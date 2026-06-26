工事現場を明るく照らす配線工事不要のLED投光器ラインアップを拡充

岩崎電気株式会社レディオック プロワークス ハンディワークライト(左から)60W・120W・200W

岩崎電気は、工事現場用照明として展開しているレディオック プロワークスシリーズに、新たに「ハンディワークライト60W・120W・200W」を追加。

ラインアップを拡充し、2026年7月より販売を開始いたします。

新たに追加した3商品は、いずれもAC 100V用のプラグ付きで配線工事不要。

60Wタイプは電動工具用18Vバッテリーでの点灯も可能です。

さらに、全タイプで使用できる三脚をオプションとして追加。

組合せて使用することで、高い位置からの照射が可能になります。

主な特長

ハンディワークライト60W

電源：AC 100Vのプラグ接続又はバッテリー点灯が選べるハイブリッドタイプ。

電動工具用の18Vバッテリーがそのまま使えます。

バッテリー点灯時、連続点灯目安時間は約7時間

(18V6Ahバッテリー使用、25％点灯・1800リットルm時)。

IP性能：IP54(屋内外で使用可能)

明るさ調整機能：25％、50％、100％の3段階

光色切替機能：昼光色(6500K)・白色(4500K)・電球色(3000K)

ハンディワークライト120W

電源：AC 100Vのプラグ接続タイプ。

IP性能：IP54(屋内外で使用可能)

明るさ調整機能：25％、50％、100％の3段階

光色切替機能：昼光色(6500K)・白色(4500K)・電球色(3000K)

ハンディワークライト200W

電源：AC 100Vのプラグ接続タイプ。

IP性能：IP54(屋内外で使用可能)

明るさ調整機能：25％、50％、100％の3段階

光色切替機能：昼光色(6500K)・白色(4500K)・電球色(3000K)

照射範囲調節機能：4つのブレードで照射範囲を調節可能。

上方向に光を漏らしたくない場合や住宅付近での夜間工事などにも便利です。

全タイプ、三脚との組合せが可能200Wはブレードにより照射範囲を調節可能

当社は、配線工事が不要なLED照明器具の展開を通じ、建設・工事現場における照明、及び防災・備蓄用途の照明ニーズにお応えしてまいります。

詳細は岩崎電気ウェブサイトよりご確認ください。

岩崎電気ウェブサイト：レディオック プロワークスシリーズに3タイプを追加(https://www.iwasaki.co.jp/NEWS/release/2026/ProWorks.html?pr=026)