが求められています。

「誰もが映画を楽しめる環境づくり」を推進するOSシネマズと、当事者支援や理解促進活動に取り組む認定NPO法人てんびんが連携し、映画館ならではの「映像」「音」「制作体験」を活用した新しい形の学習機会を提供します。

■ワークショップの特徴

たのしく学べる4つのステップ

1．【見る】事前映像鑑賞&パーキンソン病症状カード

パーキンソン病の症状や特徴について、参加者には事前に映像URLをメールで送付し、各自で鑑賞してから参加していただきます。当日は、症状カードを使いながら、さらに分かりやすく理解を深めます。

2．【考える】オリジナルキャラクター考案・制作

カードで引いた症状をヒントに、「当事者はどんなことに困っているか」を想像しながら、段ボールを使って世界に一つだけのキャラクターを制作します。

3．【作る】ストップモーション撮影

制作したキャラクターを少しずつ動かしながら撮影し、症状の特徴を「動き」で表現します。

4．【共感する】上映会・ふりかえり

完成した映像を全員で鑑賞し、作品を通して感じたことや気づきを共有します。パーキンソン病の症状や当事者の困りごとについて理解を深め、学びと共感をみんなで分かち合います。

夏休みの自由研究の活用にも最適

完成したアニメーション作品は後日編集のうえ参加者に配布されるため、夏休みの自由研究の題材や家庭での学習振り返りにもご活用いただけます。

■プログラム詳細（1回150分）

・テーマ・概要説明（5分）

・カードを引いてキャラクター特徴考案（40分）

・段ボールでキャラクター制作（20分）

・ストップモーション撮影（40分）

・作品鑑賞（25分）

・振り返り・クロージング（20分）

※途中に適宜休憩をはさみながら進行しますので、低学年のお子さまでも無理なくご参加いただけます。

認定NPO法人てんびん ワークショップ講師 河野亜季さんコメント

子どもたちには、作品づくりを通じて、病気や障がいのある人を特別な存在としてではなく、同じ社会で生きる一人の仲間として感じてほしいと思っています。

そして、誰かの困りごとに気づいたときに、難しいことをしようとしなくても、「知ろうとすること」から支え合いは始まります。

アニメーションには、小さな人形や絵に命を吹き込む力があります。止まっているものが少しずつ動き出すように、人の心も、社会の見方も、少しずつ変えていくことができると信じています。

アニメーション体験を通して、楽しみながら一緒に学び合える時間になれば嬉しいです。

※掲載写真はすべてイメージです

■イベント概要

イベント名

CINE LAB×てんびん パーキンソン病を学ぶストップモーションアニメーションワークショップ

開催日時

2026年7月26日（日）（1）10:00～12:30（受付9:45～）（2）13:30～16:00（受付13:15～）

開催場所 OSシネマズ神戸ハーバーランド ロビー中央 特設会場

対象 年長（5歳）～小学3年生

定員 各回 15名（先着順）

料金 2,000円（税込） ※会場までの交通費は各自でのご負担となります

なお、本イベントの参加料金の一部は、認定特定非営利活動法人てんびんの活動費として、パーキンソン病の啓発および支援活動に役立てられます。

参加方法

右記二次元コードまたはURL（ https://lin.ee/YLeJXrK ）よりLINEで「CINE LAB」を友だち登録した後、トークルームの応募フォームよりお申し込みください。

※定員になり次第終了します

共催 認定特定非営利活動法人てんびん、オーエス株式会社

※6月26日時点の情報です。内容については今後追加・変更になる場合がございます。

CINE LAB（シネラボ）

映画館を拠点に、多様な学びと創造の場を提供するワークショッププロジェクトです。防災や環境問題、プログラミング、クラフトなど、多彩なテーマで開催。映画館のスクリーンやロビーを活用し、参加者が発表や体験を共有できる場を創出しています。映画館を単なる鑑賞の場にとどめず、地域文化の発信拠点として活用し、新たな学びの機会を提供することを目指しています。

■認定特定非営利活動法人てんびん 概要

所在地 兵庫県神戸市灘区六甲台町5番31号カルム六甲

設立 2022年

代表者 代表理事 河野 由季

事業内容 アートを活用したパーキンソン病当事者・家族の支援・交流事業、芸術家・医療従事者との協働による自己表現の場づくり、疾患への理解促進および社会参加支援活動

URL https://10bin.jp/

Instagram https://www.instagram.com/plateaux.kobe/

■OSシネマズ神戸ハーバーランド（会場）概要

所在地

神戸市中央区東川崎町1丁目7番2号

神戸ハーバーランドumie サウスモール5階

アクセス JR神戸駅中央改札口から徒歩約5分

URL https://www.oscinemas.net

X

https://twitter.com/OS_Cinemas

@OS_Cinemas

Instagram

https://www.instagram.com/os_cinemas/

＠os_cinemas

■オーエス株式会社 会社概要

本社 大阪市北区小松原町3番3号OSビル12階

設立 1946年12月

代表者 代表取締役 金谷 伸雄

拠点 大阪（本社）・兵庫・東京

事業内容 エリアマネジメント・ソリューション関連事業／不動産賃貸関連事業／飲食・サービス関連事業

URL https://www.osgroup.co.jp/

オーエス株式会社 https://www.osgroup.co.jp

リリース https://www.hankyu-hanshin.co.jp/release/2026/06/13de747bd8fca2df663cd67714fb4e766f402b6a.pdf

発行元：阪急阪神ホールディングス

大阪市北区芝田1-16-1